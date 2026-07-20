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روہت کی سنچری نے ڈکٹ کی سنچری کو زیر کر دیا، انگلینڈ نے تیسرے ون ڈے میں بھارت کو 27 رنز سے شکست دے دی

سیریز کے فیصلہ کن میچ میں ہندوستانی ٹیم انگلینڈ کے 387 رنز کے جواب میں صرف 360 رنز ہی بنا سکی۔

ind vs eng 3rd odi rohit sharma hundred gose in vain as england beat india by 27 runs win series 2 1 Urdu News
انگلینڈ نے بھارت کے خلاف ون ڈے سیریز 1-2 سے جیت لی (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 20, 2026 at 10:23 AM IST

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لارڈز، انگلینڈ: ہندوستان کو اتوار (19 جولائی) کو لارڈز میں تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں انگلینڈ کے خلاف 27 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کی ٹیم انگلینڈ میں تین میچوں کی ون ڈے سیریز بھی 1-2 سے ہار گئی۔

انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بین ڈکٹ کے کیریئر کے بہترین 142 اور جیکب بیتھل کے 91 رنز کی بدولت تین وکٹوں پر 387 رنز بنائے۔ ایک بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ہندوستان روہت شرما کے 138، شبھمن گل کے 77 اور وراٹ کوہلی کے 74 رنز کی بدولت سات وکٹوں پر 360 رنز ہی بنا سکا۔

ind vs eng 3rd odi rohit sharma hundred gose in vain as england beat india by 27 runs win series 2 1 Urdu News
روہت کی سنچری نے ڈکٹ کی سنچری کو زیر کر دیا (IANS)

بٹلر کی اننگز اہم ثابت ہوئی

سابق کپتان جوس بٹلر کے آخری اوورز میں 13 گیندوں پر 41 رنز کی شاندار اننگز انگلینڈ کی جیت میں اہم ثابت ہوئی۔ ان کی تیز رفتار اننگز نے انگلینڈ کو آخری پانچ اوورز میں 82 رنز بنانے میں مدد دی۔

روہت کی شاندار واپسی

یہ میچ روہت کے لیے بہت اہم تھا۔ 39 سالہ سابق کپتان نے اپنی 34ویں ون ڈے سنچری تک پہنچنے کے بعد لارڈز کے 'ممبرز کی بالکونی' سے نہ تو جشن منایا اور نہ ہی تالیاں وصول کیں۔ ان کی 110 گیندوں پر 138 رنز کی اننگز ان کے عزم اور جذبے کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ روہت نے کپتان شبمن گل کے ساتھ 147 رنز اور اپنے پرانے ساتھی وراٹ کوہلی کے ساتھ 113 رنز کی شراکت سے ہندوستان کی جیت کی امیدیں بڑھا دیں۔ ان کی اننگز میں 17 چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے۔

سیم کرن کی خطرناک بالنگ

انگلینڈ کی جانب سے سیم کرن سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 10 اوورز میں 75 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں۔ ہندوستان کے بلے بازوں کے پاس آخری اوورز میں ان کی سست گیندوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے سات گیندوں کے اندر ایشان کشن، شریس ایئر اور وراٹ کوہلی کی وکٹیں لے کر میچ کا رخ ہی بدل دیا۔

بھارتی فاسٹ باؤلرز کی پٹائی

اس میچ میں کھیلنے والے ہندوستان کے چار تیز گیند باز: پرسدھ کرشنا (10 اوورز میں 69/2)، ارشدیپ سنگھ (10 اوورز میں 72/10)، پرنس یادو (10 اوور میں 1/79) اور گرنور برار (10 اوور میں 97/10) کے پاس صرف 51 ون ڈے میچوں کا ہی مشترکہ تجربہ تھا۔

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