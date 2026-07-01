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بھارت کے خلاف انگلینڈ سیریز: انگلینڈ نے سیریز کے پہلے میچ کے لیے اپنی پلیئنگ الیون کا اعلان کر دیا

IND vs ENG 1st T20: بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پانچ میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج ڈرہم میں کھیلا جائے گا۔

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انگلینڈ کرکٹ ٹیم (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 1, 2026 at 12:20 PM IST

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انگلینڈ: انگلینڈ نے بھارت کے خلاف T20 سیریز کے پہلے میچ کے لیے اپنی پلیئنگ الیون کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچ، بدھ کو ڈرہم کے چیسٹر-لی-اسٹریٹ میں IST رات 10 بجے کھیلا جائے گا، جس میں انگلینڈ کی پلیئنگ الیون میں دو بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔

انگلینڈ نے 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہندوستان سے ہارنے والی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی ہیں۔ جیمی اوورٹن کی جگہ فاسٹ بولر ثاقب محمود اور جوفرا آرچر کی جگہ لیوک ووڈ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ آرچر اور ساتھی فاسٹ بولر جوش ٹونگو کو نیوزی لینڈ کے خلاف حالیہ ٹیسٹ سیریز میں کھیلنے کے بعد آرام دیا گیا ہے۔

کپتان ہیری بروک نے کیا کہا؟

انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے سیریز کے پہلے میچ سے قبل کہا تھا کہ انگلینڈ کی نمائندگی ان کی واحد ترجیح ہے۔ بروک نے کہا، "میں نے خود کو انگلینڈ کرکٹ کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں دی ہنڈریڈ کے علاوہ کوئی فرنچائز کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کا مقصد انگلینڈ کے لیے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، میدان کے اندر اور باہر، اس کا مقصد انگلینڈ کے لیے اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آئی پی ایل، پی ایس ایل، کسی دوسرے مقابلے میں نہیں کھیلتا۔"

بروک نے مزید کہا کہ فرنچائز کرکٹ نہ کھیلنے کا مطلب ہے کہ میرے کیلنڈر میں ایسے پیریڈ آتے ہیں جب میں کوئی میچ نہیں کھیل رہا ہوں۔ میں اپنی فٹنس پر توجہ دیتا ہوں اور تینوں فارمیٹس میں کھیلنے کی تیاری کرتا ہوں، جو بچپن سے میرا خواب رہا ہے۔ ٹیسٹ کپتانی کے بارے میں قیاس آرائیوں کے حوالے سے بروک نے کہا کہ میں انگلینڈ کا ٹیسٹ کپتان بنوں یا نہ بنوں، مجھے صرف انگلینڈ کے لیے کھیلنا جاری رکھنے میں خوشی ہوگی۔

بھارت کے خلاف پہلے T20I کے لیے انگلینڈ کا کھیل 11

فل سالٹ، جوس بٹلر، ہیری بروک (کپتان)، جیکب بیتھل، ٹام بینٹن، سیم کرن، ول جیکس، لیام ڈاسن، ثاقب محمود، عادل رشید، لیوک ووڈ

IND بمقابلہ ENG سیریز کا شیڈول

1 جولائی - پہلا T20، Chester-le-Street، 10:00 PM

4 جولائی - دوسرا T20، مانچسٹر، شام 7:00 بجے

7 جولائی - تیسرا T20، ٹرینٹ برج، رات 10:00 بجے

9 جولائی - چوتھا T20، برسٹل، رات 10:00 بجے

11 جولائی - پانچواں T20، ساؤتھمپٹن، شام 7:00 بجے

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TAGGED:

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ENGLAND PLAYING XI
IND VS ENG 1ST T20
بھارت کے خلاف انگلینڈ سیریز
IND VS ENG T20 SCHEDULE

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