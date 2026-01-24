بھارت کے خلاف 300 رنز بھی کم پڑ جائیں، دوسرا ٹی ٹوینٹی ہارنے کے بعد نیوزی لینڈ کے کپتان کا بڑا بیان
بھارت کے خلاف 208 رنز بنانے کے بعد میچ ہارنے پر نیوزی لینڈ کے کپتان نے بھارت کی بلے بازی کی تعریف کی۔
Published : January 24, 2026 at 12:34 PM IST
ہندوستان نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف 15.2 اوورز میں 209 رنز کا تعاقب کرکے تاریخ رقم کی۔ 28 گیندیں باقی رہتے ہوئے 200 سے زیادہ رنز کا ہدف کامیابی کے ساتھ حاصل کرنا بھارتی ٹیم کی صلاحیت اور مضبوط پاور ہٹنگ کے ساتھ بیٹنگ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید اسی لیے نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر نے میچ کے بعد یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھارت جیسی ٹیم کے خلاف 300 رنز بھی کم پڑ جائیں گے۔
Mitchell Santner said, “maybe against India, 300 might be enough to defend”. 😄 pic.twitter.com/X9nn2JSCT3— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 23, 2026
ایشان اور سوریا کی زبردست کارکردگی
209 رنز کے بڑے ہدف کے تعاقب میں بھارتی کپتان سوریہ کمار یادیو نے ناقابل شکست 82 رنز بنائے جب کہ ایشان کشن نے 76 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ ان دونوں کی بدولت میزبان ٹیم نے دوسرا T20I سات وکٹوں سے جیت کر پانچ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ یہ بھارت کا مشترکہ طور پر ہدف کا سب سے اہم کامیاب تعاقب ہے۔
مچل سینٹنر نے کیا کہا؟
میچ کے بعد نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر نے اس کا سہرا بھارتی بلے بازوں کو دیتے ہوئے کہا کہ شاید 300 رنز بھی بھارت کے خلاف کافی نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ "بھارت جیسی ٹیم کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو گیند کے ساتھ زیادہ اچھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ 200-210 کا سکور اب محفوظ نہیں لگتا۔ جب آپ بھارت جیسی ٹیم کا سامنا کر رہے ہوں جو اچھی وکٹ پر گہری بلے بازی کرتی ہے تو 300 بھی ناکافی ہو سکتا ہے۔ وہ جس طرح کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اس کے لیے شاید ہمیں تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ 200-210 کافی نہیں ہے۔"
As breathtaking as it can get 💥#TeamIndia sail over the finish line with 7⃣ wickets to spare in Raipur ⛵️— BCCI (@BCCI) January 23, 2026
With that, they lead the series 2⃣-0⃣ 👏
Updates ▶️ https://t.co/8G8p1tq1RC#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UXOo96Qbup
بھارت نے دوسرا ٹی ٹوئنٹی سات وکٹوں سے جیت لیا
میچ کے حوالے سے شہید ویر نارائن سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ مہمان ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 208 رنز بنائے جس میں راچن کے 26 گیندوں پر 44 رنز اور کپتان سینٹنر کے 27 گیندوں پر 47 رنز ٹاپ سکورر رہے۔
209 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت نے 6 رنز کے مجموعی طور پر اپنے دونوں اوپنرز گنوا دیے۔ اس کے بعد بھارت نے ایشان کشن کے 32 گیندوں پر 76 رنز اور کپتان سوریا کے 37 گیندوں پر ناقابل شکست 82 رنز کی بدولت صرف 15.2 اوورز میں جیت حاصل کر لی۔ سیریز کا تیسرا میچ 25 جنوری کو گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔
