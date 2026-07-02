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آئی سی سی رینکنگ: ایشان کشن نے ابھیشیک شرما کو پیچھے چھورا، ابھیشیک کی جگہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی

ایشان کشن نے حال ہی میں جاری کردہ ٹی ٹوئنٹی (T20) رینکنگ میں ابھیشیک شرما کی جگہ لی ہے۔

ICC Rankings: Ishan Kishan Replaces Abhishek Sharma To Grab Top Spot In T20 Cricket Urdu News
فائل فوٹو: ابھیشیک شرما (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 2, 2026 at 3:19 PM IST

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حیدرآباد: ٹیم انڈیا کے دھماکہ خیز بلے باز ابھیشیک شرما کو بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی سے قبل بڑا جھٹکا لگا ہے۔ وہ اب ٹی ٹوئنٹی (T20) رینکنگ کے پہلے نمبر کے بلے باز نہیں رہے کیونکہ ان کی پوزیشن اب ان کے ہم وطن ایشان کشن نے سنبھال لی ہے۔

نئی پیشرفت کے ساتھ ہی ابھشیک کا تقریباً ایک سال سے اوپر کا دبدبہ ختم ہو گیا ہے۔ کشن نے بدھ کو جاری کردہ تازہ ترین آئی سی سی رینکنگ میں اپنے کیریئر کی بہترین درجہ بندی حاصل کی۔ اب وہ 876 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ ابھیشیک کشن سے صرف سات ریٹنگ پوائنٹس پیچھے ہیں۔

کشن اب ٹی ٹوئنٹی (T20) کرکٹ میں نمبر 1 رینکنگ حاصل کرنے کے لیے ویرات کوہلی اور سوریہ کمار یادیو جیسے تجربہ کاروں کی ایلیٹ لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں، ایسا کرنے والے چوتھے ہندوستانی مرد بلے باز بن گئے ہیں۔ سوریہ کمار یادیو تازہ ترین ٹی ٹوئنٹی (T20) رینکنگ میں آٹھویں نمبر پر آگئے ہیں۔ گیند بازوں کی درجہ بندی میں ورون چکرورتی اور جسپریت بمراہ رینکنگ میں ایک ایک مقام نیچے بالترتیب تیسرے اور چھٹے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔

ون ڈے رینکنگ میں شبمن گل گزشتہ پانچویں پوزیشن سے دوسرے نمبر پر آگئے

ICC ٹی ٹوئنٹی (T20) کے 5 ٹاپ بلے باز

ایشان کشن - 876 ریٹنگ

ابھیشیک شرما - 869 ریٹنگز

صاحبزادہ فرحان - 848 ریٹنگ

فل سالٹ - 792 ریٹنگز

پاتھم نسانکا - 751 درجہ بندی

ٹریوس ہیڈ نمبر 1 ٹیسٹ بلے باز بن گئے

آئی سی سی کی تازہ ترین رینکنگ میں ایک اور بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کیریئر میں پہلی بار ٹیسٹ بلے بازوں میں نمبر ون پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بروک دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں جبکہ روٹ دو درجے تنزلی سے تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔

آئی سی سی ٹیسٹ کے ٹاپ 5 بلے باز

ٹریوس ہیڈ - 853 ریٹنگز

ہیری بروک - 852 ریٹنگز

جو روٹ - 840 ریٹنگز

اسٹیو اسمتھ - 831 ریٹنگز

ٹیمبا بوما - 775 درجہ بندی

نیوزی لینڈ کے تیز گیند باز میٹ ہنری دوسرے نمبر پر گرنے کے بعد ہندوستان کے پریمیئر تیز گیند باز جسپریت بمراہ نے ٹیسٹ بولنگ رینکنگ میں دوبارہ نمبر ایک مقام حاصل کرلیا ہے۔

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TAGGED:

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TEAM INDIA ABHISHEK SHARMA
ISHAN KISHAN NO 1 T20 BATTER
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