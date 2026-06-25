ویبھو سوریاونشی کے بھائی آشیرواد نے 19 چوکوں اور 6 چھکوں کی مدد سے 168 رنز کی شاندار اننگز کھیلی
ویبھو سوریاونشی کے چھوٹے بھائی آشیرواد نے 119 گیندوں پر 168 رنز بنائے،ان کی مسلسل دوسری بڑی اننگز نے آشیرواد کواسپاٹ لائٹ میں ڈال دیا۔
Published : June 25, 2026 at 11:24 AM IST
سمستی پور، بہار: بہار کے سمستی پور کے تاج پور بلاک علاقے کے موتی پور گاؤں کے رہنے والے ویبھو سوریاونشی اپنی دھماکہ خیز بلے بازی اور ریکارڈ ساز پرفارمنس سے کرکٹ کی دنیا میں ملک بھر میں پہچان بن رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی آشیرواد سوریاونشی بھی اپنے شاندار کھیل کے لیے تیزی سے توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ مسلسل بڑی اننگز کھیل کر، آشیرواد یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سوریاونشی خاندان کی کرکٹ کا ہنر آنے والے برسوں تک میدان میں چمکتا رہے گا۔
119 گیندوں پر 168 رنز: ایک مقامی میچ میں رشبھ 11 گنگاپور (سمستی پور) کے لیے کھیلتے ہوئے، آشیرواد سوریاونشی نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنا گراؤنڈ تھام لیا اور صرف 119 گیندوں پر 168 رنز کی دھماکہ خیز اننگز کھیلی جس میں 19 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ اس طاقتور اننگز کی بدولت رشبھ -11 نے روشن -11 (ویشالی) کو بڑے فرق سے شکست دی۔
بیک فٹ پر مخالف گیند باز: اپنی اننگز کے دوران، آشیرواد نے بہترین ٹائمنگ، شاندار شاٹ سلیکشن، اور جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے میدان کے چاروں طرف لگائے چوکوں اور چھکوں نے تماشائیوں کو خوب محظوظ کیا۔ آشیرواد سوریاونشی کی تیز اور جارحانہ بلے بازی نے مخالف روشن -11 (ویشالی) کے گیند بازوں کو مکمل طور پر بیک فٹ پر ڈال دیا۔
مسلسل دوسری بڑی اننگز: غور طلب ہے کہ آشیرواد سوریاونشی کی یہ لگاتار دوسری بڑی اننگز ہے، جس نے کرکٹ ماہرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے بیرولی کے خلاف صرف 87 گیندوں پر 103 رنز کی شاندار سنچری اسکور کی تھی۔ بیرولی کے خلاف اس شاندار سنچری کے دوران، آشیرواد نے بھی کل 20 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔
رائزنگ سٹار: لگاتار دو میچوں میں اس طرح کی شاندار کارکردگی نے آشیرواد کو بہت کم وقت میں مقامی کرکٹ کا ابھرتا ہوا ستارہ بنا دیا ہے۔ اس کے چچا راجیو سوریاونشی نے آشیرواد کی شاندار کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح سے وہ میدان میں مسلسل محنت اور کارکردگی دکھا رہا ہے اس پر پورے خاندان کو فخر ہے۔
"ہمیں یقین ہے کہ مستقبل میں وہ کرکٹ میں نئی بلندیوں کو چھوئے گا اور سمستی پور، بہار اور ملک کا نام روشن کرے گا۔" - راجیو سوریاونشی، چچا
آشیرواد سوریاونشی اپنے والدین کے ساتھ
ایک مضبوط مستقبل: جس طرح اس کا بڑا بھائی ویبھو قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منو رہا ہے، اسی طرح آشیرواد بھی اپنے بلے سے مضبوط وعدے کر رہے ہیں۔ آشیرواد کی ان اننگز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سوریاونشی خاندان پوری طاقت کے ساتھ کھیلوں کی دنیا پر تسلط برقرار رکھے گا۔ آشیرواد کی مسلسل شاندار اننگز سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرکٹ کی دنیا کو جلد ہی سوریاونشی خاندان سے ایک اور بڑا نام ملے گا۔