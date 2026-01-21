آئی سی سی نے بی سی بی کی درخواست مسترد کر دی، بنگلہ دیش کے میچز شیڈول کے مطابق بھارت میں کھیلے جائیں گے
آئی سی سی نے کہا کہ اتنے دیر سے شیڈول میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔
Published : January 21, 2026 at 7:29 PM IST
دبئی: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے بدھ کے روز بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کی اپنی ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ آئی سی سی نے کہا کہ میچ شیڈول کے مطابق آگے بڑھیں گے کیونکہ ہندوستان میں ٹورنامنٹ کے کسی بھی مقام پر بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں، آفیشلز یا شائقین کی حفاظت کو کوئی قابل اعتبار خطرہ نہیں ہے۔
یہ فیصلہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ آئی سی سی بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا، جسے بی سی بی کے خدشات اور مقام کی تبدیلی کے مطالبے کے بعد صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔
آئی سی سی کے مطابق، بورڈ نے آزادانہ جائزوں سمیت سیکیورٹی کے متعدد جائزوں کا جائزہ لیا، اور ان سب سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ہندوستان میں ٹورنامنٹ کے کسی بھی مقام پر بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں، آفیشلز، میڈیا اہلکاروں یا شائقین کی حفاظت کو کوئی قابل اعتبار خطرہ نہیں ہے۔
آئی سی سی نے کہا کہ اتنے دیر سے شیڈول میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اور تصدیق شدہ سیکورٹی خطرات کے بغیر فکسچر کو تبدیل کرنا مستقبل کے عالمی ایونٹس کے لیے ایک بری مثال قائم کر سکتا ہے۔
آئی سی سی نے ایک بیان میں کہا، "آئی سی سی بورڈ نے اس بات پر غور کیا کہ موجودہ حالات میں میچوں کو منتقل کرنے سے آئی سی سی ایونٹس کے تقدس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور عالمی گورننگ باڈی کے طور پر تنظیم کی غیر جانبداری کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔"
عالمی گورننگ باڈی نے کہا کہ اس کی انتظامیہ نے حالیہ ہفتوں میں بی سی بی کے ساتھ کئی میٹنگز اور بات چیت کی ہے، جس میں ٹورنامنٹ کے سکیورٹی انتظامات کے بارے میں تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ اس میں جگہ کی مخصوص منصوبہ بندی اور وفاقی اور ریاستی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل تہہ دار سیکورٹی کی یقین دہانی شامل تھی۔