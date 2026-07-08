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ہندوستان کو اپنی سب سے بڑی ٹی ٹوئنٹی شکست کا سامنا کرنا پڑا، انگلینڈ کے ہاتھوں 125 رنز سے شکست

انگلینڈ کے 201 رنز کے جواب میں ہندوستانی ٹیم 11.4 اوورز میں 76 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

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ہندوستان کو اپنی سب سے بڑی T20I شکست کا سامنا کرنا پڑا (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 8, 2026 at 11:35 AM IST

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ناٹنگھم، انگلینڈ: انگلینڈ نے ناٹنگھم میں کھیلے گئے تیسرے T20I میں بھارت کو 125 رنز سے شکست دے دی۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ جواب میں ہندوستانی ٹیم 11.4 اوورز میں صرف 76 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

ہندوستانی بلے باز انگلینڈ کے تیز گیند باز جوفرا آرچر اور جوش ٹونگو کے سامنے بے بس نظر آئے۔ آرچر نے تین اوورز میں 29 رن دے کر تین وکٹیں حاصل کیں جب کہ ٹونگو نے چار اوورز میں 28 رن دے کر چار وکٹیں حاصل کیں۔

ind vs eng 3rd t20 england defeated india by 125 runs in the third t20 Urdu News
انگلینڈ نے بھارت کو 125 رنز سے ہرا دیا (IANS)

بھارت کی سب سے ذلت آمیز شکست

یہ ہندوستان کی T20I میں 125 رنز کے مارجن سے سب سے ذلت آمیز شکست تھی، جس میں صرف چار بلے باز دوہرے ہندسے تک پہنچے۔ ہندوستانی بلے بازوں نے غیر ذمہ دارانہ شاٹس کھیلے اور جیتنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ہندوستان نے پانچ اووروں میں 52 رنز پر پانچ وکٹ گنوا دیے تھے۔

انگلینڈ کی جانب سے فل سالٹ نے 70 اور سیم کرن نے ناقابل شکست 41 رنز بنائے۔ جوفرا آرچر کو ان کی خطرناک بالنگ پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

بطور کپتان شریس ائیر کے ہارنے کا سلسلہ جاری

شریس ائیر کی بطور کپتان ہارنے کا سلسلہ اب پانچ میچوں تک پھیل گیا ہے۔ پہلا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا اور انگلینڈ نے اگلے دو میچ جیت کر پانچ میچوں کی سیریز میں 0-2 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ سیریز کا چوتھا میچ 9 جولائی کو برسٹل میں کھیلا جائے گا۔

ایسا پہلی بار ہوا ہے

پہلی بار، لگاتار پانچ T20I میچوں میں کوئی جیت نہیں ہوئی

T20I کرکٹ میں پہلی بار، انہوں نے پاور پلے کے دوران پانچ وکٹیں گنوائیں۔

پہلی بار، ہندوستان نے کوئی T20I میچ 100 سے زیادہ رنز کے مارجن سے ہارا۔

پوری ٹیم صرف 76 رنز پر ڈھیر ہوگئی، جو T20I کرکٹ میں ان کا دوسرا کم ترین اسکور ہے۔

ویبھو سوریاونشی 13 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے

ویبھو سوریاونشی بھی میچ میں کچھ زیادہ کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے آرچر اور ٹونگ پر دو چھکے لگائے لیکن پانچ گیندوں میں 13 رنز بنانے کے بعد اپنی وکٹ گنوا بیٹھے۔ تیز باؤنسر سے ہک شاٹ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ جوس بٹلر کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔

T20I کرکٹ میں ہندوستان کی سب سے بڑی شکست (رن کے مارجن سے)

رنز کے لحاظ سے یہ ہندوستان کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے بڑی شکست ہے۔ اس سے پہلے ہندوستانی ٹیم کبھی بھی 100 رنز سے میچ نہیں ہاری تھی۔

125 رنز سے بمقابلہ انگلینڈ، ٹرینٹ برج، 2026

80 رنز سے بمقابلہ نیوزی لینڈ، ویلنگٹن، 2019

76 رنز سے بمقابلہ جنوبی افریقہ، احمد آباد، 2026

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