بھارت نے افغانستان کو 170 رنز سے ہرا دیا، گل اور کشن نے سنچریاں اسکور کیں
بھارت نے 49.5 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 402 رنز بنائے۔ کپتان گل (154) اور ایشان کشن (125) نے شاندار سنچریاں بنائیں۔
Published : June 18, 2026 at 10:10 AM IST
لکھنؤ: بھارت نے تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان کو 170 رنز سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ لکھنؤ کے ایکنا اسٹیڈیم میں افغانستان کے کپتان حشمت اللہ نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ ہندوستانی بلے بازوں نے ہندوستانی بلے بازوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے 49.5 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 402 رنز بنائے۔ اس میں کپتان گل (154) اور ایشان کشن (125) کی شاندار سنچریاں شامل تھیں۔ دونوں نے تیسری وکٹ کے لیے 224 رنز کی زبردست شراکت داری بھی کی۔ افغانستان کی جانب سے نانگیالیا خروتی نے سب سے زیادہ جب کہ راشد خان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔
402 رنز کے بڑے ہدف کے جواب میں، افغانستان شروع سے ہی پست ہو گیا، وقفے وقفے سے وکٹیں گنوانے کے بعد وہ بڑے ٹوٹل کا تعاقب کرنے میں کبھی بھی سنجیدہ نظر نہیں آیا۔ جس کے نتیجے میں پوری ٹیم 44.3 اوورز میں 232 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ رحمت شاہ واحد بلے باز تھے جنہوں نے شاندار 79 رنز بنائے، ان کے بعد گرباز (41) اور صدیق اللہ اٹل (42) رہے۔ ہندوستان کے لیے اپنا پہلا ون ڈے کھیلنے والے پرنس یادو نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 7.5 اوورز میں 2/56 دیے، جب کہ ارشدیپ سنگھ اور گرنور برار نے 3،3 وکٹیں حاصل کیں۔
A clinical performance to seal the series! 🙌#TeamIndia register a massive 170-run victory in the 2nd ODI to take an unassailable 2-0 lead 👏— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vqLlFxbQyj
بھارتی ٹیم 402 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی
قبل ازیں ہندوستانی ٹیم نے دوسرے ون ڈے میں افغانستان کو جیت کے لیے 403 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ ہندوستانی ٹیم 49.5 اوورز میں 402 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ کپتان گل نے 154 جب کہ ایشان کشن نے شاندار 125 رنز بنائے۔ افغانستان کی جانب سے ننگیالیا خروتی نے سب سے زیادہ چار جب کہ راشد خان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔
Innings Break!— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
A massive 4️⃣0️⃣2️⃣ runs on the board with centurions Shubman Gill and Ishan Kishan leading the way 💪
Our bowling innings coming up! ⌛️
Scorecard ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/T5rJ0qHsqy
افغانستان 232 پر آل آؤٹ
بھارت کے 402 رنز کے جواب میں افغانستان کی ٹیم 44.3 اوورز میں 232 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جس کے نتیجے میں مہمان ٹیم کو 170 رنز سے زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستان نے تین میچوں کی سیریز میں 0-2 کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی ہے۔ افغانستان کی جانب سے رحمان اللہ گرباز نے 41، صدیق اللہ اٹل نے 42 اور رحمت شاہ نے سب سے زیادہ 79 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے پرنس یادو نے دو جب کہ ارشدیپ سنگھ اور گرنور برار نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔
𝐇.𝐔.𝐍.𝐃.𝐑.𝐄.𝐃 💯— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
A masterclass in timing and sheer elegance from Captain @ShubmanGill 👌
His 9️⃣th in ODIs 🫡
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RxveCbw53E
سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 20 جون کو چنئی میں
شبمن گل کی ٹیم انڈیا نے سیریز کے پہلے میچ میں مہمان ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ دھرم شالہ میں بارش کی وجہ سے 25 اوورز کے میچ میں بھارت نے 195 رنز کا ہدف 22.5 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا تھا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 20 جون کو چنئی میں کھیلا جائے گا۔
Precious moments ✨— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Congratulations to Prince Yadav as he receives his #TeamIndia ODI debut cap from Vice-captain Shreyas Iyer 🥳👏
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dX9JYubQFH
سیریز میں ڈیبیو کرنے والے تیسرے ہندوستانی کھلاڑی
دہلی کے رہنے والے اور آئی پی ایل میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے تیز گیند باز پرنس یادو نے کل کے میچ میں اپنا ڈیبیو کیا۔ انہیں ٹیم کے نوجوان بلے باز شریس ائیر نے کیپ پیش کی۔ انہوں نے اپنی محنت سے یہ انڈیا کیپ حاصل کی۔ آئی پی ایل میں پرنس کی کارکردگی متاثر کن رہی، انہوں نے لکھنؤ کے لیے 14 میچوں میں 16 وکٹیں حاصل کیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پرنس یادو اس سیریز میں ڈیبیو کرنے والے تیسرے کھلاڑی ہیں۔ اس سے پہلے، ہرش دوبے اور گرنور برار نے پہلے ون ڈے میں ڈیبیو کیا تھا۔
دونوں ٹیموں کی پلیئنگ 11
افغانستان کی پلیئنگ الیون: رحمان اللہ گرباز (وکٹ کیپر)، ابراہیم زدران، صدیق اللہ اٹل، رحمت شاہ، حشمت اللہ شاہدی (کپتان)، درویش رسولی، راشد خان، نانگیالیہ خروتی، اے ایم غضنفر، محمد سلیم صافی، بلال سمیع۔
انڈیا کی پلیئنگ الیون: یشسوی جیسوال، روہت شرما، شبمن گل (کپتان)، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، شریس ائیر، کے ایل راہل، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، گرنور برار، ارشدیپ سنگھ، پرنس یادو۔