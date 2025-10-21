ٹرافی نہ دی گئی تو ایکشن یقینی، بی سی سی آئی نے محسن نقوی کو آخری وارننگ دے دی!
بی سی سی آئی نے ایشیا کپ ٹرافی ہندوستانی ٹیم کو واپس کرنے کے لیے ای میل کے ذریعے اے سی سی کوانتباہ جاری کیا۔
Published : October 21, 2025 at 4:57 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 5:07 PM IST
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 ٹرافی تنازع کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے سربراہ محسن نقوی کو ایک باضابطہ ای میل لکھ کر ایشیا کپ کی ٹرافی کی بھارت واپسی کی درخواست کی ہے اور ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ اگر ٹرافی بھارت کو واپس نہ کی گئی تو بی سی سی آئی اس معاملے کو آئی سی سی کے پاس لے جائے گا۔
ایشیا کپ ٹرافی تنازع
واضح رہے کہ 28 ستمبر کو دبئی میں کھیلے گئے ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر نویں بار ٹرافی اپنے نام کی تھی۔ تاہم بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایشیا کپ کی ٹرافی لینے سے انکار کر دیا۔ جس کے بعد اے سی سی کے چیئرمین محسن نقوی ٹرافی اپنے ساتھ لے گئے جس سے دونوں ممالک کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔
بی سی سی آئی سکریٹری نے کیا کہا؟
بی سی سی آئی کے سکریٹری دیوجیت سائکیا نے انڈیا ٹوڈے کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں محسن نقوی کو ای میل بھیجنے کی تصدیق کی اور یہ بھی کہا کہ وہ نقوی کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ آفیشل میل کے ذریعے یہ معاملہ آئی سی سی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ پاکستانی بورڈ کے سربراہ کو کارنر کیا جائے گا۔ ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ اے سی سی کو بی سی سی آئی کے خط پر کیا جواب ملتا ہے۔
پاکستانی میڈیا کا دعویٰ
پاکستانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ محسن نقوی نے بی سی سی آئی کے خط کا جواب دیا ہے۔ اے سی سی نے بی سی سی آئی سے کہا ہے کہ اگر ٹرافی کی ضرورت ہے تو وہ اسے وصول کرنے کے لیے تقریب منعقد کر سکتے ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل نے نومبر کے پہلے ہفتے میں ٹرافی کی تقریب منعقد کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ واضح رہے کہ ایشیا کپ اس وقت دبئی میں اے سی سی کے دفتر میں ہے۔
اے سی سی اجلاس میں کیا ہوا؟
اس سے قبل 30 ستمبر کو اے سی سی نے ٹرافی تنازع کے حوالے سے میٹنگ کی تھی۔ بی سی سی آئی نے نقوی کے رویے کی مذمت کی اور کہا کہ ایشیا کپ اے سی سی کا ہے اور اسے جلد سے جلد جیتنے والی ٹیم کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ تاہم محسن نقوی اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور ٹرافی بھارتی ٹیم کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان ٹرافی چاہتا ہے تو ان کے کپتان کو دبئی میں اے سی سی ہیڈ کوارٹر جانا پڑے گا۔ اس شرط کو بی سی سی آئی نے فوری طور پر مسترد کر دیا۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تنازع مزید گہرا ہوگیا اور ہندوستانی ٹیم کو ابھی تک ٹرافی ملنا باقی ہے۔
محسن نقوی پریزنٹیشن کی تقریب میں موجود تھے
ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے محسن نقوی نے ایشیا کپ فائنل کے بعد پریزنٹیشن تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے پریزینٹر سائمن ڈول نے کہا کہ ہندوستانی ٹیم ان سے ایوارڈ قبول نہیں کرے گی۔ ہندوستانی ٹیم اے سی سی کے ایک اور عہدیدار سے ٹرافی وصول کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن نقوی خود اسے ٹیم انڈیا کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ نتیجتاً، تقریب کا اختتام پریزنٹیشن کی تقریب کے بغیر ہوا، اور نقوی بعد میں ٹرافی اور تمغے اپنے ساتھ لے کر اسٹیج سے چلے گئے۔
کھلاڑیوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا
واضح رہے کہ ایشیا کپ کے پورے ٹورنامنٹ میں بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا۔ دریں اثنا، پاکستانی کھلاڑی بار بار 6-0 کا اشارہ کرتے رہے۔
ایشیا کپ پر آپریشن سندور کا سایہ
2025 کا ایشیا کپ آپریشن سندور کے سائے میں منعقد ہوا۔ ابتدائی طور پر، بھارت کی شرکت کا امکان نہیں تھا، لیکن بعد میں بی سی سی آئی نے اجازت دے دی۔ سوریہ کمار یادو کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے ٹورنامنٹ میں کھیلا اور ناقابل شکست رہی، اس نے خطاب جیتا۔ بھارت نے 2025 کے ایشیا کپ میں پاکستان کو تین بار شکست دی تھی۔