ابھیشیک شرما نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تیز ترین سو چھکے لگانے کا ریکارڈ توڑ دیا
ابھیشیک شرما نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔
Published : July 2, 2026 at 1:00 PM IST
ابھیشیک شرما کا چھکوں کا ریکارڈ: بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ تاہم اس میچ میں ٹیم انڈیا کے نوجوان بلے باز ابھیشیک شرما نے عالمی ریکارڈ بنایا۔ انہوں نے 24 گیندوں پر 59 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں چھ چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ اس کے ساتھ وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تیز ترین 100 چھکے لگانے والے بلے باز بن گئے۔ انہوں نے یہ کارنامہ صرف 785 گیندوں میں انجام دیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ویسٹ انڈیز کے بلے باز ایون لوئس کے پاس تھا جنہوں نے 100 چھکے لگانے کے لیے 789 گیندیں لگائیں۔
ٹی ٹوئنٹی میں تیز ترین 100 چھکے لگانے والے بلے باز
- ابھیشیک شرما (بھارت) - 785 گیندیں
- ایون لوئس (ویسٹ انڈیز) - 789 گیندیں
- کربیر سنگھ (آسٹریا) - 848 گیندیں
- فن ایلن (نیوزی لینڈ) - 871 گیندیں
- ٹم ڈیوڈ (آسٹریلیا) - 932 گیندیں
ابھیشیک نے 24 گیندوں میں 59 رنز بنائے۔ 25 سالہ بائیں ہاتھ کے بلے باز نے بدھ 1 جولائی کو چیسٹر لی سٹریٹ کے ریور سائیڈ گراؤنڈ میں ہیری بروک کی انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف پہلے T20I کے دوران یہ کارنامہ انجام دیا۔ سنجو سیمسن اور ایشان کشن کے ابتدائی آؤٹ ہونے کے بعد بھارت 6 وکٹ پر 2 پر مشکل میں تھا، ابھیشیک نے ثابت کیا کہ وہ تیزی سے دباؤ میں آ کر ٹیم کو مستحکم کر رہے تھے۔ اس نے انگلینڈ کے تیز رفتار حملے اور اسپن دونوں کے خلاف رنز بنائے، صرف 20 گیندوں میں اپنی پچاس رنز تک پہنچ گئے۔ ان کی شاندار اننگز صرف 24 گیندوں پر 59 رنز کے ساتھ ختم ہوئی جس میں چھ چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ سیم کرن نے انہیں ایک سست گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ کیا۔
بھارت نے 189 رنز بنائے
ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے ابھیشیک شرما (59) اور کپتان شریاس ایر (68) کی نصف سنچریوں کی بدولت 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 189 رنز بنائے۔ تاہم بارش کے باعث میچ شروع نہ ہوسکا اور امپائرز نے میچ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیریز کا دوسرا میچ 4 جولائی کو کھیلا جائے گا۔