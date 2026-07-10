ETV Bharat / sports

چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں نو وکٹوں سے جیت کے ساتھ انگلینڈ نے لکھی تاریخ؛ بھارت کی مسلسل دوسری ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شکست

ہندوستانی ٹیم کو پانچ میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں انگلینڈ کے خلاف نو وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

IND vs ENG: England Script History With Nine Wicket Win In Fourth T20I; India Lose Second Successive T20 Series Urdu News
انگلینڈ نے چوتھا ٹی ٹوئنٹی نو وکٹوں سے جیت لیا (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 10, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: انگلینڈ کا تسلط اور ہندوستان کے ناقص نتائج کا سلسلہ پانچ میچوں کی سیریز کے چوتھے T20I میں بھی جاری رہا کیونکہ انگلینڈ نے کاؤنٹی گراؤنڈ، برسٹل میں مہمانوں پر نو وکٹوں سے جیت درج کی۔ انگلینڈ نے جیت کے ساتھ سیریز اپنے نام کر لی، کیونکہ اب اس نے سیریز میں 0-3 کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی ہے اور اب صرف ایک میچ باقی ہے۔ انگلش سائیڈ نے جیت کے ساتھ تاریخ رقم کی کیونکہ اس نے بھارت کے خلاف پہلی بار کثیر میچوں کی دو طرفہ T20I سیریز جیت لی۔ نیز، یہ پہلا موقع ہے جب بھارت نے 2018/19 سیزن کے بعد لگاتار دو سیریز ہاری ہے۔

159 کے ہدف کا تعاقب میزبانوں کے لیے پارک میں واک کے جیسا آسان ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے یہ کام صرف 13.5 اوورز میں کر دیا۔ فلپ سالٹ (ناٹ آؤٹ 59) اور ہیری بروک (ناٹ آؤٹ 79) نے ایک شراکت داری کی جس نے فتح کی راہ ہموار کی۔ ہندوستان کی جانب سے ارشدیپ سنگھ واحد وکٹ لینے والے کھلاڑی رہے۔

بھارت کا ٹاپ آرڈر ایک بار پھر مشکل میں

پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے، ہندوستان کا ٹاپ آرڈر ایک بار پھر مشکل میں پڑا اور وہ صرف سات اوورز کے اندر 48/3 پر سمٹ گیا۔ وہ کم ٹوٹل کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن کپتان شریس ائیر نے ٹیم کو اسکور بورڈ پر قابل احترام ٹوٹل اسکور کرنے میں مدد کی۔ ائیر نے 49 گیندوں پر پانچ چھکوں کی مدد سے ناقابل شکست 80 رنز بنائے۔ انگلش ٹیم کی جانب سے جوفرا آرچر اور جوش ٹونگ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ ائیر کی پاری کی بدولت ہندوستان نے اسکور بورڈ پر 158/7 کا مجموعی اسکور کھڑا کیا۔

انگلینڈ کی پہلی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں فتح

اس موقع پر انگلینڈ نے پہلی بار کثیر میچوں کی دو طرفہ T20I سیریز میں مین ان بلیو کے خلاف فتح حاصل کی ہے۔ نیز، 2014 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے ہندوستان کو کسی T20I سیریز میں شکست دی ہے۔ مجموعی طور پر، دونوں ٹیموں نے نو سیریز کھیلی ہیں اور ہندوستان نے پانچ میں کامیابی حاصل کی ہے جب کہ انگلینڈ نے چار میں فتح حاصل کی ہے۔

بھارت نے لگاتار پانچ T20I ہارے

اس فارمیٹ میں انگلینڈ سے ہندوستان کی پہلی سیریز (بشمول دو سے زیادہ میچوں میں) ہار تھی اور یہ بھی پہلا موقع ہے جب ہندوستان کو فروری 2019 کے بعد سے لگاتار پہلی دو طرفہ T20I سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ پہلا موقع تھا جب ہندوستان نے لگاتار پانچ مکمل T20I ہارے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں

سورو گنگولی کی سالگرہ پر ایک بڑا تحفہ: راج کمار راؤ کی بایوپک 'دادا' کی پہلی جھلک جاری، ریلیز کی تاریخ کا انکشاف

سورو گنگولی نے ایک یوٹیوبر کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی،،،،، Ganguly Police Complaint

سورو گنگولی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تنزلی کی اصل وجہ بتا دی Ganguly on Pakistan Cricket

پاکستان کی شرمناک شکست پر شاہد آفریدی اور رمیز راجہ سمیت سابق کرکٹروں نے کس کو ذمہ دار ٹہرایا؟

سورو گنگولی آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل باوقار اعزاز حاصل کرنے والے بارہویں بھارتی کرکٹر بنے

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سلیکشن میں اے آئی ٹول کا استعمال کیا گیا: پی سی بی چیئرمین کا انکشاف

TAGGED:

IND VS ENG 4TH T20
INDIA VS ENGLAND T20 2026
INDIA VS ENGLAND 2026 ODI
IND VS ENG 4TH T20 HIGHLIGHTS
IND VS ENG 4TH T20 SCORECARD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.