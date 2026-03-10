T20 فائنل میں ابھیشیک شرما کی وکٹ گرتے ہی ایک نوجوان چیخ پڑا، مشتعل نوجوان نے نوجوان کو کر دیا قتل
ٹی 20 ورلڈ کپ کے میچ میں ٹیم انڈیا کا پہلا وکٹ گرا تو پاس کھڑے نوجوان نے اسے پیٹ کر مار ڈالا۔ مزید پڑھیں
Published : March 10, 2026 at 10:11 AM IST
ویشالی: بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے کے دوران معمولی جھگڑا پرتشدد واقعے میں بڑھ گیا جس کے نتیجے میں ایک نوجوان کی موت ہوگئی۔ یہ واقعہ مہنار پولس تھانہ علاقہ کے تحت جکوپور گاؤں میں پیش آیا، جہاں ایک 17 سالہ لڑکے کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔
انڈیا کی وکٹ گرتے ہی ایک نوجوان خاتون چیخ پڑی
مقامی لوگوں نے اطلاع دی کہ اتوار کی شام جکوپور گاؤں میں کچھ نوجوان ٹی وی اور موبائل فون پر انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی فائنل میچ دیکھ رہے تھے۔ جب ٹیم انڈیا کا پہلا وکٹ گرا تو وہاں موجود ایک نوجوان ابھیشیک شرما زور زور سے چیخنے لگا۔ اس سے میچ دیکھنے والے ایک اور نوجوان کو غصہ آیا، اور جھگڑا شروع ہو گیا۔
زمین پر پھینکا، سر پر حملہ
مقامی لوگوں نے بتایا کہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ ملزم نوجوان نے روی کمار (17 سال) پر زبردستی حملہ کر کے اس کے سر پر وار کیا۔ اس کا سر پتھر سے ٹکرا گیا جس سے اسے شدید چوٹیں آئیں۔ تماشائیوں نے اسے فوری طور پر مہنار کمیونٹی ہیلتھ سنٹر پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے حاجی پور صدر اسپتال ریفر کر دیا۔
اہل خانہ نے بیٹے کی پٹائی سے موت کا الزام لگایا
حاجی پور میں اس کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اسے پٹنہ میڈیکل کالج اسپتال بھیج دیا، لیکن نوجوان کی پٹنہ جاتے ہوئے راستے میں ہی موت ہوگئی۔ اس واقعہ کے بعد گاؤں میں کشیدگی پھیل گئی ہے اور اہل خانہ سخت ناراض ہیں۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ان کے بیٹے کو مارا پیٹا گیا۔
مہنار پولیس نے کیا کہا؟
اقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے حاجی پور صدر اسپتال بھیج دیا۔ مہنار کے ایس ڈی پی او پروین کمار نے بتایا کہ مہنار تھانہ علاقہ کے تحت جکوپور گاؤں میں کرکٹ دیکھنے کو لے کر دو نابالغ بچوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ واقعے کے دوران ایک بچہ دھکا دے کر پتھر پر گر گیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی بچے کو علاج کے لیے پی ایم سی ایچ لے جایا جا رہا تھا کہ اس کی موت کی خبر ملی۔
"پولیس نے ضروری کارروائی کی اور ایف ایل سی کی ٹیم کو جائے وقوعہ پر بلایا۔ ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے، کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کی دو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔" - پروین کمار، ایس ڈی پی او، مہنار