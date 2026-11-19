محمد سراج کو پلیئنگ الیون سے باہر رکھنے پر بھڑک اٹھے سابق لیجنڈ کھلاڑی
محمد سراج SENA ممالک میں بھارت کے دوسرے سب سے کامیاب بولر رہے ہیں، جنہوں نے 23 ٹیسٹ میچوں میں 91 وکٹیں حاصل کی ہیں۔
Published : November 19, 2026 at 11:06 AM IST
حیدرآباد: بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ ویلنگٹن میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں کی سبز پچ (گرین پچ) کو دیکھتے ہوئے بھارت نے چار تیز گیند بازوں کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں تجربہ کار فاسٹ بولر جسپریت بمراہ، پرسیدھ کرشنا، انشول کمبوج اور آکاش دیپ کے نام شامل ہیں، جب کہ SENA ممالک ( یعنی جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا) میں بھارت کے دوسرے سب سے کامیاب بولر محمد سراج کو پلیئنگ الیون سے باہر رکھا گیا۔
ٹیم انڈیا کے اس فیصلے پر کئی سابق بھارتی کھلاڑیوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ سنیل گواسکر اور روی شاستری نے پلیئنگ الیون سے محمد سراج کو باہر کیے جانے پر اپنا ردعمل دیا ہے۔ سنیل گواسکر نے کہا کہ سراج نے کبھی بھارت کو مایوس نہیں کیا اور انہیں باہر کرنا حیران کن بات ہے، جب کہ شاستری نے کہا کہ اس فیصلے پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔
سنیل گواسکر نے کیا کہا؟
سونی اسپورٹس سے گفتگو کرتے ہوئے گواسکر نے کہا، "جب وہ ٹیسٹ اسکواڈ کے ساتھ جلدی نہیں جڑے تھے، تبھی کچھ اشارے مل گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ جب انہوں نے آخری ون ڈے کھیلا تو انہیں ٹیسٹ میں بھی موقع ملے گا، لیکن یہ حیرت کی بات ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی بھارت کو مایوس کیا ہے۔ انہوں نے کبھی بھارت کو مایوس نہیں کیا۔"
گواسکر نے مزید کہا، "ان کی گیند بازی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کا ردھم اچھا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے، اس میں وہ کافی اچھے نظر آئے ہیں۔ انہیں کیوں نہیں چنا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں بس یہی امید کرتا ہوں کہ جن کھلاڑیوں کو ان کی جگہ چنا گیا ہے، وہ اچھی کارکردگی دکھائیں۔"
Ravi Shastri during Tea break about Siraj and Jadeja 😭 This is gonna happen #INDvsNZ .. https://t.co/C8jxab5gG0— Chai_Sutta (@Chai_SuttaGuy) November 18, 2026
روی شاستری نے کیا کہا؟
سابق بھارتی کرکٹر روی شاستری نے بھی کہا کہ وہ پلیئنگ الیون میں سراج کو شامل نہ کرنے کے فیصلے سے حیران ہیں۔ اسکائی اسپورٹس کرکٹ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "آپ کے پاس دنیا کے بہترین تیز گیند بازوں میں سے ایک موجود ہے، اور سات دن کے آرام کے بعد بھی آپ اسے باہر بٹھا دیتے ہیں۔ سچ کہوں تو، اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔"
جڈیجہ بھی پلیئنگ الیون سے باہر
ہرشا بھوگلے نے بھی سراج کو باہر کرنے کے فیصلے پر حیرانی ظاہر کی ہے۔ واضح رہے کہ آج کے میچ میں صرف سراج کو ہی باہر نہیں رکھا گیا ہے بلکہ تجربہ کار اسپنر رویندرا جڈیجہ کو بھی پلیئنگ الیون میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان کی جگہ واشنگٹن سندر کو ٹیم میں موقع دیا گیا ہے۔
Ravindra Jadeja with Mohammed Siraj sitting near the boundary fence. https://t.co/DMP76AXlnl— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 19, 2026
سراج کی SENA ممالک میں کارکردگی
غیر ملکی کنڈیشنز میں شاندار ریکارڈ ہونے کے باوجود سراج کو ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے۔ گزشتہ سال انگلینڈ کے پانچ ٹیسٹ میچوں کے دورے پر وہ مرکزی بولر تھے اور پوری سیریز میں انہوں نے 23 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ اس کے علاوہ اپنے ڈیبیو کے بعد سے SENA (جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا) ممالک میں وہ بھارت کے دوسرے سب سے کامیاب بولر رہے ہیں، جنہوں نے 23 ٹیسٹ میچوں میں 91 وکٹیں لی ہیں۔
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ (WTC 2025-27) میں سب سے زیادہ وکٹیں
یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ محمد سراج ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے موجودہ سائیکل میں بھارت کے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے گیند باز ہیں۔ انہوں نے 11 میچوں میں 26 کی اوسط سے کل 43 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ مجموعی طور پر وہ اس فہرست میں مچل اسٹارک (73 وکٹیں)، جوش ٹنگ (64 وکٹیں) اور سائمن ہارمر (46 وکٹیں) کے بعد چوتھے نمبر پر ہیں۔
MOHAMMAD SIRAJ IS THE HIGHEST WICKETTAKER FOR INDIA IN THIS WTC CYCLE 2025-27. 🌟 https://t.co/hiZ4NnBYiM— Tanuj (@ImTanujSingh) November 19, 2026
نیوزی لینڈ کی شاندار واپسی (کم بیک)
میچ کی بات کریں تو بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور 70 رنز پر میزبان ٹیم کے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا، جس میں بمراہ نے تین وکٹیں حاصل کیں جب کہ انشول اور آکاش دیپ نے ایک ایک وکٹ لی۔ تاہم، اس کے بعد ہینری نکولس اور گلین فلپس نے چھٹی وکٹ کے لیے ایک اہم شراکت داری قائم کرتے ہوئے ٹیم کا اسکور 200 کے پار پہنچا دیا۔ خبر لکھے جانے تک نکولس 101 اور فلپس 82 رنز پر کھیل رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان اب تک 150 رنز کی شراکت داری ہو چکی ہے۔
نیوزی لینڈ کی پلیئنگ الیون: ٹام لیتھم (کپتان)، ڈیون کونوے، ہینری نکولس، راچن رویندرا، ڈیرل مچل، ٹام بلنڈل (وکٹ کیپر)، گلین فلپس، نیتھن اسمتھ، کائل جیمیسن، میٹ ہنری، جیکب ڈفی۔
بھارت کی پلیئنگ الیون: کے ایل راہول، یشسوی جیسوال، دیودت پڈیکل، شبھمن گل (کپتان)، رشبھ پنت، واشنگٹن سندر، دھرو جوریل (وکٹ کیپر)، آکاش دیپ، انشول کمبوج، جسپریت بمراہ، پرسیدھ کرشنا۔