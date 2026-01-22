ETV Bharat / sports

بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ دو سو رنز بنا کر رقم کی تاریخ، جانیے کس مقام پر ہے پاکستان!

ٹیم انڈیا کا ٹی 20 ریکارڈ: ہندوستانی ٹیم نے 44ویں بار 200+ رنز بنا کر ٹی 20 انٹرنیشنل میں ریکارڈ توڑ دیا۔

ind vs nz 1st t20 team india scripts history with 44th time 200 plus score in t20 Urdu News
بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 22, 2026 at 11:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ناگپور: ٹیم انڈیا نے بدھ، 21 جنوری کو ناگپور کے ودربھ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 میچ میں 238 رنز بنا کر تاریخ رقم کی۔ یہ ہندوستانی ٹیم کا T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں 200 سے زیادہ کا 44واں اسکور تھا جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔

اس فارمیٹ میں ٹیم انڈیا نے جنوبی افریقہ کے خلاف سب سے زیادہ آٹھ بار 200 سے زیادہ رنز بنائے ہیں۔ اس کے بعد سے وہ آسٹریلیا کے خلاف سات بار، سری لنکا کے خلاف چھ بار، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ پانچ بار، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ اور افغانستان کے خلاف تین بار، بنگلہ دیش کے خلاف دو بار اور زمبابوے اور نیپال کے خلاف ایک ایک بار یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔

سب سے زیادہ 200 سے زیادہ اسکور

ہندوستان کا 44واں 200 پلس اسکور T20 کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، جس نے انگلینڈ کی ڈومیسٹک ٹیم سمرسیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا، جس نے اس مختصر فارمیٹ میں 40 بار 200 پلس اسکور بنائے ہیں۔

نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرا سب سے بڑا اسکور

اس کے علاوہ، ہندوستانی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرا سب سے زیادہ T20 اسکور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سب سے زیادہ T20 اسکور آسٹریلیا کے پاس ہے، جس نے 2018 میں آکلینڈ میں 5 وکٹوں پر 245 رنز بنائے تھے۔ انگلینڈ دوسرے نمبر پر ہے، جس نے 2019 میں نیپئر میں 3 وکٹوں پر 241 رنز بنائے تھے۔

نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ٹوٹل
  1. 245/5 آسٹریلیا آکلینڈ 2018
  2. 241/3 انگلینڈ نیپئر 2019
  3. 238/7 ناگپور 2026*
  4. 236/4 انگلینڈ کرائسٹ چرچ 2025

جانیے کس مقام پر ہے پاکستان!

لیکن حیرت کی بات ہے کہ کبھی ٹی ٹوئنٹی کا ماہر سمجھا جانے والا پاکستان اس فہرست میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ لسٹ کے اعتبار سے پندرہ مقامات کے اندر بھی کہیں بھی پاکستان کا نام نہیں ہے۔ ساتھ ہی سال بھر کی رینکنگ میں بھی پاک کا نام کافی نیچی سطح پر ہے۔

پہلے ٹی توئنٹی میچ میں نیوزی لینڈ کی ہار

ناگپور میں کھیلے گئے پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر 238 رنز بنائے، ابھیشیک شرما نے سب سے زیادہ 85 رنز بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 20 اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر صرف 190 رنز ہی بنا سکی جس کے نتیجے میں اسے 48 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیریز کا دوسرا میچ 23 جنوری کو رائے پور میں کھیلا جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بڑا اپ سیٹ، نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر،،، جانیے بھارت و پاکستان کس پوزیشن پر ہیں؟

بھارتی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو کیا الوداع،،، آخری ٹی ٹوینٹی میں جنوبی افریقہ کو تیس رنز سے دی شکست

T20 ورلڈ کپ: امریکی کرکٹرز کو بھارت کے ویزوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟

انڈر نائنٹین ایشیا کپ فائنل پاکستان نے بھارت کو ایک سو اکیانوے رنز سے شکست دے کر دوسرا ٹائٹل جیت لیا

YearEnder 2025: کھیلوں کی تاریخ کے لازوال نام: اس سال ان لیجنڈ کھلاڑیوں نے دنیا کو کہا الوداع

کوہلی کی سنچری رائیگاں، نیوزی لینڈ نے پہلی بار بھارت میں ون ڈے سیریز جیت کر رقم کی تاریخ

فوجا سنگھ، 114 سالہ میراتھن رنر، پنجاب روڈ حادثے میں ہلاک، پی ایم مودی کا اظہار افسوس

ہندوستانی کرکٹ عروج پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2025 کامیابیوں سے بھرا ایک یادگار سال

TAGGED:

TEAM INDIA WORLD RECORD
TEAM INDIA T20 RECORD
200 PLUS SCORE IN T20
IND VS NZ 1ST T20
A SCORE OF OVER 200 IN T20S

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.