آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کا شیڈیول جاری، 15 فروری کو کولمبو میں بھارت پاکستان میچ
بھارت اور سری لنکا کی مشترکہ میزبانی میں اگلے سال ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
Published : November 25, 2025 at 8:10 PM IST
ممبئی: آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے دفاعی چیمپئن بھارت اور روایتی حریف پاکستان کو گروپ اے میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کی میزبانی بھارت اور سری لنکا کریں گے۔ ممبئی میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے ایونٹ کے گروپس کا اعلان کیا۔
دونوں روایتی حریف 15 فروری 2026 کو آر پریماداسا اسٹیڈیم میں ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گے۔ ہندوستان اپنی مہم کا آغاز ممبئی میں امریکہ کے خلاف کرے گا، پھر وہ 12 فروری کو نئی دہلی میں نمیبیا سے مقابلہ کرے گا۔ مین ان بلیو اس کے بعد پاکستان کے خلاف کھیلنے کے لیے کولمبو جائیں گے اور 18 فروری کو احمد آباد میں نیدرلینڈز سے مقابلہ کریں گے۔
سوریہ کمار یادو کی قیادت میں ہندوستان دفاعی چیمپئن کے طور پر ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا۔ ہندوستان نے 2024 میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ جیتا تھا۔ 7 فروری 2026 سے شروع ہونے والے پر وقار ایونٹ میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی۔
ٹورنامنٹ میں 55 میچ کھیلے جائیں گے جس میں اٹلی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ڈیبیو کرے گا۔
20 ٹیموں کو چار گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر گروپ میں پانچ ٹیمیں ہیں۔ بھارت اور پاکستان گروپ اے میں امریکہ، ہالینڈ اور نمیبیا کے ساتھ ہیں۔
جے شاہ نے اعلان کیا کہ آٹھ مقامات کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے جہاں یہ مقابلے ہوں گے۔ آٹھ مقامات مین دہلی کا ارون جیٹلی اسٹیڈیم، احمد آباد کا نریندر مودی اسٹیڈیم، ممبئی کا وانکھیڑے اسٹیڈیم، چنئی کا ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم، کولکتہ کا ایڈن گارڈنز اور کولمبو میں آر پریماڈا اسٹیڈیم اور سنہالیز اسپورٹس کلب اور کینڈی میں پالیکیلے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم شامل ہیں۔
شاہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ روہت آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 کے برانڈ ایمبیسیڈر ہوں گے۔ روہت شرما نے اس اعزاز پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور جے شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ ممبئی سے تعلق رکھنے والے روہت نے کہا، "یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، امید ہے کہ ہم وہ جادو پیدا کر سکیں گے جو ہم نے پچھلے سال بنایا تھا۔"
سوریہ کمار یادو نے کہا، "ٹی 20 ورلڈ کپ میں جانا ایک چیلنج ہے، اور مجھے ٹرافی کو دیکھ کر کافی حوصلہ ملتا ہے۔ ہندوستان میں کھیلنا مزے دار ہوگا۔
اس تقریب میں بی سی سی آئی کے سینئر عہدیداران بشمول صدر متھن منہاس، سکریٹری دیوجیت سائکا اور نائب صدر راجیو شکلا بھی موجود تھے۔
