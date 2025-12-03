آئی سی سی کا بڑا اقدام! دوسرے ون ڈے سے قبل بھارتی فاسٹ بولر کو سزا، جانیے کیا تھی غلطی؟
اس ہندوستانی گیند باز کو جنوبی افریقہ کے بلے باز ڈیولڈ بریوس کے ساتھ ایک واقعہ کی بڑی سزا ملی ہے۔
Published : December 3, 2025 at 4:16 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف تین ون ڈے میچوں کی سیریز کھیل رہی ہے۔ اس سیریز کا دوسرا میچ آج بدھ (3 دسمبر) کو کھیلا جا رہا ہے۔ رائے پور کے شہید ویر نارائن سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے اس میچ سے قبل ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے تیز گیند باز کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔
آئی سی سی نے بھارتی فاسٹ بولر کو سخت سزا سنا دی
ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کے قریبی مانے جانے والے ہندوستانی تیز گیند باز ہرشیت رانا کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اس سے ان کے مداحوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ یہ پورا واقعہ دوسرے ون ڈے کے آغاز سے چند گھنٹے قبل سامنے آیا۔ درحقیقت آئی سی سی نے رانا کو ایک کیس میں قصوروار پایا ہے۔
واضح رہے کہ بھارتی فاسٹ بولر ہرشیت رانا کو رانچی میں پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کے خلاف ان کی ٹیم کی فتح کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے پر سرزنش کی گئی ہے۔ ہرشیت کو آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.5 کی خلاف ورزی کرنے کا قصوروار پایا گیا تھا جس کا تعلق کھلاڑیوں اور کھلاڑیوں کے معاون عملے کے لیے ہے، جس کا تعلق ایسی زبان، حرکات یا اشاروں کے استعمال سے ہے جو بین الاقوامی میچ کے دوران کسی بلے باز کے آؤٹ ہونے پر کسی بلے باز کی طرف سے توہین یا جارحانہ ردعمل کا باعث بنتی ہے۔
India pacer reprimanded for breaching the ICC Code of Conduct.— ICC (@ICC) December 3, 2025
Details ⬇https://t.co/0WVp1chcP2
یہ واقعہ جنوبی افریقہ کی اننگز کے 22ویں اوور میں اس وقت پیش آیا جب ہرشیت پروٹیز بلے باز ڈیولڈ بریوس کو آؤٹ کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اس ایکشن کو بلے باز کی طرف سے جارحانہ ردعمل پر اکسایا گیا، اور ہرشیت کو ان کے تادیبی ریکارڈ میں ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ شامل کر دیا گیا۔
گزشتہ 24 مہینوں میں ہرشیت کا یہ پہلا جرم تھا، اور دائیں ہاتھ کے کھلاڑی نے جرم کا اعتراف کیا اور امارات کے آئی سی سی ایلیٹ پینل آف میچ ریفریز کے رچی رچرڈسن سے سزا کو قبول کیا۔ لیول 1 کی خلاف ورزیوں پر کم از کم سرکاری سرزنش، کھلاڑی کی میچ فیس کا زیادہ سے زیادہ 50 فیصد جرمانہ اور ایک یا دو ڈیمیرٹ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ ویرات کوہلی کی شاندار سنچری کی بدولت بھارت نے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ 17 رنز سے جیت لیا۔