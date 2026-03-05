بھارت اور انگلینڈ کے درمیان سیمی فائنل کی ہیٹ ٹرک، ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کے ساتھ دیکھیں دونوں ٹیموں کے اعداد وشمار
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔
Published : March 5, 2026 at 1:55 PM IST
ممبئی: دفاعی چیمپئن ہندوستان کا مقابلہ T20 ورلڈ کپ 2026 کے دوسرے سیمی فائنل میں جمعرات (5 مارچ) کو ممبئی کے مشہور وانکھیڑے اسٹیڈیم میں دو بار کے فاتح انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ چھٹا موقع ہو گا جب یہ دونوں ٹیمیں ٹورنامنٹ میں آمنے سامنے ہوں گی۔ ہندوستان اور انگلینڈ اس سے قبل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پانچ بار ٹکر چکے ہیں، جس میں ہندوستان نے تین بار اور انگلینڈ نے دو بار میچ جیتا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ لگاتار تیسرا ایڈیشن ہے جس میں دو ٹاپ ٹیمیں آخری چار میں آمنے سامنے ہوں گی۔ اس سے پہلے، وہ ٹورنامنٹ کے پچھلے دو ایڈیشنز 2022 اور 2024 کے سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوئے تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دو ورلڈ کپ میں انگلینڈ بمقابلہ بھارت کا سیمی فائنل میچ جیتنے والی ٹیم نے ٹرافی بھی اپنے نام کی تھی۔
IND بمقابلہ ENG پہلا سیمی فائنل
ان دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا سیمی فائنل آسٹریلیا میں کھیلے گئے T20 ورلڈ کپ 2022 میں ہوا۔ انگلینڈ نے پہلے باؤلنگ کرنے کا انتخاب کیا اور ہندوستان کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ کو کنٹرول کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کیا۔
ہندوستان 20 اوورز میں 6 وکٹ پر صرف 168 رن بنا سکا۔ اوپنرز اچھا آغاز فراہم کرنے میں ناکام رہے لیکن وراٹ کوہلی نے نصف سنچری کے ساتھ اننگز کو مستحکم کیا۔ اس کے بعد ہاردک پانڈیا نے صرف 33 گیندوں پر شاندار 63 رنز بنا کر میچ کا رخ ہی موڑ دیا۔ انگلینڈ کی جانب سے کرس جارڈن بہترین بولر رہے، انہوں نے تین وکٹیں حاصل کیں۔
تاہم، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہندوستان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ انگلینڈ کے اوپنرز ایلکس ہیلز اور جوس بٹلر شروع سے ہی حاوی رہے۔ انہوں نے بغیر کوئی وکٹ کھوئے ہدف حاصل کر لیا اور چار اوورز باقی رہ کر میچ ختم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فائنل میں پاکستان کو شکست دے کر دوسری بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔
IND بمقابلہ ENG دوسرا سیمی فائنل
دو سال بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 میں دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا سیمی فائنل کھیلا گیا جہاں ہندوستان کے پاس حساب کتاب برابر کرنے کا موقع تھا۔ اس بار گیانا کی مشکل پچ پر ہندوستان نے پہلے بیٹنگ کی اور 20 اوورز میں 171 رنز بنائے۔
جواب میں انگلینڈ کی ٹیم 16.4 اوورز میں صرف 103 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ اکشر پٹیل اور کلدیپ یادو نے تین تین اور جسپریت بمراہ نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ بھارت نے 68 رنز سے آسانی سے فتح حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے فائنل میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر اپنا دوسرا T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔
IND بمقابلہ ENG ہیڈ ٹو ہیڈ
دونوں ٹیموں کے درمیان مجموعی طور پر 29 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جا چکے ہیں۔ ہندوستان 17 میچ جیت کر واضح طور پر حاوی ہے۔ انگلینڈ نے صرف 12 میچز جیتے ہیں۔
وانکھیڑے میں دونوں ٹیموں کی کارکردگی
بھارت اور انگلینڈ کے درمیان یہ سیمی فائنل میچ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ اس اسٹیڈیم میں اب تک چھ T20I کھیل چکا ہے، جس میں تین جیتے اور اتنی ہی تعداد میں ہارے۔ دریں اثنا، ہندوستان نے اس مشہور مقام پر سات T20I کھیلے ہیں، پانچ جیتے اور دو ہارے۔ تاہم، مین ان بلیو نے دسمبر 2017 سے اس مقام پر کوئی T20I نہیں ہارا ہے۔ مزید برآں، ہندوستان اور انگلینڈ وانکھیڑے میں مختصر ترین فارمیٹ میں دو بار ٹکرا چکے ہیں، دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ جیتا ہے۔