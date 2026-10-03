بھارت بنام پاکستان گولڈ میڈل میچ: بھارتی کرکٹ ٹیم نے مسلسل دوسری بار ایشین گیمز کا ٹائٹل جیتا
بھارت نے ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے کرکٹ مقابلے کے فائنل میں پاکستان کو 19 رنوں سے شکست دے کر شاندار فتح حاصل کی۔
Published : October 3, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 3:08 PM IST
نشین، ناگویا (جاپان): بھارت نے ایشین گیمز 2026 کے مردوں کے کرکٹ مقابلے میں پاکستان کو 19 رنوں سے ہرا کر اپنے گولڈ میڈل (سونے کے تمغے) کا کامیابی سے دفاع کر لیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 211/6 کا ایک وشال (بڑا) اسکور کھڑا کیا اور پھر یہ یقینی بنایا کہ پاکستان کبھی بھی اس ہدف کے تعاقب میں حاوی نہ ہو سکے۔ نشین کی پچ بلے بازی کے لیے آسان نہیں تھی لیکن یہ بھارت کے عزم کو متزلزل نہ کر سکی۔ پاکستان کی ٹیم مقررہ اوورز میں صرف 192/6 رن ہی بنا سکی اور اسے سلور میڈل (چاندی کے تمغے) پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔
پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہندوستانی بلے بازوں نے آغاز سے ہی جارحانہ انداز اپنایا۔ ابھیشیک شرما نے محض 28 گیندوں پر 3 چوکوں اور 7 چھکوں کی مدد سے 61 رنوں کی طوفانی اننگز کھیلی، جب کہ تلک ورما نے 22 گیندوں پر 51 رنوں کی ناقابلِ شکست (ناٹ آؤٹ) اننگز پیش کی۔ ان کے علاوہ ویبھو سوریاونشی (15)، شریاس ائیر (21)، ایشان کشن (20) اور شیوم دوبے (27) نے بھی اپنا اہم تعاون دیا۔ پاکستان کی طرف سے احمد دانیال اور عرفات منہاس نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
حسن نواز کی 51 گیندوں پر 96 رنوں کی دلیرانہ اننگز
ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی جانب سے حسن نواز نے 51 گیندوں پر 7 چھکوں سے سجائی گئی 96 رنوں کی دلیرانہ اننگز کھیلی اور وہ ٹاپ اسکورر رہے ۔ تاہم، ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بلے باز جم کر مقابلہ نہ کر سکا اور پاکستان یہ فائنل ہار گیا۔ پاکستانی ٹیم آخری تین اوورز تک مقابلے میں برقرار تھی، لیکن جسپریت بمراہ اور واشنگٹن سندر کی بہترین ڈیتھ بولنگ نے انہیں جیت کی لکیر پار کرنے سے روک دیا۔ بھارتی ٹیم کی طرف سے اکشر پٹیل سب سے کامیاب بولر رہے، جنہوں نے اپنے کوٹے میں صرف 29 رن دے کر دو وکٹیں حاصل کیں۔ واشنگٹن سندر نے بھی بھارت کے لیے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
بھارت نے پاکستان کو 212 رنز کا ہدف دیا تھا
اس سے پہلے تلک اور ابھیشیک کی دھماکے دار نصف سنچریوں کے بعد بھارت نے پاکستان کو 212 رنز کا ہدف دیا تھا۔ اس طرح شروع میں ابھیشیک شرما اور آخر میں تلک ورما کی ففٹیز کی بدولت ہندوستان نے گولڈ میڈل میچ میں پاکستان کو 212 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ ابھیشیک نے 28 گیندوں میں 3 چوکوں اور 7 چھکوں کی مدد سے 61 رنز بنائے جب کہ تلک ورما نے 22 گیندوں میں ناٹ آؤٹ 52 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 3 چوکے اور 4 چھکے لگائے۔ اس کے علاوہ ایئر نے 21، کشن نے 20 اور دوبے نے 27 رنز بنائے۔ جب کہ سنجو 2 اور ویبھو 15 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے عرفات منہاس اور احمد دانیال نے دو دو جب کہ ابرار احمد اور صائم ایوب نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
جاپان کے نشین میں کھیلے جا رہے ایشیائی کھیلوں 2026 کے مردوں کے کرکٹ فائنل میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہو رہا ہے۔ اگر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل (T20I) کے ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو بھارتی ٹیم کا پلہ بھاری رہا ہے؛ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کھیلے گئے میچوں میں بھارت نے 14 جب کہ پاکستان نے محض 3 میچوں میں فتح حاصل کی ہے۔ مزید برآں، دونوں ممالک کے درمیان کھیلے گئے آخری چھ (6) مقابلوں میں بھی بھارت ہی فاتح بن کر ابھرا ہے۔