بھارت-پاکستان میچ پر منڈلا رہے ہیں خطرے کے بادل: جانیں، اگر میچ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟
IND vs PAK in Colombo: بھارت-پاکستان میچ پر سیاسی خطرہ ٹلنے کے بعد، اب موسمی خطرات منڈلا رہے ہیں۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا سب سے بڑا میچ، بھارت اور پاکستان کے درمیان 15 فروری کو سری لنکا کے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ اس میچ کو پہلے سیاسی خطرات کا سامنا تھا جب پاکستانی وزیراعظم نے اپنی ٹیم کو بھارت کے خلاف کھیلنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم، آئی سی سی کی کوششوں کے بعد، پاکستان نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور بھارت کے خلاف کھیلنے کی اجازت دے دی، اور میچ پلان کے مطابق 15 فروری کو ہوگا۔
لیکن اب اس میچ پر موسم کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ سری لنکا کے محکمہ موسمیات نے 15 فروری کو کولمبو کے لیے بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ نے کہا کہ میچ کے دوران جنوب مشرقی خلیج بنگال پر کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے، جس سے کولمبو میں بارش کا امکان بڑھ جائے گا۔
موسم کی اس وارننگ نے کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں اتوار کو ہونے والے بھارت-پاکستان گروپ اے کے میچ کے لیے بارش کا خطرہ بڑھا دیا ہے، جس سے شائقین میں تشویش بڑھ گئی ہے۔
بھارت-پاکستان میچ موسم کی رپورٹ
اکیو ویدر ڈاٹ کام ( Accuweather.com ) کی رپورٹ کے مطابق دن بھر کولمبو میں بارش ہونے کا 50 فیصد امکان ہے۔ اس سے کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں ہندوستان بمقابلہ پاکستان میچ میں خلل پڑ سکتا ہے۔ بارش سے گراؤنڈ اسٹاف پر کام کا بوجھ بڑھے گا، اور میچ کے لیے آؤٹ فیلڈ کو تیار کرنے میں بھی وقت لگے گا، جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر اوورز میں کمی واقع ہوگی۔
خاص طور پر، سری لنکا کا گراؤنڈ عملہ بارش کے دوران پچ سمیت پورے گراؤنڈ کو ترپالوں سے ڈھانپتا ہے۔ یہ ہلکی یا معمولی بارش کو بھی گراؤنڈ کو گیلا کرنے سے روکتا ہے، جس سے بارش رکنے کے فوراً بعد میچ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔
کیا بھارت-پاکستان میچ کے لیے کوئی ریزرو ڈے ہے؟
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں بھارت بمقابلہ پاکستان میچ کے لیے کوئی ریزرو ڈے نہیں ہے کیونکہ یہ گروپ مرحلے کا میچ ہے۔ ریزرو دن صرف ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل اور فائنل کے لیے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی میچ بارش کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے تو ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک ایک پوائنٹ شیئر کریں گے۔
کولمبو میں بھارت-پاکستان کی کارکردگی
اب تک کا ریکارڈ دیکھا جائے تو کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں ہندوستانی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 2009 کے بعد سے، ٹیم انڈیا نے یہاں 15 ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی مقابلے کھیلے ہیں، جن میں 11 جیتے ہیں اور صرف چار میں شکست ہوئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میزبان سری لنکا کے علاوہ صرف آسٹریلیا نے ہی ہندوستان کو پریماداسا اسٹیڈیم میں شکست دی ہے۔
پاکستان نے اس گراؤنڈ پر کل سات میچ کھیلے ہیں جن میں سے چار جیتے اور دو ہارے ہیں۔ اس گراؤنڈ پر بھارت اور پاکستان صرف ایک بار آمنے سامنے ہوئے ہیں، جس میں بھارت نے میچ جیتا ہے۔
