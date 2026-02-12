ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026: ٹیم انڈیا کا آج دوسرا میچ، نمیبیا کے خلاف پلیئنگ الیون میں بڑی تبدیلیوں کا امکان
بھارت آج ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 کا اپنا دوسرا میچ ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں نمیبیا کے خلاف کھیلے گا۔
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 کے چھٹے دن 12 فروری کو تین میچ شیڈول ہیں۔ پہلا میچ سری لنکا اور عمان کے درمیان پلیکیلے میں کھیلا جائے گا، جب کہ دوسرے میچ میں نیپال کا مقابلہ اٹلی سے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ہوگا۔ تیسرا میچ بھارت اور نمیبیا کے درمیان دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
نمیبیا کے خلاف میچ سے عین قبل انڈیا کے منصوبے اس خبر سے بگڑ گئے کہ اوپنر ابھیشیک شرما پیٹ میں انفیکشن کی وجہ سے دو دن سے اسپتال میں داخل ہیں۔ بائیں ہاتھ کے اس کھلاڑی کا اب دہلی میں کھیلنے کا امکان کم ہے۔ یہ بدلاؤ شائد بہت بڑا نہ لگے، لیکن یہ چھوٹی موٹی رکاوٹ ضرور بن سکتی ہے۔
سیمسن سے سندر بہتر
پندہ رکنی اسکواڈ میں ابھیشیک کی جگہ سنجو سیمسن بلے بازی کا سب سے فطری متبادل دکھائی دے گا۔ پھر بھی انہوں نے خراب دور دیکھا ہے، بھلے ہی ان کے دائیں سے ایشان کشن کو مدد ملے گی۔ ایک مضبوط امکان یہ بھی ہے کہ انڈیا واشنگٹن سندر کو لا کر بلے بازی کا بیلینس اور مضبوط کرے، جس سے بیٹنگ آرڈر میں مزید لچک پیدا سکے۔
بڑے اور چھوٹے پوائنٹس
دونوں ٹیمیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں صرف ایک بار آمنے سامنے آئی ہیں، جب بھارت نے سنہ 2021 میں دبئی میں نو وکٹوں سے آرام سے کامیابی حاصل کی تھی۔ رینکنگ، تجربے اور وسائل میں بھی دونوں میں کافی فرق ہے۔ بھارت کے پاس ٹی ٹوینٹی میں 30 سے زیادہ کی اوسط اور 140 سے زیادہ کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ کئی بلے باز ہیں۔
تاہم، نمیبیا مہمان بن کر نہیں آیا ہے۔ کیپٹن گیرہارڈ ایراسمس ان کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ وہ تکنیکی طور پر مضبوط اور مزاج سے مطمئن ہیں۔ جان فرائی لنک بائیں ہاتھ سے تیزی سے پھینکتے ہیں، جب کہ جے جے سمٹ اور روبن ٹرمپل مین منظم متبادل فراہم کرتے ہیں۔ ان کی طاقت ان کی ساخت میں پنہاں ہے۔ وہ شائد ہی کبھی ٹوٹتے ہیں۔ وہ مخالفین کے لیے چیلنج پیش کرتے ہیں۔
انڈیا اسکواڈ: سوریہ کمار یادو (کپتان)، ایشان کشن، سنجو سیمسن، اکسر پٹیل، ہاردک پانڈیا، واشنگٹن سندر، شیوم دوبے، ابھیشیک شرما، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد سراج، ورون چکرورتی، ارشدیپ سنگھ، رنکو سنگھ، تلک ورما۔
نمیبیا اسکواڈ: گیرہارڈ ایراسمس (کپتان)، زین گرین، جان نکول لوفٹی ایٹن، جان فرائی لنک، جے جے اسمٹ، برنارڈ شولٹز، روبن ٹرمپل مین، بین شیکونگو، جیک براسل، میکس ہینگو، ولیم مائیبرگ، مالان کروگر، لارین اسٹین کیمپ، ڈیلیچٹر، ڈیلیچٹر۔
