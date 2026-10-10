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نیوزی لینڈ کو چوتھا جھٹکا، چوبیس گھنٹے کے اندر IND vs NZ T20 سیریز سے تیسرا کھلاڑی ہوا باہر

بھارت کا دورہ نیوزی لینڈ 22 اکتوبر سے پانچ ٹی20 میچوں کی سیریز کے ساتھ شروع ہوگا۔

ind vs nz series 2026 third new zealand player ruled out of t20 series against india within 24 hours, Urdu News
تیسرا کھلاڑی 24 گھنٹوں میں IND بمقابلہ NZ T20 سیریز سے باہر ہو گیا (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 10, 2026 at 1:02 PM IST

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آکلینڈ (نیوزی لینڈ): بھارت اور نیوزی لینڈ تینوں فارمیٹس کی ایک تاریخی سیریز کھیلنے جا رہے ہیں، جس کی میزبانی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کرے گا۔ اس سیریز میں مجموعی طور پر 12 میچ کھیلے جائیں گے، جو کہ نیوزی لینڈ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے طویل ہوم سیریز ہوگی۔ سیریز کا آغاز 22 اکتوبر سے ٹی20 میچ کے ساتھ ہوگا۔

لیکن جیسے جیسے اس سیریز کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے نیوزی لینڈ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک ان کے 4 بڑے کھلاڑی چوٹ لگنے کی وجہ سے ٹی20 سیریز سے باہر ہو چکے ہیں، جبکہ ایک کھلاڑی تو پوری سیریز سے ہی باہر ہو گیا ہے۔

نوجوان تیز گیند باز ول او رورک (Will O'Rourke) سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ ابھی تک اپنی بائیں ہیمسٹرنگ اور کاف (پنڈلی) کی چوٹ سے ابھر رہے ہیں۔ 25 سالہ او رورک پیٹھ کے اسٹریس فریکچر کے باعث سات ماہ تک کرکٹ سے دور رہنے کے بعد اسی سال کے آغاز میں انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس لوٹے تھے۔

ٹیم کے کوچ راب والٹر نے کہا کہ یہ فیصلہ او رورک اور ٹیم کے میڈیکل اسٹاف نے مل کر کیا ہے، تاکہ اس تیز گیند باز کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے اور بغیر کسی اور پریشانی کے اپنا بولنگ ورک لوڈ بڑھانے کے لیے کافی وقت مل سکے۔

ind vs nz series 2026 third new zealand player ruled out of t20 series against india within 24 hours, Urdu News
مارک چیپ مین (IANS)

او رورک کا اس سیریز میں نہ ہونا نیوزی لینڈ کے تیز گیند بازی کے اٹیک کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ او رورک نے سال 2024 میں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کے بعد سے اب تک 14 میچوں میں 25 سے کم کی اوسط سے 49 وکٹیں حاصل کی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنے خطرناک گیند باز ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو لگنے والا تیسرا بڑا جھٹکا ہے۔

نیوزی لینڈ کا چوتھا کھلاڑی سیریز سے باہر

اس سے قبل ہفتے کے روز، بلے باز مارک چیپمین (Mark Chapman) اور آل راؤنڈر جیک فالکس (Zak Foulkes) کو چوٹ کی وجہ سے ٹی20 ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ جوش کلارکسن اور بلیئر ٹکنر کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ٹیم کے نوجوان آل راؤنڈر راچن رویندر بھی انجری کی وجہ سے ٹی20 سیریز کے لیے اسکواڈ میں منتخب نہیں ہو سکے تھے۔ ایک پرومو شوٹ کے دوران ڈائیو لگا کر کیچ پکڑتے وقت ان کے کندھے میں شدید چوٹ آ گئی تھی۔

بھارت کا دورہ نیوزی لینڈ

ind vs nz series 2026 third new zealand player ruled out of t20 series against india within 24 hours, Urdu News
تیسرا کھلاڑی 24 گھنٹوں میں IND بمقابلہ NZ T20 سیریز سے باہر ہو گیا (IANS)

واضح رہے کہ بھارت کا دورہ نیوزی لینڈ 22 اکتوبر کو پانچ ٹی20 انٹرنیشنل میچوں کے ساتھ شروع ہوگا، جس کے بعد پانچ ون ڈے (ODI) اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ نے اس سیریز کے لیے اپنے ٹی20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے اور وہ اتوار کو ون ڈے سیریز کے لیے بھی اپنی ٹیم کا اعلان کرنے والے ہیں۔

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TAGGED:

भारत न्यूजीलैंड सीरीज 2026
ہندوستان نیوزی لینڈ سیریز 2026
न्यूजीलैंड टीम में चोटिल खिलाड़ी
IND VS NZ SERIES 2026
NEW ZEALAND INJURED PLAYER

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