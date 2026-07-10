چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں نو وکٹوں سے جیت کے ساتھ انگلینڈ نے لکھی تاریخ؛ بھارت کی مسلسل دوسری ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شکست
ہندوستانی ٹیم کو پانچ میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں انگلینڈ کے خلاف نو وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
Published : July 10, 2026 at 10:00 AM IST
حیدرآباد: انگلینڈ کا تسلط اور ہندوستان کے ناقص نتائج کا سلسلہ پانچ میچوں کی سیریز کے چوتھے T20I میں بھی جاری رہا کیونکہ انگلینڈ نے کاؤنٹی گراؤنڈ، برسٹل میں مہمانوں پر نو وکٹوں سے جیت درج کی۔ انگلینڈ نے جیت کے ساتھ سیریز اپنے نام کر لی، کیونکہ اب اس نے سیریز میں 0-3 کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی ہے اور اب صرف ایک میچ باقی ہے۔ انگلش سائیڈ نے جیت کے ساتھ تاریخ رقم کی کیونکہ اس نے بھارت کے خلاف پہلی بار کثیر میچوں کی دو طرفہ T20I سیریز جیت لی۔ نیز، یہ پہلا موقع ہے جب بھارت نے 2018/19 سیزن کے بعد لگاتار دو سیریز ہاری ہے۔
159 کے ہدف کا تعاقب میزبانوں کے لیے پارک میں واک کے جیسا آسان ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے یہ کام صرف 13.5 اوورز میں کر دیا۔ فلپ سالٹ (ناٹ آؤٹ 59) اور ہیری بروک (ناٹ آؤٹ 79) نے ایک شراکت داری کی جس نے فتح کی راہ ہموار کی۔ ہندوستان کی جانب سے ارشدیپ سنگھ واحد وکٹ لینے والے کھلاڑی رہے۔
SERIES WIN SECURED 🔒— England Cricket (@englandcricket) July 9, 2026
Victory in Bristol by 9 wickets with 37 balls to spare 💪
Match Centre: https://t.co/Txok70TuuK pic.twitter.com/vR2T2mzy37
بھارت کا ٹاپ آرڈر ایک بار پھر مشکل میں
پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے، ہندوستان کا ٹاپ آرڈر ایک بار پھر مشکل میں پڑا اور وہ صرف سات اوورز کے اندر 48/3 پر سمٹ گیا۔ وہ کم ٹوٹل کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن کپتان شریس ائیر نے ٹیم کو اسکور بورڈ پر قابل احترام ٹوٹل اسکور کرنے میں مدد کی۔ ائیر نے 49 گیندوں پر پانچ چھکوں کی مدد سے ناقابل شکست 80 رنز بنائے۔ انگلش ٹیم کی جانب سے جوفرا آرچر اور جوش ٹونگ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ ائیر کی پاری کی بدولت ہندوستان نے اسکور بورڈ پر 158/7 کا مجموعی اسکور کھڑا کیا۔
Absolutely brutal. pic.twitter.com/He9UQdRNgv— England Cricket (@englandcricket) July 9, 2026
انگلینڈ کی پہلی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں فتح
اس موقع پر انگلینڈ نے پہلی بار کثیر میچوں کی دو طرفہ T20I سیریز میں مین ان بلیو کے خلاف فتح حاصل کی ہے۔ نیز، 2014 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے ہندوستان کو کسی T20I سیریز میں شکست دی ہے۔ مجموعی طور پر، دونوں ٹیموں نے نو سیریز کھیلی ہیں اور ہندوستان نے پانچ میں کامیابی حاصل کی ہے جب کہ انگلینڈ نے چار میں فتح حاصل کی ہے۔
بھارت نے لگاتار پانچ T20I ہارے
اس فارمیٹ میں انگلینڈ سے ہندوستان کی پہلی سیریز (بشمول دو سے زیادہ میچوں میں) ہار تھی اور یہ بھی پہلا موقع ہے جب ہندوستان کو فروری 2019 کے بعد سے لگاتار پہلی دو طرفہ T20I سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ پہلا موقع تھا جب ہندوستان نے لگاتار پانچ مکمل T20I ہارے ہیں۔