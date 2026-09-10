ٹیم انڈیا کے چار زخمی کھلاڑیوں میں سے تین فٹ، ایک کھلاڑی اسکواڈ سے باہر
بھارت اور افغانستان کے درمیان تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی (T20) سیریز 13 ستمبر سے شروع ہوگی۔
Published : September 10, 2026 at 11:13 AM IST
نئی دہلی: بھارت اور افغانستان کے درمیان تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اسکواڈ میں شامل کیے گئے چار زخمی کھلاڑیوں میں سے تین کو سیریز شروع ہونے سے چند دن قبل فٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی بی سی سی آئی (BCCI) سینٹر آف ایکسی لینس نے ان کھلاڑیوں کو پلینگ-11 میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
بتاتے چلیں کہ افغانستان کے خلاف ہونے والی سیریز کے لیے بی سی سی آئی نے تیز گیند باز جسپریت بمراہ، ہرشیت رانا، آل راؤنڈر نتیش ریڈی اور واشنگٹن سندر کو اسکواڈ میں فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے کی شرط پر رکھا تھا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بمراہ، ریڈی اور سندر نے اپنا فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، جب کہ رانا کو اپنی چوٹ سے ابھرنے میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔
Jasprit Bumrah, Washington Sundar and Nitish Reddy declared fit for Afghanistan T20is. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/txXQogfeU2— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 9, 2026
ایشیائی کھیلوں کے لیے بھارتی ٹیم میں جگہ
اسی لیے ہرشیت رانا کے 13 ستمبر سے افغانستان کے خلاف شروع ہونے والی تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز تک فٹ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ رانا آخری بار انگلینڈ کے دورے پر بھارت کے لیے کھیلے تھے۔ انہیں دہلی میں ہونے والے تین میچوں کے لیے بھارتی ٹیم میں فٹنس کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے۔ انہیں ایشیائی کھیلوں کے لیے بھی بھارتی ٹیم میں جگہ دی گئی ہے۔
رانا فٹ نہیں تو تیز گیند باز پرنس یادو
پی ٹی آئی (PTI) کی رپورٹ کے مطابق بی سی سی آئی (BCCI) کے ایک ذرائع نے بتایا، 'وہ ابھی تک اپنے پیر کے پٹھوں کے کھچاؤ (ہیومسٹرنگ انجری Hamstring injury) سے پوری طرح نہیں ابھر پائے ہیں۔ انہیں اور وقت کی ضرورت ہوگی۔' یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر رانا فٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو تیز گیند باز پرنس یادو آخری وقت میں ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔
بتاتے چلیں کہ افغانستان سیریز کے بعد بھارت 22 ستمبر کو ٹوکیو میں جاپان کے خلاف واحد مقابلہ کھیلے گا۔ اس کے بعد بھارتی ٹیم 28 ستمبر سے ایشیائی کھیلوں (Asian Games) میں اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔
بھارت کا ٹی ٹوئنٹی (T20) اسکواڈ
شریس ایئر (کپتان)، ابھیشیک شرما، ویبھو سوریاونشی، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، تلک ورما (نائب کپتان)، شیوم دوبے، نتیش کمار ریڈی*، اکشر پٹیل، واشنگٹن سندر*، ورون چکرورتی، روی بشنوئی، جسپریت بمراہ*، ارشدیپ سنگھ، ہرشیت رانا*۔
بھارت بمقابلہ افغانستان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا شیڈول:
- 13 ستمبر: پہلا ٹی ٹوئنٹی
- 15 ستمبر: دوسرا ٹی ٹوئنٹی
- 17 ستمبر: تیسرا ٹی ٹوئنٹی