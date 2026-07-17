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چار وکٹوں سے جیت کے ساتھ انگلینڈ نے برابر کی سیریز؛ جو روٹ سنچری سے چوکے، ننانوے پر رہے ناٹ آؤٹ

صوفیہ گارڈنز، کارڈف میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں انگلینڈ نے بھارت کو چھ وکٹوں سے شکست دے کر سیریز برابر کر دی۔

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بھارت بمقابلہ انگلینڈ دوسرا ون ڈے (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 17, 2026 at 9:44 AM IST

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صوفیہ گارڈنز، کارڈف، انگلینڈ: سوفیا گارڈنز، کارڈف میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں انگلینڈ نے بھارت کو چار وکٹوں سے شکست دے کر تین میچوں کی ون ڈے سیریز برابر کر دی۔ سیریز کا پہلا میچ ہارنے کے بعد انگلینڈ نے جو روٹ کی نصف سنچری کی بدولت واپس باؤنس کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 99 پر ناٹ آؤٹ رہے۔ اگرچہ وہ اپنی سنچری مکمل کرنے میں ناکام رہے لیکن دائیں ہاتھ کے بلے باز نے اس بات کو یقینی بنایا کہ انگلینڈ میچ میں فاتح بن کر ابھرے۔

انگلینڈ نے 35 گیندوں کے ساتھ 236 رنز کا تعاقب کیا

جو روٹ کے ناقابل شکست 99 رنز کی بدولت انگلینڈ نے 44.1 اوورز میں 236 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ دائیں ہاتھ کے بلے باز نے اکیلے ہی تعاقب کی قیادت کی، کیونکہ اننگز میں دوسرا سب سے زیادہ سکور 30 ​​تھا۔ جب روٹ ایک سرے سے اپنی دستک کو سلائی کر رہے تھے، اس کے 99 کے راستے میں نو چوکے لگا رہے تھے، دوسرے چھوٹے شراکت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔

ان کی اننگز کا مطلب یہ ہے کہ انگلینڈ نے 44.1 اوور میں 235/6 رنز بنائے اور چار وکٹوں سے جیت کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔

گرنور برار نے دو وکٹیں حاصل کیں جب کہ باقی باؤلرز نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اکشر پٹیل 3.90 کی اکانومی پر رنز دیتے ہوئے لاٹ کے سب سے زیادہ معاشی بولر تھے۔

ہندوستان 233 پر ڈھیر ہوگیا

ہندوستانی اننگز میں ویرات کوہلی (65) اور شریاس ایر (66) نمایاں رہے۔ کوہلی نے 66 گیندوں پر 65 رنز بنائے، شریاس ایئر نے 71 گیندوں پر 66 رنز بنائے۔ ان کے علاوہ صرف تین دیگر بلے بازوں نے دوہرے ہندسے میں رنز بنائے۔ کوہلی اور ائیر کے علاوہ دیگر بلے بازوں کی جانب سے شراکت کی کمی کے نتیجے میں ہندوستانی ٹیم 233 پر ڈھیر ہوگئی۔

جوفرا آرچر اور گس اٹکنسن نے تین تین وکٹیں حاصل کیں اور ہندوستان کو کم اسکور تک محدود کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔

سب سے زیادہ اوسط ODI کا کامیاب تعاقب (2000+ رنز)

102.71 ایم ایس دھونی

91.59 جے روٹ

89.07 وی کوہلی

82.77 اے بی ڈی ویلیئرز

73.86 ایم کلارک

ون ڈے میں کسی مقام پر انگلینڈ کے لیے بہترین W/L تناسب

2.75 صوفیہ گارڈنز، کارڈف (11 جیت، 4 ہار)

2.00 ریور سائیڈ، چیسٹر-لی-اسٹریٹ (10 جیت، 5 ہار)

2.00 WACA، پرتھ (10 جیت، 5 ہار)

1.88 روز باؤل، ساؤتھمپٹن ​​(15 جیت، 8 ہار)

1.87 اولڈ ٹریفورڈ، مانچسٹر (28 جیت، 15 ہار)

*کم سے کم 10 ون ڈے میچز

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