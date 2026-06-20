بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا ون ڈے: مہمان ٹیم کو وائٹ واش کا خطرہ، جانیں میچ کب اور کہاں کھیلا جائے گا
بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا ون ڈے آج، مہمان ٹیم کو وائٹ واش کا خطرہ ہے۔ جانیے میچ کب اور کہاں کھیلا جائے گا۔
Published : June 20, 2026 at 10:24 AM IST
چنئی، تمل ناڈو: بھارت اور افغانستان کے درمیان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پہلے دو میچ جیت کر سیریز پہلے ہی اپنے نام کر لی ہے۔ آج کا میچ ہندوستانی ٹیم کو اپنی بینچ کو جانچنے کا ایک اور موقع فراہم کرے گا۔ اس لیے اس میچ میں اہم تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ ہندوستان پہلے ہی اپنے تین کھلاڑیوں کو ڈیبیو دے چکا ہے جن میں ہرش دوبے، گرنور برار اور پرنس یادو شامل ہیں۔ ادھر افغانستان کی ٹیم وائٹ واش سے بچنے کی پوری کوشش کرے گی۔
سیریز پر بھارت کا قبضہ
ہندوستانی ٹیم نے تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے پہلے دو میچ جیت کر سیریز پہلے ہی اپنے نام کر لی ہے۔ دھرم شالہ میں کھیلے گئے پہلے 25 اوور کے میچ میں بھارت نے 195 رنز کا ہدف 22.5 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا تھا۔ لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 402 رنز کا بڑا مجموعی اسکور بنایا تھا۔ جس کے جواب میں مہمان ٹیم 44.3 اوورز میں 232 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ کپتان شبمن گل کو دونوں میچوں میں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ پہلے میچ میں انہوں نے 66 گیندوں پر 84 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی تھی جب کہ دوسرے میچ میں انہوں نے 110 گیندوں پر 154 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔