انڈیا بمقابلہ نیوزی لینڈ: بھارت کا ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ
بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے اندور کے ہولکر کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔
بھارت نے نیوزی لینڈ کے خلاف تین روزہ ونڈے میچوں کی سیریز کے آخری اور فیصلہ کن میچ میں ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں اس میچ کے لیے بھارت نے اپنی پلیئنگ الیون میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ ارشدیپ سنگھ کی جگہ تیز گیند باز پرسدھ کرشنا کو ٹیم میں شامل کیا گیا جب کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
اس میچ میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہے۔ جہاں گیل کے پاس بطور کپتان اپنی پہلی ون ڈے سیریز جیتنے کا موقع ہے، وہیں نیوزی لینڈ کے پاس پہلی بار بھارت میں ون ڈے سیریز جیتنے کا سنہری موقع ہے۔ نیوزی لینڈ ٹیم نے اب تک بھارت میں سات ون ڈے سیریز کھیلی ہیں اور ساتوں میں شکست ہوئی ہے۔
وڈودرا میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے 300 رنز کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 4 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ جب کہ راجکوٹ میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے 284 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کر کے سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔
دونوں ٹیموں کی پلیئنگ الیون
انڈیا کی پلیئنگ الیون: روہت شرما، شبھمن گل (کپتان)، ویراٹ کوہلی، شریس ایر، کے ایل راہل (وکٹ کیپر)، رویندر جڈیجہ، نتیش کمار ریڈی، ہرشیت رانا، کلدیپ یادو، ارشدیپ سنگھ، محمد سراج
نیوزی لینڈ کی پلیئنگ الیون: ڈیون کونوے، ہنری نکولس، ول ینگ، ڈیرل مچل، گلین فلپس، مچل ہی (وکٹ کیپر)، مائیکل بریسویل (کپتان)، زکرین فولکس، کائل جیمیسن، کرسچن کلارک، جیڈن لیننکس۔
