ورلڈ کپ 2027 کا شیڈول ریلیز، اس تاریخ کو ہوگا بھارت اور پاکستان کا مقابلہ
ون ڈے ورلڈ کپ 2027 ساؤتھ افریقہ (جنوبی افریقہ)، زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلا جائے گا۔
Published : October 2, 2026 at 7:08 AM IST
حیدرآباد: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے جمعرات کے روز اگلے سال ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ کا شیڈول ریلیز کر دیا ہے۔ ہر چار سال بعد ہونے والا آئی سی سی کا یہ بڑا ٹورنامنٹ 2 اکتوبر سے 21 نومبر 2027 تک جنوبی افریقہ، زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلا جائے گا۔
14 ٹیموں پر مشتمل اس بڑے ٹورنامنٹ کے لیے گروپس کی تقسیم کا باقاعدہ اعلان کیپ ٹاؤن کے 'زیٹز میوزیم آف کنٹیمپریری آرٹ افریقہ' (Zeitz MOCAA) میں منعقدہ ایک شاندار شیڈول لانچ ایونٹ کے دوران کیا گیا۔
14 ٹیموں کے اس ٹورنامنٹ میں 12 مقامات (وینوز) پر مجموعی طور پر 57 میچز کھیلے جائیں گے۔ افریقہ نے آخری بار 2003 میں اس بڑے ٹورنامنٹ کی میزبانی کی تھی، جب جنوبی افریقہ، زمبابوے اور کینیا نے اس ایونٹ کے آٹھویں ایڈیشن کی مشترکہ میزبانی کی تھی۔
The #CWC27 groups are locked ⚡🔐— ICC (@ICC) October 1, 2026
A cricketing extravaganza awaits! How to watch the schedule launch ➡️ https://t.co/Eod5GoN7zW pic.twitter.com/oVg7zVHLNF
دو گروپس (Two Groups)
گروپ A: بھارت، پاکستان، آسٹریلیا، افغانستان، مشترکہ میزبان زمبابوے اور کوالیفائر A سے آنے والی ٹیم شامل ہیں۔
گروپ B: مشترکہ میزبان جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، سری لنکا، بنگلہ دیش اور کوالیفائر B سے آنے والی ٹیم شامل ہیں۔
بھارت اور پاکستان کو ایک ہی پول (گروپ) میں رکھنے سے ان دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان گروپ اسٹیج میں ایک انتہائی سنسنی خیز اور اہم ترین مقابلہ طے ہو گیا ہے، جو 10 اکتوبر کو جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔
𝙈𝘼𝙍𝙆 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘾𝘼𝙇𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙎 🗓️— ICC (@ICC) October 1, 2026
The ICC Men’s #CWC27 fixtures have been unveiled 🏆
Access the ticket ballot 🎫 https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/dpTE4TEjO7
دس ٹیموں نے کیا براہِ راست کوالیفائی
دس ٹیموں نے اپنی آئی سی سی (ICC) رینکنگ اور اسٹیٹس کی بنیاد پر پہلے ہی براہِ راست کوالیفکیشن حاصل کر لی ہے۔ ان میں میزبان جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے ساتھ ساتھ بھارت، موجودہ چیمپیئن آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان شامل ہیں۔
نئے فارمیٹ میں کھیلا جائے گا یہ ورلڈ کپ
ورلڈ کپ 2027 ایک بالکل نئے فارمیٹ کے تحت کھیلا جائے گا، جو چار مراحل (Four Stages) پر مشتمل ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا پہلا مرحلہ ایک پری ٹورنامنٹ کوالیفائر 'سپر سیریز' سے شروع ہوگا، جس میں 12ویں، 13ویں اور 14ویں نمبر کی ٹیمیں مرکزی مقابلے کے لیے آخری کوالیفائنگ جگہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گی۔
کوالیفائی کرنے والی ٹیم پھر گروپ اسٹیج کے لیے ٹاپ 12 ٹیموں کے ساتھ مل کر چھ چھ ٹیموں کے دو گروپس میں شامل ہو جائے گی۔ ہر گروپ کی ٹاپ تین ٹیمیں اور مجموعی طور پر اگلی سب سے بہترین رینکنگ والی ٹیم، سات ٹیموں والے 'سپر 7' راؤنڈ رابن مرحلے میں آگے بڑھیں گی۔
سپر 7 اسٹیج کی ٹاپ چار ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچیں گی اور سیمی فائنل جیتنے والی ٹیمیں فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی۔
ورلڈ کپ 2027 میں بھارت کے میچز (Group Stage)
- 7 اکتوبر: بھارت بنام آسٹریلیا
- 10 اکتوبر: بھارت بنام پاکستان (جوہانسبرگ)
- 14 اکتوبر: بھارت بنام افغانستان
- 17 اکتوبر: بھارت بنام کوالیفائر A
- 24 اکتوبر: بھارت بنام زمبابوے