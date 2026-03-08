ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل آج: بھارت اور نیوزی لینڈ تاریخ بنانے سے ایک قدم دور
IND بمقابلہ NZ فائنل میچ کا پریویو: T20 ورلڈ کپ 2026 کا فائنل ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔
Published : March 8, 2026 at 7:34 AM IST
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا 10 واں ایڈیشن اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ فائنل اور ٹائٹل کا میچ ٹورنامنٹ کی بہترین ٹیموں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار 8 مارچ کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ مین ان بلیو ریکارڈ تیسرا T20 ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے کی امید کر رہے ہیں، جبکہ بلیک کیپس کی نظریں پہلی بار پر ہوں گی۔
ہندوستان ٹورنامنٹ میں آٹھ میں سے سات میچ جیت کر فائنل میں داخل ہوا ہے، جب کہ نیوزی لینڈ پانچ جیت، دو ہار اور ایک میچ چھوڑ کر ٹائٹل میچ میں انڈیا کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے۔ T20Is میں سر سے سر کے ریکارڈ میں ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے 30 ٹی 20 میچوں میں سے بھارت نے 18 جیتے ہیں جبکہ نیوزی لینڈ نے 11 جیتے ہیں۔
So, it all comes down to this ⚔️— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
A cracker of a final awaits on Sunday 🔥
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/I9P9yQ7hjh
تاہم، نیوزی لینڈ نے T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ بھارت ٹورنامنٹ میں اب تک تین میچ ہار چکا ہے۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں، ہندوستان نے دس میں سے سات میچ جیتے ہیں، جب کہ نیوزی لینڈ نے وہاں دو میچ کھیلے ہیں، دونوں میں اسے شکست ہوئی ہے۔
ہندوستان کی بولنگ اور نیوزی لینڈ کی بیٹنگ
ہندوستان کے خطرناک تیز گیند بازوں کا مقابلہ نیوزی لینڈ کے دھماکہ خیز اوپنرز ٹم سیفرٹ اور فن ایلن سے ہوگا۔ ایلن T20 ورلڈ کپ میں تیز ترین سنچری بنانے والے کھلاڑی ہیں اور ٹورنامنٹ میں زبردست فارم میں ہیں۔ اس کا ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ اسٹرائیک ریٹ ہے۔ دریں اثنا، سیفرٹ نے بھارت کے خلاف 425 T20 رنز بنائے ہیں، جو بلیک کیپس کے بلے باز کا دوسرا سب سے بڑا اسکور ہے۔
🎤 The stage keeps getting bigger!— ICC (@ICC) March 7, 2026
Joining Global Superstar Ricky Martin at the Closing Ceremony before the #T20WorldCup Final are music icons Sukhbir and Falguni Pathak!
Get ready for global hits and desi anthems as these legendary artists light up the biggest night in cricket.… pic.twitter.com/8kMK7yg31b
لیکن اسے اب تک اپنے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہندوستان کے باؤلنگ اٹیک کی صورت میں کرنا پڑے گا۔ جسپریت بمراہ اور ارشدیپ سنگھ نے پاور پلے اور ڈیتھ اوورز پر غلبہ حاصل کیا، اس سیزن کے پہلے چھ اوورز میں ہندوستان نے بہترین اکانومی ریٹ (7.5) پوسٹ کیا۔
ہاردک کا رول کلیدی ہے
ہندوستان کے آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا شاندار فارم میں ہیں، انہوں نے 199 رنز بنائے اور آٹھ وکٹیں حاصل کیں۔ وہ اسی T20 ورلڈ کپ ایڈیشن میں 200 رنز بنانے اور 10 وکٹیں لینے والے پہلے ہندوستانی بننے کے قریب ہیں۔ ان کی آل راؤنڈ کارکردگی اس ہائی اسٹیک فائنل میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔
سب کی نظریں سنجو پر
سنجو سیمسن شاندار فارم میں ہیں، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف میچ وننگ پرفارمنس دے رہے ہیں۔ مسلسل دو پلیئر آف دی میچ ایوارڈز کے ساتھ، اس نے فائنل میں ہندوستان کی دوڑ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تاہم، نیوزی لینڈ کے میٹ ہینری ہندوستان کے ان فارم بلے باز سنجو کو اپنی مہلک بولنگ سے روکنے کی امید کر رہے ہیں۔
سوریا پر بہت بڑی ذمہ داری
ہندوستانی کپتان سوریہ کمار یادیو 2024 میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے سے صرف ایک جیت دور ہیں۔ 58.44 کی اوسط سے 526 رنز کے ساتھ، وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہندوستان کے بہترین بلے باز رہے ہیں، اور وہ اس ٹیم کے خلاف ایک اور بڑی اننگز کھیلنا چاہیں گے جس کا انہیں سامنا ہے۔
دوسری طرف، نیوزی لینڈ، ایش سوڈھی کو واپس لا سکتا ہے، جو بھارت کے خلاف ٹی ٹوئنٹی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے نام 30 وکٹیں ہیں۔ سب کی نظریں نیوزی لینڈ کے دو اوپنرز پر بھی ہوں گی، جو شاندار فارم میں ہیں اور اکیلے ہی میچ کا رخ موڑنے میں ماہر ہیں۔ ایلن اور سیفرٹ نے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل میں ٹیم کو 9 وکٹوں سے شاندار فتح دلائی۔
IND بمقابلہ NZ فائنل: دونوں ٹیموں کے اسکواڈز (پلیئنگ الیون)
ہندوستان: سوریہ کمار یادیو (کپتان)، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، ابھیشیک شرما، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، رنکو سنگھ، واشنگٹن سندر، ارشدیپ سنگھ، ورون چکرورتی، جسپریت بمراہ، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، محمد سدرا پٹیل، اے راجا راجو۔
نیوزی لینڈ: ٹم سیفرٹ (وکٹ کیپر)، فن ایلن، راچن رویندرا، گلین فلپس، مارک چیپ مین، ڈیرل مچل، مچل سینٹنر (کپتان)، کول میکونچی، میٹ ہنری، ایش سوڈھی، لوکی فرگوسن، جیکب ڈفی، جیمز نیشام، ڈیویل کونشیم، کے۔