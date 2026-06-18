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بھارت نے افغانستان کو 170 رنز سے ہرا دیا، گل اور کشن نے سنچریاں اسکور کیں

بھارت نے 49.5 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 402 رنز بنائے۔ کپتان گل (154) اور ایشان کشن (125) نے شاندار سنچریاں بنائیں۔

India defeated Afghanistan by 170 runs; Gill and Kishan played magnificent century innings Urdu News
شبمن گل اور حشمت اللہ شاہدی (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 18, 2026 at 10:10 AM IST

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لکھنؤ: بھارت نے تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان کو 170 رنز سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ لکھنؤ کے ایکنا اسٹیڈیم میں افغانستان کے کپتان حشمت اللہ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ ہندوستانی بلے بازوں نے ہندوستانی بلے بازوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے 49.5 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 402 رنز بنائے۔ اس میں کپتان گل (154) اور ایشان کشن (125) کی شاندار سنچریاں شامل تھیں۔ دونوں نے تیسری وکٹ کے لیے 224 رنز کی زبردست شراکت داری بھی کی۔ افغانستان کی جانب سے نانگیالیا خروتی نے سب سے زیادہ جب کہ راشد خان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔

402 رنز کے بڑے ہدف کے جواب میں، افغانستان شروع سے ہی پست ہو گیا، وقفے وقفے سے وکٹیں گنوانے کے بعد وہ بڑے ٹوٹل کا تعاقب کرنے میں کبھی بھی سنجیدہ نظر نہیں آیا۔ جس کے نتیجے میں پوری ٹیم 44.3 اوورز میں 232 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ رحمت شاہ واحد بلے باز تھے جنہوں نے شاندار 79 رنز بنائے، ان کے بعد گرباز (41) اور صدیق اللہ اٹل (42) رہے۔ ہندوستان کے لیے اپنا پہلا ون ڈے کھیلنے والے پرنس یادو نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 7.5 اوورز میں 2/56 دیے، جب کہ ارشدیپ سنگھ اور گرنور برار نے 3،3 وکٹیں حاصل کیں۔

بھارتی ٹیم 402 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی

قبل ازیں ہندوستانی ٹیم نے دوسرے ون ڈے میں افغانستان کو جیت کے لیے 403 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ ہندوستانی ٹیم 49.5 اوورز میں 402 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ کپتان گل نے 154 جب کہ ایشان کشن نے شاندار 125 رنز بنائے۔ افغانستان کی جانب سے ننگیالیا خروتی نے سب سے زیادہ چار جب کہ راشد خان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔

افغانستان 232 پر آل آؤٹ

بھارت کے 402 رنز کے جواب میں افغانستان کی ٹیم 44.3 اوورز میں 232 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جس کے نتیجے میں مہمان ٹیم کو 170 رنز سے زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستان نے تین میچوں کی سیریز میں 0-2 کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی ہے۔ افغانستان کی جانب سے رحمان اللہ گرباز نے 41، صدیق اللہ اٹل نے 42 اور رحمت شاہ نے سب سے زیادہ 79 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے پرنس یادو نے دو جب کہ ارشدیپ سنگھ اور گرنور برار نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔

سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 20 جون کو چنئی میں

شبمن گل کی ٹیم انڈیا نے سیریز کے پہلے میچ میں مہمان ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ دھرم شالہ میں بارش کی وجہ سے 25 اوورز کے میچ میں بھارت نے 195 رنز کا ہدف 22.5 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا تھا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 20 جون کو چنئی میں کھیلا جائے گا۔

سیریز میں ڈیبیو کرنے والے تیسرے ہندوستانی کھلاڑی

دہلی کے رہنے والے اور آئی پی ایل میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے تیز گیند باز پرنس یادو نے کل کے میچ میں اپنا ڈیبیو کیا۔ انہیں ٹیم کے نوجوان بلے باز شریس ائیر نے کیپ پیش کی۔ انہوں نے اپنی محنت سے یہ انڈیا کیپ حاصل کی۔ آئی پی ایل میں پرنس کی کارکردگی متاثر کن رہی، انہوں نے لکھنؤ کے لیے 14 میچوں میں 16 وکٹیں حاصل کیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پرنس یادو اس سیریز میں ڈیبیو کرنے والے تیسرے کھلاڑی ہیں۔ اس سے پہلے، ہرش دوبے اور گرنور برار نے پہلے ون ڈے میں ڈیبیو کیا تھا۔

دونوں ٹیموں کی پلیئنگ 11

افغانستان کی پلیئنگ الیون: رحمان اللہ گرباز (وکٹ کیپر)، ابراہیم زدران، صدیق اللہ اٹل، رحمت شاہ، حشمت اللہ شاہدی (کپتان)، درویش رسولی، راشد خان، نانگیالیہ خروتی، اے ایم غضنفر، محمد سلیم صافی، بلال سمیع۔

انڈیا کی پلیئنگ الیون: یشسوی جیسوال، روہت شرما، شبمن گل (کپتان)، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، شریس ائیر، کے ایل راہل، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، گرنور برار، ارشدیپ سنگھ، پرنس یادو۔

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IND VS AFG CRICKET MATCH
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INDIA DEFEATED AFGHANISTAN 170 RUNS
INDIA VS AFGHANISTAN MATCH 17 6 26

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