کیا بھارت پانچ سو سے زیادہ کا ہدف حاصل کر پائے گا؟ ٹیسٹ کی تاریخ کے سب سے بڑے کامیاب تعاقب کے بارے میں جانیں

ٹیسٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا کامیاب تعاقب: کس ٹیم نے ٹیسٹ تاریخ میں ہندوستانی سرزمین پر سب سے بڑا کامیاب تعاقب کیا؟

ind v sa 2nd test know about the biggest successful chase in test history Urdu News
ہندوستان اور جنوبی افریقہ میچ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read
حیدرآباد: بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان گوہاٹی میں دوسرا ٹیسٹ مکمل طور پر مہمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ میچ کے چوتھے دن لنچ تک جنوبی افریقہ کی مجموعی برتری بڑھ کر 508 رنز ہو گئی ہے، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ بھارت کو یہ ٹیسٹ جیتنے کے لیے عالمی ریکارڈ کے تعاقب کی ضرورت ہوگی۔ مزید برآں، اس رن کے تعاقب کو حاصل کرنے کے لیے، ہندوستانی ٹیم کو ایشیائی سرزمین پر بھی ریکارڈ رنز کا تعاقب کرنا ہوگا۔ تازہ خبر ملنے تک جنوبی افریقہ نے پانچ وکٹس کھوکر 260 رنز پر اننگ ڈکلیئر کردی اور بھارت کو 549 کا ٹارگیٹ دیا ہے۔

ہندوستان اور جنوبی افریقہ (IANS PHOTO)

ٹیسٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا کامیاب تعاقب

ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا سب سے کامیاب تعاقب برائن لارا کی ٹیم ویسٹ انڈیز کا ہے، جو اس نے 2003 میں سینٹ جانس میں آسٹریلیا کے خلاف 7 وکٹوں پر 418 رنز کا تعاقب کر کے حاصل کیا تھا۔

ٹیسٹ میں بھارت کا سب سے زیادہ کامیاب تعاقب

ٹیسٹ کی تاریخ میں بھارت کا سب سے کامیاب تعاقب 406 رنز ہے، جب بھارتی ٹیم نے 1976 میں پورٹ آف اسپین میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 4 وکٹ پر 406 رنز بنا کر میچ جیتا تھا۔

ٹیسٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا کامیاب تعاقب

418/7 ویسٹ انڈیز بمقابلہ آسٹریلیا (2003، سینٹ جانس)

414/4 جنوبی افریقہ بمقابلہ آسٹریلیا (2008)

406/4 بھارت بمقابلہ ویسٹ انڈیز (1976، پورٹ آف اسپین)

404/3 آسٹریلیا بمقابلہ انگلینڈ (1948، لیڈز)

ٹیسٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا کامیاب تعاقب (IANS PHOTO)

جنوبی افریقہ کی برتری اتنی بڑی ہے کہ ایشیائی کنڈیشنز میں اس کا پیچھا کرنا ناممکن ہے۔ ایشیا میں اب تک 400 سے زیادہ کا تعاقب نہیں کیا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے پاس برصغیر میں سب سے زیادہ اور کامیاب ترین رنز کا تعاقب بھی ہے۔ جب انہوں نے 2021 میں چٹاگانگ میں بنگلہ دیش کے خلاف 395 رنز کا تعاقب کرکے تاریخ رقم کی تھی۔

ایشیا میں سب سے زیادہ کامیاب تعاقب

395/7 ویسٹ انڈیز بمقابلہ بنگلہ دیش (2021، چٹاگانگ)

391/6 سری لنکا بمقابلہ زمبابوے (2017، کولمبو)

387/4 ہندوستان بمقابلہ انگلینڈ (2008، چنئی)

382/3 پاکستان بمقابلہ سری لنکا (2015، پالیکیلے)

352/9 سری لنکا بمقابلہ جنوبی افریقہ (2006، کولمبو)

ہندوستان اور جنوبی افریقہ (IANS PHOTO)

ٹیسٹ میں ہندوستانی سرزمین پر سب سے زیادہ کامیاب تعاقب

بھارت کا سب سے کامیاب تعاقب 2008 میں چنئی میں انگلینڈ کے خلاف ہوا، جب بھارتی ٹیم نے 4 وکٹوں پر 387 رنز بنا کر میچ جیت لیا تھا۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

