افغانستان کے خلاف سیریز جیتنے کے بعد کپتان ایئر نے کیا کہا؟
بھارت نے افغانستان کو دوسرے ٹی 20 میں سات وکٹوں سے ہرا کر تین میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی۔
Published : September 16, 2026 at 10:06 AM IST
نئی دہلی، ارون جیٹلی اسٹیڈیم: بھارت نے منگل کو کھیلے گئے دوسرے T20I میچ میں افغانستان کو سات وکٹوں سے ہرا کر تین میچوں کی سیریز میں 0-2 کی ناقابلِ شکست برتری حاصل کر لی ہے۔ ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 159/8 کا اسکور بنایا۔
جواب میں 160 رنز کا ہدف حاصل کرنے کے لیے بھارت کو صرف 14.5 اوورز لگے۔ سنجو سیمسن اور ابھیشیک شرما کی طوفانی اوپننگ پارٹنرشپ نے بھارت کو مضبوط شروعات فراہم کی اور بعد میں ایشان کشن اور تلک ورما نے جیت کو یقینی بنا دیا۔
راشد خان اپنی ٹیم کو ہار سے نہ بچا سکے
سیمسن نے ٹاپ آرڈر میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 22 گیندوں میں 57 رنز بنائے، جس میں سات چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ ابھیشیک بھی اتنے ہی جارحانہ موڈ میں نظر آئے۔ انہوں نے 19 گیندوں میں دو چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 39 رنز بنائے۔ ایشان کشن نے بھی 23 گیندوں میں تین چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 38 رنز کی ناقابلِ شکست اننگز کھیلی۔ افغانستان کی جانب سے لیجنڈری لیگ اسپنر راشد خان نے 36 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں لیکن وہ اپنی ٹیم کو ہار سے نہ بچا سکے۔
چیزیں اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں
میچ کے بعد بھارتی کپتان شریس ایئر نے کہا کہ وہ اس میچ میں شاندار جیت درج کرنا چاہتے تھے اور ایسا کرنے میں کامیاب رہے۔ ایئر نے کہا، 'پچھلے میچ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ہم ایک اور شاندار جیت چاہتے تھے اور آج کا دن اچھا رہا۔ یہ سفر ہمیشہ اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوتا ہے اور آپ کو جتنا ہو سکے توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ آپ حالات کو جتنا اپناتے ہیں، چیزیں اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔'
باہر بیٹھے کھلاڑیوں کو موقع دینے کا بہترین موقع
ایئر نے آخری ٹی 20 میں پلیئنگ-11 میں تبدیلی کے امکان پر کہا، 'یقینی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ سبھی پچ کے عادی ہو جائیں اور کچھ پریکٹس کر لیں، اس لیے جو کھلاڑی باہر بیٹھے ہیں انہیں موقع دینے کا یہ ایک بہترین موقع ہوگا۔'
میچ میں 3 اوورز میں 24 رنز دے کر تین وکٹیں لینے والے نتیش ریڈی کو 'پلیئر آف دی میچ' کا ایوارڈ دیا گیا۔ تین میچوں کی سیریز کا آخری میچ 17 ستمبر کو اسی گراؤنڈ (ارون جیٹلی اسٹیڈیم) پر کھیلا جائے گا۔