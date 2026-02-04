انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سیمی فائنل: فیصل اور عزیر اللہ کی سنچریاں، افغانستان نے بھارت کو جیت کے لیے 311 رنز کا ہدف دیا
IND U19 بمقابلہ AFG U19 سیمی فائنل: انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور افغانستان کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔
Published : February 4, 2026 at 5:21 PM IST
حیدرآباد: انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 کا دوسرا سیمی فائنل ہرارے کے ہرارے اسپورٹس کلب میں ہندوستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ افغانستان کے کپتان محبوب خان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 310 رنز بنائے۔
دو افغان بلے بازوں نے سنچریاں بنائیں
فیصل شنوزادہ نے 93 گیندوں پر 110 اور عزیر اللہ نیازئی نے 86 گیندوں پر 101 رنز بنائے۔ دونوں کھلاڑیوں نے تیسری وکٹ کے لیے 148 رنز کی اہم شراکت داری کی، جس سے افغانستان کی نوجوان ٹیم کو 310 تک پہنچانے میں مدد ملی۔
It's 𝙨𝙚𝙢𝙞-𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 2 ⏰— Star Sports (@StarSportsIndia) February 4, 2026
Afghanistan U-19 won the toss & elects to bat first against #TeamIndia!#ICCMensU19WC | Semi-Final 2 | #INDvAFG 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/BH7PyKi0Hq pic.twitter.com/LstLJ95934
عثمان سادات (39)، خالد احمد زئی (31)، عزیز اللہ میاخیل (12) اور عبدالعزیز (7) ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت کی جانب سے دیپیش دیویندرن اور کنشک چوہان سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
ہندوستانی ٹیم ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست
آیوش مہاترے کی قیادت والی ہندوستانی ٹیم نے ٹورنامنٹ میں اب تک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام میچ جیتے۔ بلیو ٹیم نے اپنی مہم کا آغاز امریکہ کے خلاف چھ وکٹوں کی جیت اور پھر بنگلہ دیش کے خلاف 18 رنز کی سنسنی خیز فتح سے کیا۔ ہندوستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سات وکٹ سے جیت کے ساتھ گروپ بی میں سرفہرست ہے۔ سپر سکس مرحلے میں جیت کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ بھارت نے میزبان زمبابوے اور روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کی۔
𝐏𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 📜— Star Sports (@StarSportsIndia) February 4, 2026
An unchanged #TeamIndia will field first against Afghanistan U-19!#ICCMensU19WC | Semi-Final 2 | #INDvAFG 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/BH7PyKi0Hq pic.twitter.com/fLvA7I6MYt
افغانستان کا بھی شاندار ٹورنامنٹ تھا
دوسری جانب، افغانستان نے اپنی مہم کا آغاز جنوبی افریقہ کے خلاف 28 رنز کی جیت کے ساتھ کیا اور پھر ویسٹ انڈیز اور تنزانیہ کو شکست دے کر گروپ ڈی میں سرفہرست رہے۔ محبوب خان کی قیادت والی ٹیم نے سپر سکس مرحلے کا آغاز سری لنکا کے خلاف چار وکٹوں کے نقصان سے کیا، لیکن اس نے آئرلینڈ کے خلاف 191 رنز کی جامع جیت کے ساتھ واپسی کرتے ہوئے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔
IND U19 بمقابلہ AFG U19 سیمی فائنل: دونوں ٹیموں کے لیے Playing XI
انڈین انڈر 19 ٹیم پلیئنگ الیون
آرون جارج، ویبھو سوریاونشی، آیوش مہاترے (کپتان)، ویدانت ترویدی، ویہان ملہوترا، ابھیگیان کنڈو (وکٹ)، آر ایس امبریس، کنشک چوہان، کھلن پٹیل، ہینیل پٹیل، دیپیش دیویندرن۔
افغانستان کی انڈر 19 ٹیم پلیئنگ الیون
عثمان سادات، خالد احمد زئی، فیصل شنوزادہ، عزیر اللہ نیازئی، محبوب خان (وکٹ کیپر/کپتان)، عزیز اللہ میاخیل، عبدالعزیز، خاطر ستانکزئی، روح اللہ عرب، نورستانی عمرزئی، وحید اللہ زدران۔