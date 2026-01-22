بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ دو سو رنز بنا کر رقم کی تاریخ، جانیے کس مقام پر ہے پاکستان!
ٹیم انڈیا کا ٹی 20 ریکارڈ: ہندوستانی ٹیم نے 44ویں بار 200+ رنز بنا کر ٹی 20 انٹرنیشنل میں ریکارڈ توڑ دیا۔
Published : January 22, 2026 at 11:30 AM IST
ناگپور: ٹیم انڈیا نے بدھ، 21 جنوری کو ناگپور کے ودربھ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 میچ میں 238 رنز بنا کر تاریخ رقم کی۔ یہ ہندوستانی ٹیم کا T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں 200 سے زیادہ کا 44واں اسکور تھا جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔
اس فارمیٹ میں ٹیم انڈیا نے جنوبی افریقہ کے خلاف سب سے زیادہ آٹھ بار 200 سے زیادہ رنز بنائے ہیں۔ اس کے بعد سے وہ آسٹریلیا کے خلاف سات بار، سری لنکا کے خلاف چھ بار، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ پانچ بار، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ اور افغانستان کے خلاف تین بار، بنگلہ دیش کے خلاف دو بار اور زمبابوے اور نیپال کے خلاف ایک ایک بار یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔
سب سے زیادہ 200 سے زیادہ اسکور
ہندوستان کا 44واں 200 پلس اسکور T20 کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، جس نے انگلینڈ کی ڈومیسٹک ٹیم سمرسیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا، جس نے اس مختصر فارمیٹ میں 40 بار 200 پلس اسکور بنائے ہیں۔
نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرا سب سے بڑا اسکور
اس کے علاوہ، ہندوستانی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرا سب سے زیادہ T20 اسکور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سب سے زیادہ T20 اسکور آسٹریلیا کے پاس ہے، جس نے 2018 میں آکلینڈ میں 5 وکٹوں پر 245 رنز بنائے تھے۔ انگلینڈ دوسرے نمبر پر ہے، جس نے 2019 میں نیپئر میں 3 وکٹوں پر 241 رنز بنائے تھے۔
|نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ٹوٹل
- 245/5 آسٹریلیا آکلینڈ 2018
- 241/3 انگلینڈ نیپئر 2019
- 238/7 ناگپور 2026*
- 236/4 انگلینڈ کرائسٹ چرچ 2025
جانیے کس مقام پر ہے پاکستان!
لیکن حیرت کی بات ہے کہ کبھی ٹی ٹوئنٹی کا ماہر سمجھا جانے والا پاکستان اس فہرست میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ لسٹ کے اعتبار سے پندرہ مقامات کے اندر بھی کہیں بھی پاکستان کا نام نہیں ہے۔ ساتھ ہی سال بھر کی رینکنگ میں بھی پاک کا نام کافی نیچی سطح پر ہے۔
پہلے ٹی توئنٹی میچ میں نیوزی لینڈ کی ہار
ناگپور میں کھیلے گئے پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر 238 رنز بنائے، ابھیشیک شرما نے سب سے زیادہ 85 رنز بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 20 اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر صرف 190 رنز ہی بنا سکی جس کے نتیجے میں اسے 48 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیریز کا دوسرا میچ 23 جنوری کو رائے پور میں کھیلا جائے گا۔