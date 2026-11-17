ٹیسٹ سیریز سے قبل نیوزی لینڈ کو بڑا جھٹکا، مچل سینٹنر پوری سیریز سے ہوئے باہر
بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز 19 نومبر سے شروع ہوگی۔
Published : November 17, 2026 at 11:46 AM IST
ویلنگٹن، نیوزی لینڈ: بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے سیریز کے اختتام کے بعد اب ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا آغاز 19 نومبر سے ویلنگٹن میں ہوگا۔ تاہم، اس اہم مقابلے سے قبل میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ ان کے سب سے تجربہ کار اسپنر اور وائٹ بال کپتان مچل سینٹنر انجری کے باعث پوری سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔
نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے مطابق اتوار کو بھارت کے خلاف پانچویں اور آخری ون ڈے میچ میں بیٹنگ کے دوران مچل سینٹنر کے دائیں ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، جس کے بعد کرائے گئے اسکین میں فریکچر کی تصدیق ہوئی ہے۔ بورڈ نے ان کے متبادل کے طور پر اسپن بولنگ آل راؤنڈر ڈین فاکس کرافٹ کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے، جنہوں نے رواں سال مئی میں آئرلینڈ کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا۔
ڈین فاکس کرافٹ یا مچل سینٹنر؟
ڈین فاکس کرافٹ نے اب تک صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہے جس میں انہوں نے 98 رنز بنائے ہیں، جب کہ وہ 8 ون ڈے اور 7 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں بھی نیوزی لینڈ کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ دوسری جانب مچل سینٹنر کی میدان میں واپسی کے لیے فی الحال کوئی حتمی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے، تاہم کرکٹ بورڈ بھارت کے بعد آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی ٹیسٹ سیریز سے قبل ان کی فٹنس کا دوبارہ جائزہ لے گا۔
نیوزی لینڈ کا ٹیسٹ اسکواڈ
ٹام لیتھم (کپتان)، ٹام بلنڈل، ڈیون کونوے، جیکب ڈفی، میٹ ہنری، کائل جیمیسن، ڈیرل مچل، ہنری نکولس، گلین فلپس، راچن رویندرا، ڈین فاکس کرافٹ، نیتھن اسمتھ، بلیئر ٹکنر، ول ینگ۔
بھارت کا ٹیسٹ اسکواڈ
شبھمن گل (کپتان)، یشسوی جیسوال، کے ایل راہل (نائب کپتان)، دیودت پڈیکل، رشبھ پنت (وکٹ کیپر)، دھرو جوریل (وکٹ کیپر)، رویندرا جڈیجہ، انشول کمبوج، جسپریت بمراہ، پرسیدھ کرشنا، آکاش دیپ، سائی سدرشن، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، محمد سراج، گرنور برار۔
بھارت-نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز 2026
پانچ میچوں کی ون ڈے سیریز کے اختتام کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہوگا، جس کا پہلا میچ 19 نومبر سے ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا، جب کہ دوسرا ٹیسٹ میچ 27 نومبر سے کرائسٹ چرچ میں شروع ہوگا۔
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ (WTC) پوائنٹس ٹیبل
آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لحاظ سے یہ سیریز دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ نیوزی لینڈ ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں پہلے نمبر پر ہے، جب کہ بھارت چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ اگر نیوزی لینڈ یہ سیریز جیتنے میں کامیاب رہتا ہے تو وہ ٹاپ ٹو (پہلی دو پوزیشنز) میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لے گا، لیکن اگر بھارت سیریز جیت جاتا ہے تو وہ فائنل کی دوڑ میں برقرار رہے گا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی موجودہ درجہ بندی میں جنوبی افریقہ دوسرے نمبر پر ہے، جب کہ تیسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے۔
بھارت-نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز کا شیڈول
بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ ویلنگٹن کے بیسن ریزرو میں، جب کہ دوسرا ٹیسٹ میچ 27 نومبر سے کرائسٹ چرچ کے ہیگلے اوول میں کھیلا جائے گا۔