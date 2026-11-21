کے ایل راہل نے نیوزی لینڈ میں رقم کی تاریخ، تمام 'سینا' ممالک میں سنچری بنانے والے بنے پہلے بھارتی اوپنر
کے ایل راہول نے وراٹ کوہلی، سچن ٹنڈولکر اور سعید انور جیسے عظیم کھلاڑیوں کی ایک خاص فہرست میں جگہ بنا لی ہے۔
Published : November 21, 2026 at 10:36 AM IST
ویلنگٹن (نیوزی لینڈ): بھارتی کرکٹ ٹیم کے تجربہ کار اوپنر کے ایل راہل بیسن ریزرو، ویلنگٹن میں نیوزی لینڈ کے خلاف جاری دو میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں غیر معمولی صبر و تحمل اور پختگی کے ساتھ ایک یادگار اننگز کھیل رہے ہیں۔ تیز گیند بازوں کے لیے سازگار اور مشکل کنڈیشنز میں دائیں ہاتھ کے اس اسٹائلش بلے باز نے اپنی شاندار تکنیک اور اعصابی مضبوطی کا لوہا منواتے ہوئے بہترین سنچری اسکور کی اور ٹیم انڈیا کو مضبوط پوزیشن دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
اس یادگار سنچری کے ساتھ ہی کے ایل راہل نے کرکٹ کی ریکارڈ بُک میں اپنا نام سنہری حروف میں درج کرا لیا ہے اور ایک اور بڑا تاریخی سنگِ میل عبور کر لیا ہے۔ وہ تمام 'سینا' (SENA) ممالک—یعنی جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا—کی سرزمین پر ٹیسٹ سنچری بنانے والے پہلے بھارتی اوپنر بن گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی انہوں نے بھارتی کرکٹ کے عظیم بلے بازوں کی خصوصی فہرست میں بھی اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔
KL Rahul brings up his 1️⃣3️⃣th Test century with effortless poise! 🫡 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/DFjoY1c4En— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
لیجنڈری بلے بازوں کے خصوصی کلب میں شمولیت
کے ایل راہل تمام 'سینا' (SENA) ممالک—یعنی جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا—میں ٹیسٹ سنچری اسکور کرنے والے پہلے بھارتی اوپنر بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ نیوزی لینڈ کی سرزمین پر ٹیسٹ سنچری بنانے والے چوتھے بھارتی اوپنر بھی بن گئے ہیں؛ انہوں نے یہ یادگار سنگِ میل 209 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے عبور کیا۔
اس شاندار سنچری کے ساتھ راہل بھارتی کرکٹ کے عظیم بلے بازوں کی ایک منفرد فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جس میں سچن ٹنڈولکر، وراٹ کوہلی، راہل ڈریوڈ اور محمد اظہر الدین شامل ہیں۔ مجموعی طور پر وہ تمام سینا ممالک میں سنچری بنانے والے پانچویں بھارتی بلے باز بن گئے ہیں۔
مشکل کنڈیشنز میں صبر آزما بیٹنگ اور ایشیائی ریکارڈ
راہل کی یہ اننگز غیر معمولی صبر و تحمل اور تکنیکی مہارت کا مظہر تھی کیونکہ اننگز کا آغاز کرتے ہوئے انہیں تیز گیند بازوں کے لیے سازگار پچ (سیمنگ کنڈیشنز) کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے تو گیند کو کافی سیم موومنٹ مل رہی تھی، لیکن انہوں نے انتہائی دباؤ اور مشکل حالات کا ڈٹ کر اور عمدہ طریقے سے مقابلہ کیا۔
𝐖𝐇𝐄𝐍 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐄𝐋𝐒 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄. 🌎 KL Rahul. The only Indian opener to score a Test century in all four SENA countries. 🫡 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
34 سالہ کے ایل راہل تمام سینا ممالک میں سنچریاں اسکور کرنے والے مجموعی طور پر آٹھویں ایشیائی بلے باز جب کہ پاکستان کے سابق اوپنر سعید انور کے بعد یہ کارنامہ انجام دینے والے دوسرے ایشیائی اوپنر بھی بن گئے ہیں۔
'سینا' (SENA) ممالک میں سنچریاں بنانے والے ایشیائی بلے باز
- محمد اظہر الدین (بھارت)
- سچن ٹنڈولکر (بھارت)
- سعید انور (پاکستان)
- راہل ڈریوڈ (بھارت)
- یونس خان (پاکستان)
- کمار سنگاکارا (سری لنکا)
- وراٹ کوہلی (بھارت)
- کے ایل راہل (بھارت)
سینا ممالک میں کے ایل راہل کی مجموعی ٹیسٹ کارکردگی
مختلف ممالک میں کے ایل راہل کے ٹیسٹ ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو بیرونی کنڈیشنز میں ان کی شاندار کارکردگی نمایاں نظر آتی ہے۔
- آسٹریلیا: 10 ٹیسٹ میچوں میں 1 سنچری اور 2 نصف سنچریوں کی مدد سے 463 رنز۔
- انگلینڈ: 14 ٹیسٹ میچوں میں 4 سنچریوں اور 3 نصف سنچریوں سمیت 1,146 رنز۔
- جنوبی افریقہ: 7 ٹیسٹ میچوں میں 2 سنچریوں اور 1 نصف سنچری کے ساتھ 369 رنز۔
- نیوزی لینڈ: نیوزی لینڈ میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا یہ ان کا پہلا موقع ہے اور انہوں نے اس ملک میں اپنی مہم کا آغاز ہی ایک تاریخی سنچری کے ساتھ کیا ہے۔
میچ کی تازہ صورتحال
آخری اطلاعات موصول ہونے تک بھارت کو نیوزی لینڈ پر 19 رنز کی برتری حاصل تھی؛ نوجوان بلے باز شبمن گل 60 رنز بنا کر پُراعتماد انداز میں کریز پر موجود تھے جب کہ وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت ابھی بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے تھے۔