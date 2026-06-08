انڈیا بمقابلہ افغانستان: بھارت نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں اپنی سب سے بڑی جیت درج کی
بھارت نے افغانستان کو واحد ٹیسٹ میچ میں اننگز اور 300 رنز سے شکست دے کر اپنی سب سے بڑی ٹیسٹ جیت درج کی ہے۔
Published : June 8, 2026 at 6:01 PM IST
نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے واحد ٹیسٹ میچ میں 564 رنز بنانے کے بعد، بھارتی کرکٹ ٹیم نے افغانستان کو پہلی اننگز میں 152 رنز اور دوسری اننگز میں 112 رنز پر آؤٹ کر کے اننگز اور 300 رنز سے زبردست جیت حاصل کی۔
یہ بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی ٹیسٹ جیت ہے۔ اس سے قبل، بھارت کی سب سے بڑی ٹیسٹ جیت سال 2018 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تھی، جہاں اس نے ایک اننگز اور 272 رنز سے کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ بھارت کی سب سے بڑی ٹیسٹ جیت کا ریکارڈ ہے، اس نے سب سے بڑی ٹیسٹ جیت کا اپنا آٹھ سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ مزید برآں، یہ افغانستان کے خلاف بھارت کی سب سے بڑی جیت ہے۔
بھارت بمقابلہ افغانستان ٹیسٹ میچ کی جھلکیاں
بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 564 رنز بنایا۔ گل اور راہل نے سنچریاں بنائیں جب کہ پنت، سندر اور سدرشن نے نصف سنچریاں بنائیں۔ افغانستان کی جانب سے محمد سلیم صافی نے سب سے زیادہ چھ وکٹیں حاصل کیں۔
564 رنز کے جواب میں افغانستان کی پہلی اننگز 152 رنز پر سمٹ گئی، رحمت شاہ نے سب سے زیادہ 60 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ چھ وکٹیں مانو ستھر نے حاصل کیں۔
اس کے بعد بھارت نے افغانستان کو فالو آن کرا دیا لیکن ان کی بیٹنگ پھر سے ناکام رہی اور مہمان ٹیم کی دوسری اننگز بھی 112 رنز تک محدود ہوگئی۔ صدیق اللہ اتل نے سب سے زیادہ 42 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے اس اننگز میں سب سے زیادہ وکٹیں واشنگٹن سندر نے حاصل کیں، انہوں نے چار جب کہ کلدیپ یادو نے تین وکٹیں حاصل کیں۔ مانو ستھر نے کل سات وکٹیں حاصل کیں، جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔
اننگز اور رن کے مارجن سے بھارت کی سب سے بڑی جیت
اننگز اور 300 رنز بمقابلہ افغانستان، ملان پور، 2026
اننگز اور 272 رنز بمقابلہ ویسٹ انڈیز، راجکوٹ، 2018
اننگز اور 262 رنز بمقابلہ افغانستان، بنگلورو، 2018
رن کے مارجن سے بھارت کی سب سے بڑی جیت
434 رنز - بمقابلہ انگلینڈ، راجکوٹ (2024)
372 رنز - بمقابلہ نیوزی لینڈ، ممبئی (2021)
337 رنز - بمقابلہ جنوبی افریقہ، دہلی (2015)
وکٹوں سے بھارت کی سب سے بڑی جیت
10 وکٹیں: بمقابلہ زمبابوے، ہرارے (2005)
10 وکٹیں: بمقابلہ پاکستان، ملتان (2004)
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