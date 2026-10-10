نیوزی لینڈ کو چوتھا جھٹکا، چوبیس گھنٹے کے اندر IND vs NZ T20 سیریز سے تیسرا کھلاڑی ہوا باہر
بھارت کا دورہ نیوزی لینڈ 22 اکتوبر سے پانچ ٹی20 میچوں کی سیریز کے ساتھ شروع ہوگا۔
Published : October 10, 2026 at 1:02 PM IST
آکلینڈ (نیوزی لینڈ): بھارت اور نیوزی لینڈ تینوں فارمیٹس کی ایک تاریخی سیریز کھیلنے جا رہے ہیں، جس کی میزبانی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کرے گا۔ اس سیریز میں مجموعی طور پر 12 میچ کھیلے جائیں گے، جو کہ نیوزی لینڈ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے طویل ہوم سیریز ہوگی۔ سیریز کا آغاز 22 اکتوبر سے ٹی20 میچ کے ساتھ ہوگا۔
لیکن جیسے جیسے اس سیریز کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے نیوزی لینڈ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک ان کے 4 بڑے کھلاڑی چوٹ لگنے کی وجہ سے ٹی20 سیریز سے باہر ہو چکے ہیں، جبکہ ایک کھلاڑی تو پوری سیریز سے ہی باہر ہو گیا ہے۔
News | Will O’Rourke will miss the upcoming tour against India as a precaution, as he continues rehabilitate injuries to his left hamstring and calf. Full story ➡️ https://t.co/WmzQmxq11V #NZvIND https://t.co/Wxr1gjLfx4— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 9, 2026
نوجوان تیز گیند باز ول او رورک (Will O'Rourke) سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ ابھی تک اپنی بائیں ہیمسٹرنگ اور کاف (پنڈلی) کی چوٹ سے ابھر رہے ہیں۔ 25 سالہ او رورک پیٹھ کے اسٹریس فریکچر کے باعث سات ماہ تک کرکٹ سے دور رہنے کے بعد اسی سال کے آغاز میں انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس لوٹے تھے۔
ٹیم کے کوچ راب والٹر نے کہا کہ یہ فیصلہ او رورک اور ٹیم کے میڈیکل اسٹاف نے مل کر کیا ہے، تاکہ اس تیز گیند باز کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے اور بغیر کسی اور پریشانی کے اپنا بولنگ ورک لوڈ بڑھانے کے لیے کافی وقت مل سکے۔
او رورک کا اس سیریز میں نہ ہونا نیوزی لینڈ کے تیز گیند بازی کے اٹیک کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ او رورک نے سال 2024 میں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کے بعد سے اب تک 14 میچوں میں 25 سے کم کی اوسط سے 49 وکٹیں حاصل کی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنے خطرناک گیند باز ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو لگنے والا تیسرا بڑا جھٹکا ہے۔
نیوزی لینڈ کا چوتھا کھلاڑی سیریز سے باہر
اس سے قبل ہفتے کے روز، بلے باز مارک چیپمین (Mark Chapman) اور آل راؤنڈر جیک فالکس (Zak Foulkes) کو چوٹ کی وجہ سے ٹی20 ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ جوش کلارکسن اور بلیئر ٹکنر کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ٹیم کے نوجوان آل راؤنڈر راچن رویندر بھی انجری کی وجہ سے ٹی20 سیریز کے لیے اسکواڈ میں منتخب نہیں ہو سکے تھے۔ ایک پرومو شوٹ کے دوران ڈائیو لگا کر کیچ پکڑتے وقت ان کے کندھے میں شدید چوٹ آ گئی تھی۔
بھارت کا دورہ نیوزی لینڈ
واضح رہے کہ بھارت کا دورہ نیوزی لینڈ 22 اکتوبر کو پانچ ٹی20 انٹرنیشنل میچوں کے ساتھ شروع ہوگا، جس کے بعد پانچ ون ڈے (ODI) اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ نے اس سیریز کے لیے اپنے ٹی20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے اور وہ اتوار کو ون ڈے سیریز کے لیے بھی اپنی ٹیم کا اعلان کرنے والے ہیں۔