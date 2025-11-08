پانچواں ٹی ٹیوئنٹی بارش کی وجہ سے منسوخ، ٹیم انڈیا نے سیریز 2-1 سے جیت لی
ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان پانچواں ٹی ٹیوئنٹی بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔
Published : November 8, 2025 at 9:58 PM IST
حیدرآباد: بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان پانچواں اور آخری ٹی ٹوئنٹی بارش کے باعث منسوخ کردیا گیا۔ برسبین کے گابا کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا یہ میچ پانچ اوورز تک مکمل نہ ہو سکا۔ آسٹریلیا کے کپتان مچل مارش نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ ہندوستانی اوپنرز نے 4.5 اوورز میں بغیر کوئی وکٹ کھوئے 52 رنز بنائے۔ بعد ازاں میچ کو ختم کر کے منسوخ کر دیا گیا۔ ہندوستان نے ٹی ٹوئنٹی سیریز 2-1 سے جیت لی۔
India got off to a strong start at 0-52 after 4.5 overs before weather forced the final match of the series to be abandoned.— cricket.com.au (@cricketcomau) November 8, 2025
More from #AUSvIND: https://t.co/GPRfvrScPp pic.twitter.com/BsUIgQKI8K
ابھیشیک اور گل نے شاندار آغاز کیا
بھارت کی جانب سے ابھیشیک شرما اور شبمن گل نے اننگز کا آغاز کیا۔ انہوں نے 52 رنز بنائے تھے۔ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2 بج کر 16 منٹ پر میچ شدید موسم اور آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ اسٹیڈیم میں داخل ہونے والوں کا کھلے میں ہونا غیر محفوظ تھا۔ اس لیے انہیں نچلے اسٹینڈ سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میچ کے دوران بارش شروع ہوگئی، جس سے میدان کو ڈھانپنا پڑا۔ جب میچ روکا گیا تو ابھیشیک 23 اور گل 29 رنز کے ساتھ کریز پر تھے۔
ٹیم انڈیا میں بڑی تبدیلی
اس سے قبل بھارتی کرکٹ ٹیم نے اپنی پلیئنگ الیون میں اہم تبدیلی کی تھی۔ سوریہ کمار یادو نے برتھ ڈے بوائے تلک ورما کو پلیئنگ الیون سے ڈراپ کر دیا۔ ان کی جگہ بائیں ہاتھ کے دھماکہ خیز بلے باز رنکو سنگھ کو موقع دیا گیا ہے۔ دریں اثنا، اس میچ کے لیے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
A flying start for #TeamIndia 💪— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
Abhishek Sharma and vice-captain Shubman Gill with a brisk 5⃣0⃣-run stand 👌
Updates ▶️ https://t.co/V6p4wdCkz1#AUSvIND | @IamAbhiSharma4 | @ShubmanGill pic.twitter.com/gBfc29mwzE
دونوں کپتانوں نے ٹاس پر کیا کہا؟
مچل مارش نے کہا، "ہم پہلے بولنگ کریں گے۔ پچ اچھی لگ رہی ہے۔ یہاں آکر اس شاندار اسٹیڈیم میں کھیلنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ سیریز ڈرا کرنے کا یہ یقینی موقع ہے۔ دونوں ٹیموں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ پچ تھوڑی مختلف ہے۔ ہندوستان نے شاندار بولنگ کی۔ آج رات حالات مختلف ہیں، اور ہم اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے ہیں۔"
سوریہ کمار یادو نے کہا، "جب تک آپ کھیل جیت رہے ہیں اور ٹاس ہار رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ ہم باہر جا کر اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیم کے ہدف کو سمجھنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ تمام بلے بازوں نے سمجھا کہ یہ 200 رنز کی وکٹ نہیں ہے۔ آخری میچ میں تمام باکسز پر نشان لگا دیا گیا تھا۔ ہم صرف سیریز کو دیر سے جیتنا چاہتے ہیں۔" ہم تلک کو آرام کر کے رنکو کو لے آئے ہیں۔
بھارت اور آسٹریلیا کا کھیل 11
بھارت: ابھیشیک شرما، شوبمن گل، سوریہ کمار یادیو (کپتان)، رنکو سنگھ، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، واشنگٹن سندر، شیوم دوبے، اکسر پٹیل، ارشدیپ سنگھ، ورون چکرورتی اور جسپریت بمراہ۔
آسٹریلیا: مچل مارش (کپتان)، میتھیو شارٹ، جوش انگلس (وکٹ کیپر)، ٹم ڈیوڈ، جوش فلپ، مارکس اسٹوئنس، گلین میکسویل، بین دروشیئس، زیویئر بارٹلیٹ، نیتھن ایلس اور ایڈم زمپا۔