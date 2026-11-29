کرائسٹ چرچ ٹیسٹ کے تیسرے دن بھارت کو بڑا جھٹکا؛ آکاش دیپ سر میں چوٹ کے باعث میچ سے باہر، پرسدھ کرشنا ٹیم میں شامل
بلے بازی کرتے وقت دو تیز گیند بازوں کی گیندیں آکاش دیپ کے ہیلمٹ پر لگی تھیں۔
Published : November 29, 2026 at 1:11 PM IST
کرائسٹ چرچ: بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرائسٹ چرچ میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن بھارتی ٹیم کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پہلی اننگز میں پانچ وکٹیں حاصل کرنے والے تیز گیند باز آکاش دیپ سر میں چوٹ (کنکشن) لگنے کے باعث بقیہ میچ سے باہر ہو گئے ہیں، اور ان کی جگہ پرسیدھ کرشنا کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
ہیلمٹ پر دو بار گیند لگنے کے باوجود جرات مندانہ بلے بازی
دراصل تیسرے دن بلے بازی کرتے ہوئے آکاش دیپ کو دو مرتبہ ہیلمٹ پر چوٹ لگی۔ پہلے کیوی فاسٹ بولر جیکب ڈفی اور پھر کائل جیمیسن کی تیز گیند سیدھی ان کے ہیلمٹ پر جا لگی۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری اور بلے بازی جاری رکھتے ہوئے 52 گیندوں پر 29 رنز کی قیمتی اننگز کھیلی۔ مزید برآں، انہوں نے وکٹ کیپر بلے باز دھرو جوریل کے ساتھ آٹھویں وکٹ کے لیے 46 رنز کی اہم شراکت داری کر کے بھارتی ٹیم کو فالو آن سے بھی بچا لیا۔
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 Akash Deep got hit on his helmet while batting on Day 3 of the second Test against New Zealand in Christchurch. Prasidh Krishna has replaced him as a concussion substitute. The BCCI Medical Team is monitoring him. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
تاہم، جب آکاش دیپ آؤٹ ہو کر پویلین لوٹے تو طبی معائنے کے دوران میڈیکل ٹیم کو ان کے سر میں چوٹ (کنکشن) کا پتا چلا، جس کے پیشِ نظر احتیاطی طور پر انہیں ٹیسٹ میچ سے باہر ہونا پڑا۔ ان کی جگہ 'کنکشن سبسٹیٹیوٹ' کے طور پر پرسیدھ کرشنا کو پلیئنگ الیون میں شامل کیا گیا ہے۔
جب
بی سی سی آئی (BCCI) کا باضابطہ بیان سامنے آ گیا
بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ (BCCI) نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (X) پر جاری ایک بیان میں تصدیق کی کہ کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن بلے بازی کے دوران آکاش دیپ کے ہیلمٹ پر گیند لگ گئی تھی۔ بورڈ کے مطابق ان کی جگہ پرسیدھ کرشنا کو 'کنکشن سبسٹیٹیوٹ' کے طور پر شامل کیا گیا ہے، جب کہ بی سی سی آئی کی میڈیکل ٹیم مسلسل آکاش دیپ کی نگرانی کر رہی ہے۔
🚨 akash deep ruled out of 2nd test vs new zealand! suffered concussion after two blows to his helmet. hit by kyle jamieson's deliveries. bcci medical team monitoring his condition. #akashdeep #indvsnz #teamindia #cricket https://t.co/LI0WInDRII— Viral clips (@Viralkps) November 29, 2026
دھرو جوریل کی نصف سنچری کے باوجود بھارت کی پہلی اننگز 246 رنز پر سمٹ گئی
میچ کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو تیسرے دن بھارت کی پہلی اننگز نیوزی لینڈ کے 356 رنز کے جواب میں 246 رنز پر سمٹ گئی، جس کے نتیجے میں میزبان ٹیم کو پہلی اننگز میں 110 رنز کی مضبوط برتری حاصل ہو گئی۔
بھارت کی جانب سے دھرو جوریل نے شاندار مزاحمت کرتے ہوئے 170 گیندوں پر 14 چوکوں کی مدد سے 88 رنز کی دلکش اننگز کھیلی۔ انہوں نے آکاش دیپ (29 رنز) اور گرنور برار (46 گیندوں پر 10 رنز) کے ساتھ مل کر بالترتیب آٹھویں وکٹ کے لیے 46 اور نویں وکٹ کے لیے 64 رنز کی قیمتی شراکتیں قائم کر کے ٹیم کو فالو آن کے خطرے سے باہر نکالا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے کائل جیمیسن سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 69 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں، جب کہ دیگر تین تیز گیند بازوں (میٹ ہنری، جیکب ڈفی اور نیتھن اسمتھ) نے دو، دو وکٹیں اپنے نام کیں۔
نیوزی لینڈ کی دوسری اننگز جاری؛ مجموعی برتری 196 رنز ہو گئی
آخری اطلاعات ملنے تک نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 86 رنز بنا لیے ہیں، جس کے ساتھ ہی اس کی مجموعی برتری 196 رنز تک پہنچ گئی ہے۔ میزبان کپتان ٹام لیتھم 8 رنز اور ہینری نکولس 22 رنز بنا کر پویلین لوٹ چکے ہیں، اور یہ دونوں ابتدائی وکٹیں بھارتی فاسٹ بولر جسپریت بمراہ نے حاصل کیں۔