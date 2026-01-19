کوہلی کی سنچری رائیگاں، نیوزی لینڈ نے پہلی بار بھارت میں ون ڈے سیریز جیت کر رقم کی تاریخ
نیوزی لینڈ نے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں بھارت کو 41 رنز سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔
Published : January 19, 2026 at 9:56 AM IST
اندور، مدھیہ پردیش: نیوزی لینڈ نے بھارت میں تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ جیت کر تاریخ رقم کر کے سیریز 1-2 سے اپنے نام کر لی۔ یہ کیوی ٹیم کی ہندوستان میں پہلی ون ڈے سیریز جیت ہے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے یہاں سات ون ڈے سیریز کھیلی تھی، ساتوں میں شکست ہوئی تھی۔
نیوزی لینڈ کے 338 کے ہدف کے تعاقب میں ہندوستانی ٹیم 46 اوورز میں 296 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ کوہلی واحد ہندوستانی کھلاڑی تھے جنہوں نے شروع سے آخر تک مستقل مزاجی سے ہندوستان کی جیت کی امیدوں کو زندہ رکھا، لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب وہ 124 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
کوہلی کے علاوہ، نتیش ریڈی کے 53 اور ہرشیت رانا کے 52 نے میچ میں ہندوستان کو برقرار رکھا، لیکن وہ رنز فتح کے لیے کافی نہیں تھے۔ ان تینوں بلے بازوں کے علاوہ کوئی اور بھی اہم کردار ادا نہیں کرسکا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو نیوزی لینڈ سے ہوم سرزمین پر ون ڈے سیریز ہارنا پڑی۔
نیوزی لینڈ کے باؤلرز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ جیک فولکس اور کرسٹن کلارک سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔ لینوکس نے بھی دو وکٹیں حاصل کیں۔
ڈیرل مچل کو تیسرے میچ میں شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ اور سیریز میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرنے پر پلیئر آف دی سیریز قرار دیا گیا۔
نیوزی لینڈ کی شاندار بیٹنگ
اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ اس وقت غلط ثابت ہوا جب نیوزی لینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 337 رنز بنائے جس کے بعد بھارت کو سیریز جیتنے کے لیے 338 رنز درکار ہیں۔
ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی شروعات خراب رہی اور اس نے صرف پانچ رنز پر دو وکٹیں گنوا دیں۔ اوپنرز ہینری نکولس (0) اور ڈیوڈ کونوے سستے میں پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ان فارم ڈیرل مچل اور ول ینگ نے پھر اننگز کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری وکٹ کے لیے 53 رنز جوڑے۔ ینگ 30 سکور کرنے کے بعد روانہ ہوئے۔
مچل-فلپس نے سنچریاں اسکور کیں
لیکن دوسری جانب شاندار فارم میں چل رہے مچل نے ایک اور طاقتور اننگز کھیلی۔ انہوں نے 131 گیندوں پر 137 رنز بنائے جس میں 15 چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی مچل پہلے غیر ملکی بلے باز بن گئے جنہوں نے بھارت کے خلاف بھارت میں لگاتار ففٹی پلس سکور بنائے۔ انہیں گلین فلپس نے بھرپور ساتھ دیا، جنہوں نے چوتھی وکٹ کے لیے 219 رنز کی اہم شراکت داری کی، جس سے ٹیم کا سکور 300 کے قریب پہنچا۔
فلپس نے 88 گیندوں پر 106 رنز بنائے جس میں نو چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ مزید برآں، بریسویل کی تیز بلے بازی نے بالآخر ٹیم کا مجموعی اسکور 337 تک پہنچا دیا۔ تمام ہندوستانی گیند باز مہنگے ثابت ہوئے، لیکن ارشدیپ اور رانا سب سے کامیاب وکٹ لینے والے کھلاڑی تھے۔ انہوں نے 10 گیندوں پر 63 رنز کے عوض تین وکٹیں حاصل کیں۔ ہرشیت رانا نے بھی 10 گیندوں پر 84 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں۔
ٹیم میں تبدیلی
ہندوستان نے اپنی پلیئنگ الیون میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ ارشدیپ سنگھ نے فاسٹ بولر پرسید کرشنا کی جگہ لی، جب کہ نیوزی لینڈ نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔
ٹاس جیتنے کے بعد ہندوستانی کپتان شبمن گل نے کہا کہ ہم نے اس (باؤلنگ کے فیصلے) پر بات چیت کی، پچھلی بار نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہم پر دباؤ ڈالا۔ پہلے بولنگ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ پچ اچھی لگ رہی ہے، زیادہ اوس کی توقع نہیں ہے، اور بورڈ پر رنز کے ساتھ، ہم بہتر پیچھا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔
نیوزی لینڈ کے کپتان مائیکل بریسویل نے کہا، "ہم بھی پہلے بولنگ کرتے، لیکن یہ ایک اچھی بیٹنگ پچ لگتی ہے۔ یہ فیصلہ کن اور ہمارے لیے بھارت میں اپنی پہلی ون ڈے سیریز جیتنے کا ایک دلچسپ موقع ہے۔" اپنے نئے کھلاڑیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 'وہ بین الاقوامی کرکٹ کے عادی ہو رہے ہیں اور انہوں نے اب تک اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اب دباؤ بڑھ رہا ہے اور یہ ان کے لیے اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کا اچھا موقع ہے'۔
سیریز جیتنے کا سنہری موقع
اس میچ میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ جہاں گیل کے پاس بطور کپتان اپنی پہلی ون ڈے سیریز جیتنے کا موقع ہے، وہیں نیوزی لینڈ کے پاس پہلی بار ہندوستان میں ون ڈے سیریز جیتنے کا سنہری موقع ہے۔ نیوزی لینڈ نے اب تک ہندوستان میں سات ون ڈے سیریز کھیلی ہیں، ساتوں میں شکست ہوئی ہے۔
وڈودرا میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے 300 رنز کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 4 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ جبکہ راجکوٹ میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے 284 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کر کے سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔
دونوں ٹیموں کی پلیئنگ الیون
انڈیا کی پلیئنگ الیون: روہت شرما، شوبمن گل (کپتان)، ویرات کوہلی، شریاس آئر، کے ایل راہول (وکٹ کیپر)، رویندر جڈیجہ، نتیش کمار ریڈی، ہرشیت رانا، کلدیپ یادو، ارشدیپ سنگھ، محمد سراج
نیوزی لینڈ کی پلیئنگ الیون: ڈیون کونوے، ہنری نکولس، ول ینگ، ڈیرل مچل، گلین فلپس، مچل ہی (وکٹ کیپر)، مائیکل بریسویل (کپتان)، زکرین فولکس، کائل جیمیسن، کرسچن کلارک، جیڈن لیننکس۔