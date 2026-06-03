عاقب نبی کے حوالے سے ایک نیا موڑ! عاقب نبی ٹیم انڈیا میں شامل، افغانستان ٹیسٹ کے لیے نیٹ بولر کے طور پر ٹیم میں ہوں گے شامل
جموں و کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی کو ٹیم انڈیا میں منتخب نہ کیے جانے پر کافی ہنگامہ ہوا تھا۔
Published : June 3, 2026 at 12:11 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 12:26 PM IST
حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے اختتام کے بعد، ٹیم انڈیا افغانستان کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کھیلے گی، جو 6 سے 10 جون تک نیو چنڈی گڑھ میں کھیلا جائے گا۔ اس واحد ٹیسٹ کے لیے ٹیم انڈیا کا پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے، جس میں تین نئے کھلاڑی شامل ہیں۔ تاہم جموں و کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی کو اس سیریز کے لیے باہر کرنے سے کافی ہنگامہ برپا ہوا۔
تاہم اب بی سی سی آئی نے عاقب نبی کے حوالے سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے ان کے انتخاب میں ایک نیا موڑ لایا ہے۔ عاقب کو افغانستان کے خلاف واحد ٹیسٹ میچ کے لیے نیٹ بالر کے طور پر ہندوستانی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اگرچہ عاقب اس فیصلے کی وجہ سے 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے تاہم وہ ٹیم کے ساتھ ضرور سفر کریں گے۔
STORY | Seamers Auqib, Prince among 6 picked as net bowlers ahead of Afghanistan Test— Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2026
Jammu and Kashmir seamer Auqib Nabi Dar, whose non-selection in the Indian Test squad invited widespread criticism, has been summoned by the team management along with five others to bowl in… pic.twitter.com/QcL2DlcQhm
سات گیند بازوں کو نیٹ بالر کہا جاتا ہے؟
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر سات بالرز کو نیٹ بالرز کے طور پر ٹیم میں شامل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے جن میں عاقب نبی بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی نے بی سی سی آئی کے ایک ذریعہ کے حوالے سے کہا، "عاقب نبی کو ہندوستان کے نیٹ سیشن میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ نہ صرف عاقب بلکہ چھ دیگر گیند بازوں کو بھی ہندوستان کے نیٹ سیشن میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ شدید گرمی اور مشکل موسمی حالات کے پیش نظر، ہمارے دو اہم فاسٹ بالرز- محمد سراج اور پرسدھ کرشنا - اپنی پوری طاقت سے بالنگ نہیں کر سکتے اور آخری تین دن کے نیٹ سیشن میں مسلسل تین میچ کھیلنے کے بعد انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس دوران بلے بازوں کو پریکٹس کے لیے مناسب وقت اور گیند بازوں کی ضرورت ہوگی۔
رنجی ٹرافی میں نبی کی شاندار کارکردگی
نبی، جو رنجی ٹرافی سیزن کے بہترین پرفارمرز میں سے ایک تھے – جہاں انہوں نے 60 وکٹیں لے کر جموں و کشمیر کو فتح سے ہمکنار کیا تھا – کو اپنے پہلے ٹیسٹ کے لیے منتخب کیے جانے کی بہت زیادہ توقع تھی۔ ان کی غیر معمولی مستقل مزاجی کے باوجود، سلیکٹرز نے پنجاب کے لمبے فاسٹ بالر گرنور برار کو محمد سراج اور پرسید کرشنا کے ساتھ بیک اپ فاسٹ بالنگ آپشن کے طور پر منتخب کیا۔
چیف سلیکٹر نے نبی کی سلیکشن پر کیا کہا؟
ٹیم کے اعلان کے دوران نبی کو منتخب نہ کیے جانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے چیف سلیکٹر اجیت آگرکر نے کہا تھا، "ڈومیسٹک کرکٹ میں کارکردگی کے بارے میں ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ ہندوستان میں ٹیسٹ ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ بڑی تعداد میں تیز گیند بازوں کو منتخب کریں۔ اور وہ اسکواڈ میں جگہ بنانے کے بہت قریب تھے۔ لیکن اس وقت، ہم نے ان تین بالرز کو منتخب کر لیا ہے جنہیں ہم پہلے ہی منتخب کر چکے تھے۔"
برار کے علاوہ بائیں ہاتھ کے اسپنر مانو سوتھار اور بائیں ہاتھ کے اسپن بولنگ آل راؤنڈر ہرش دوبے کو بھی اس واحد ٹیسٹ میچ کے لیے پہلی بار ہندوستانی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
شبمن گل ٹیم کی کپتانی کریں گے اور کے ایل راہل، ریشبھ پنت کی جگہ نائب کپتان ہوں گے۔ گل، راہل اور پنت کے علاوہ، بیٹنگ گروپ میں یشسوی جیسوال، سائی سدرشن، دیودت پڈیکل اور دھرو جوریل شامل ہیں۔ رویندر جڈیجہ کو اس میچ کے لیے آرام دیا گیا ہے، اس لیے کلدیپ یادو اور واشنگٹن سندر اسپن بولنگ کے فرائض سنبھالیں گے۔
IND بمقابلہ AFG: ٹیسٹ میں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
دونوں ٹیموں کے درمیان یہ صرف دوسرا ٹیسٹ میچ ہو گا۔ پہلا میچ 2018 میں کھیلا گیا تھا جسے بھارت نے اننگز اور 262 رنز سے جیتا تھا۔ یہ ٹیسٹ جاری ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2027-2025 سائیکل کا حصہ نہیں ہوگا۔
ہندوستان کا ٹیسٹ اسکواڈ: شبمن گل (کپتان)، یشسوی جیسوال، کے ایل راہل (نائب کپتان)، سائی سدرشن، رشبھ پنت، دیو دت پڈیکل، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، محمد سراج، پرسدھ کرشنا، مانو سوتھار، دھرو جوریل۔