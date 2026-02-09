پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے تین شرائط رکھ دیں، رپورٹ میں بڑا انکشاف
IND vs PAK T20 ورلڈ کپ میچ: T20 ورلڈ کپ میں IND بمقابلہ PAK میچ ہوگا یا نہیں یہ 24 گھنٹوں میں واضح ہوجائے گا۔
Published : February 9, 2026 at 12:43 PM IST
IND بمقابلہ PAK T20 ورلڈ کپ میچ: اس بات کا 99 فیصد امکان ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میچ ہو، جیسا کہ اتوار کو ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین خواجہ اتوار کو پاکستان پہنچے، جہاں انہوں نے لاہور میں پی سی بی کے چیئرمین نقوی اور بی سی بی کے صدر امین الاسلام سے اہم بات چیت کی۔ ان مذاکرات کے بعد پاکستانی میڈیا نے بتایا کہ تنازعہ 24 گھنٹوں میں باہمی بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے گا۔ اس سے پاک بھارت میچ کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔
چیئرمین پی سی بی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے
دریں اثناء پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی پیر کو پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ انہیں موجودہ صورتحال پر بریفنگ دے رہے ہیں۔ نقوی انہیں مطلع کر سکتے ہیں کہ پی سی بی اس سلسلے میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنا چاہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد حتمی اعلان کا امکان ہے۔
یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میٹنگ میں پی سی بی نے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے آئی سی سی کے سامنے تین شرائط رکھی تھیں۔ تاہم اس ملاقات کے حوالے سے آئی سی سی یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ مطالبات کیا ہیں۔
بنگلہ دیش ایک بڑا مالی حصہ چاہتا ہے
بنگلہ دیش آئی سی سی سے زیادہ مالی حصہ چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ فنڈنگ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے، کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور قومی ٹیم کی مسابقتی سطح کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے۔
ورلڈ کپ میں شرکت کی فیس کی ادائیگی
بنگلہ دیش پہلے ہی مختلف وجوہات کی بناء پر ٹورنامنٹ سے دستبردار ہو چکا ہے۔ نتیجے کے طور پر، بی سی بی کو آئی سی سی سے شرکت کی فیس نہیں ملے گی۔ تاہم بی سی بی کا مطالبہ ہے کہ ٹورنامنٹ سے دستبرداری کے باوجود شرکت کی فیس ادا کی جائے۔ بنگلہ دیش کا استدلال ہے کہ بورڈ ٹورنامنٹ کی کارکردگی سے قطع نظر ایک مضبوط ٹیم بنانے کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ بنیادی مالی تحفظ کا مستحق ہے۔
آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی کے حقوق
بنگلہ دیش اپنی کرکٹ کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے آئندہ آئی سی سی ٹورنامنٹس کے لیے میزبانی کے حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بورڈ کا خیال ہے کہ اس کے ملک کے پاس بین الاقوامی کرکٹ ایونٹس کی میزبانی کے لیے بنیادی ڈھانچہ اور مداحوں کی حمایت موجود ہے۔
کرک بز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے تین شرائط رکھی ہیں
آئی سی سی کی آمدنی کا بڑا حصہ
بھارت کے ساتھ دو طرفہ کرکٹ کا دوبارہ آغاز
کھیل میں مصافحہ پروٹوکول کو نافذ کرنا