محسن نقوی کا ایشیا کپ لے جانے کا تنازعہ، آئی سی سی کی بڑی پہل، بھارت کو نقوی سے ایشیا کپ ٹرافی دلانے کے لیے خصوصی اقدامات

ایشیا کپ ٹرافی تنازعہ کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے، بھارت کے لیے ٹرافی وصول کرنے کا نیا راستہ کھل گیا ہے۔

icc sets up committee for resolve asia cup trophy controversy between india and pakistan Urdu News
ایشیا کپ ٹرافی تنازعہ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 8, 2025 at 12:45 PM IST

4 Min Read
حیدرآباد: ہندوستانی مردوں کی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ 2025 کا ٹائٹل جیت لیا تھا۔ ساتھ ہی سوریہ کمار یادو کی قیادت میں ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر پاکستانی محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے بھی انکار کردیا۔

نقوی ایشیا کپ ٹرافی لے کر بھاگے

تب نقوی اپنے ساتھ ٹرافی لے کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اسے بھارتی ٹیم کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اسے ہوٹل میں اپنے پاس رکھا اور پھر دبئی میں اے سی سی کے دفتر میں جمع کرادیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ٹیم انڈیا ٹرافی چاہتی ہے تو سوریا آکر مجھ سے لے لے۔ جس کے بعد بی سی سی آئی نے یہ معاملہ آئی سی سی کے سامنے اٹھایا۔ اب اس پورے معاملے پر ایک نئی تازہ جانکاری سامنے آئی ہے۔

محسن نقوی ایوارڈ تقریب کے دوران (IANS)

آئی سی سی کی جانب سے ایک کمیٹی کی تشکیل

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے 2025 کے ایشیا کپ کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان متنازعہ مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ گزشتہ جمعہ کو ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بی سی سی آئی نے اپنی میٹنگ کے دوران اس معاملے کو اٹھائے جانے کے بعد آئی سی سی نے دونوں ممالک کے درمیان تنازعہ میں مداخلت کرنے پر اتفاق کیا۔

ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ ٹرافی کے بغیر جشن منایا (IANS)

ٹرافی کے تنازعہ کو حل کرنے کے لیے آئی سی سی کا خصوصی اقدام

عمان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین پنکج کھمجی، جو دونوں بورڈز کے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور اس سے قبل کئی مواقع پر ثالثی کر چکے ہیں، کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، ٹیلی کام ایشیا اسپورٹس کی رپورٹ کے مطابق نقوی جمعہ کو میٹنگ میں موجود تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ صرف وہ بطور صدر ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) ٹرافی پیش کر سکتے ہیں۔ بھارت نے فائنل میں پاکستان کو سات وکٹوں سے شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا تھا۔

ایشیا کپ ٹرافی تنازعہ (IANS)

بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ ٹرافی کے بغیر جشن منایا

ہندوستان میں دہشت گردی کی حمایت میں پاکستان کے وزیر داخلہ کے طور پر نقوی کا کردار یہی تھا کہ ٹیم انڈیا نے ان سے ٹرافی لینے سے انکار کردیا۔ نقوی نے 10 نومبر کو دبئی میں ایک تقریب میں بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (BCCI) کو ٹرافی کی پیشکش کی تھی۔

نقوی کو یقین دلایا گیا میٹنگ خوشگوار ماحول میں ہوگی

ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کا اجلاس کسی قسم کی تضحیک سے پاک تھا اور آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے بورڈز نے دونوں فریقین کو منانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ٹرافی کے مسائل کے حل کے لیے تین رکنی کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ نقوی کو یقین دلایا گیا کہ میٹنگ خوشگوار ماحول میں ہوگی، یہی وجہ تھی کہ وہ میٹنگ میں شریک ہوئے۔

