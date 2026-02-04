انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سیمی فائنل: فیصل اور عزیر اللہ کی سنچریاں، افغانستان نے بھارت کو جیت کے لیے 311 رنز کا ہدف دیا

ETV Bharat / sports

حیدرآباد: انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 کا دوسرا سیمی فائنل ہرارے کے ہرارے اسپورٹس کلب میں ہندوستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ افغانستان کے کپتان محبوب خان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 310 رنز بنائے۔

دو افغان بلے بازوں نے سنچریاں بنائیں

فیصل شنوزادہ نے 93 گیندوں پر 110 اور عزیر اللہ نیازئی نے 86 گیندوں پر 101 رنز بنائے۔ دونوں کھلاڑیوں نے تیسری وکٹ کے لیے 148 رنز کی اہم شراکت داری کی، جس سے افغانستان کی نوجوان ٹیم کو 310 تک پہنچانے میں مدد ملی۔

عثمان سادات (39)، خالد احمد زئی (31)، عزیز اللہ میاخیل (12) اور عبدالعزیز (7) ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت کی جانب سے دیپیش دیویندرن اور کنشک چوہان سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

ہندوستانی ٹیم ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست

آیوش مہاترے کی قیادت والی ہندوستانی ٹیم نے ٹورنامنٹ میں اب تک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام میچ جیتے۔ بلیو ٹیم نے اپنی مہم کا آغاز امریکہ کے خلاف چھ وکٹوں کی جیت اور پھر بنگلہ دیش کے خلاف 18 رنز کی سنسنی خیز فتح سے کیا۔ ہندوستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سات وکٹ سے جیت کے ساتھ گروپ بی میں سرفہرست ہے۔ سپر سکس مرحلے میں جیت کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ بھارت نے میزبان زمبابوے اور روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کی۔

افغانستان کا بھی شاندار ٹورنامنٹ تھا

دوسری جانب، افغانستان نے اپنی مہم کا آغاز جنوبی افریقہ کے خلاف 28 رنز کی جیت کے ساتھ کیا اور پھر ویسٹ انڈیز اور تنزانیہ کو شکست دے کر گروپ ڈی میں سرفہرست رہے۔ محبوب خان کی قیادت والی ٹیم نے سپر سکس مرحلے کا آغاز سری لنکا کے خلاف چار وکٹوں کے نقصان سے کیا، لیکن اس نے آئرلینڈ کے خلاف 191 رنز کی جامع جیت کے ساتھ واپسی کرتے ہوئے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔

IND U19 بمقابلہ AFG U19 سیمی فائنل: دونوں ٹیموں کے لیے Playing XI

انڈین انڈر 19 ٹیم پلیئنگ الیون

آرون جارج، ویبھو سوریاونشی، آیوش مہاترے (کپتان)، ویدانت ترویدی، ویہان ملہوترا، ابھیگیان کنڈو (وکٹ)، آر ایس امبریس، کنشک چوہان، کھلن پٹیل، ہینیل پٹیل، دیپیش دیویندرن۔

افغانستان کی انڈر 19 ٹیم پلیئنگ الیون

عثمان سادات، خالد احمد زئی، فیصل شنوزادہ، عزیر اللہ نیازئی، محبوب خان (وکٹ کیپر/کپتان)، عزیز اللہ میاخیل، عبدالعزیز، خاطر ستانکزئی، روح اللہ عرب، نورستانی عمرزئی، وحید اللہ زدران۔

