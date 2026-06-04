ٹیم انڈیا کے لیے بڑا جھٹکا: وراٹ کوہلی ون ڈے سیریز سے کیوں ہو گئے باہر؟
وراٹ کوہلی ہیمسٹرنگ انجری کے باعث افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔
Published : June 4, 2026 at 11:31 AM IST
حیدرآباد: افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز شروع ہونے سے عین قبل ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے اطلاع دی ہے کہ اسٹار بلے باز وراٹ کوہلی ہیمسٹرنگ انجری کے باعث تین میچوں کی اس سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ تاہم، بی سی سی آئی نے ابھی تک اس سیریز کے لیے کوہلی کے متبادل کی تصدیق نہیں کی ہے۔
کوہلی کو انجری کب ہوئی؟
کوہلی کو یہ چوٹ آئی پی ایل 2026 کے فائنل کے دوران ہوئی تھی، جب انہوں نے گجرات ٹائٹنز کے خلاف 156 کے ہدف کے تعاقب میں آر سی بی کی مدد کرتے ہوئے 75 رنز کی شاندار ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ میچ کے دوران، کوہلی وکٹوں کے درمیان دوڑتے ہوئے کچھ تکلیف کا سامنا کرتے نظر آئے، کئی مواقع پر ٹیم کے عملے سے طبی امداد کی ضرورت پڑی۔
غور طلب ہے کہ افغانستان اس وقت ایک ٹیسٹ میچ اور تین ون ڈے کھیلنے کے لیے ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے 10 جون تک نیو چنڈی گڑھ میں کھیلا جانا ہے، جب کہ تین ون ڈے میچز 13 جون سے 20 جون کے درمیان ہوں گے۔ اس سیریز کے بعد ٹیم انڈیا انگلینڈ کے دورے پر روانہ ہو گی، جہاں وہ 14 جولائی سے 19 جولائی کے درمیان تین ون ڈے میچز کھیلے گی۔
بدترین ممکنہ وقت پر چوٹ
یہ چوٹ اسٹار بلے باز کو بالکل نامناسب موقع پر لگی ہے۔ T20 انٹرنیشنل اور ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد، وراٹ کوہلی اس وقت خصوصی طور پر ون ڈے فارمیٹ میں کھیل رہے ہیں - ایک ایسا فارمیٹ جس میں وہ اس وقت شاندار فارمیٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ 2025 میں، کوہلی اس فارمیٹ میں ہندوستان کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن کر ابھرے، انہوں نے 13 میچوں میں 651 رنز بنائے، جس میں تین سنچریاں اور چار نصف سنچریاں شامل تھیں۔ انہوں نے اس شاندار فارم کو 2026 میں لے کر واپسی کی اور نیوزی لینڈ کے خلاف تین میچوں کی سیریز میں 240 رنز بنائے جس میں ایک سنچری اور ایک نصف سنچری شامل تھی۔
وراٹ کے مداحوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا
وراٹ کوہلی کے کروڑوں پرستار پرجوش طور پر امید کر رہے ہیں کہ یہ اسٹار بلے باز 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے اور اپنی "سنچریوں کی سنچری" بھی مکمل کریں گے - ایک سنگ میل جس سے وہ فی الحال صرف 15 سنچریاں دور ہیں۔ کوہلی کے پاس اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں 30، ون ڈے میں 54 اور T20 انٹرنیشنل میں 1 سنچری ہیں۔ اگر کوہلی ون ڈے میں اپنی شاندار فارم کو برقرار رکھتے ہیں تو وہ سچن ٹنڈولکر کا 'سنچریوں کی سنچری' کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں۔
افغانستان سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کا ون ڈے اسکواڈ:
شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، شریس ائیر (نائب کپتان)، کے ایل راہل (وکٹ کیپر)، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، ہاردک پانڈیا، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، ارشدیپ سنگھ، پرسدھ کرشنا، پرنس یادو، گرنور برار، ہرش دوبے۔
اس اسکواڈ میں روہت شرما اور ہاردک پانڈیا کو 'فٹنس کی کیٹیگری' زمرے میں رکھا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں اسٹار کھلاڑیوں کو سیریز شروع ہونے سے پہلے اپنی فٹنس ثابت کرنی ہوگی۔