ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا بائیکاٹ کا اعلان: آئی سی سی نے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ پر بڑا بیان جاری کر دیا
ICC نے پاکستان کو خبردار کیا: ICC نے پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے پر انتباہ کیا۔
Published : February 2, 2026 at 11:31 AM IST
حیدرآباد: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 پر بنگلہ دیش کا ڈرامہ ختم ہونے کے بعد پاکستان نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اتوار کو پاکستانی حکومت نے اپنی قومی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دے دی لیکن کوئی وجہ بتائے بغیر 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔
پاکستانی میڈیا بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کی مختلف وجوہات بتا رہا ہے جس میں سب سے بڑی وجہ بنگلہ دیش کے خلاف آئی سی سی کا جانبدارانہ فیصلہ ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت اس معاملے پر بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتی تھی اور اس کے احتجاج میں پاکستانی ٹیم سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلے۔
آئی سی سی نے پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے پر بڑا بیان جاری کر دیا
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے اب پاکستان کے فیصلے پر بڑا بیان جاری کر دیا ہے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئندہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے خلاف گروپ اے کے میچ کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ عالمی کرکٹ کی سالمیت کو مجروح کرتا ہے اور اس سے پاکستان میں کرکٹ کو خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے۔
ICC issues statement on ICC Men’s T20 World Cup 2026. https://t.co/QTZbB5y75e— ICC (@ICC) February 1, 2026
فیصلہ دنیا بھر کے شائقین کے مفاد میں نہیں
آئی سی سی نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) سے باضابطہ معلومات کا انتظار کر رہا ہے۔ آئی سی سی نے اپنے بیان میں کہا کہ "آئی سی سی ٹورنامنٹس کھیل کی سالمیت، مسابقت، مستقل مزاجی اور انصاف پسندی پر مبنی ہوتے ہیں اور منتخب شرکت مقابلوں کی روح اور تقدس کو مجروح کرتی ہے، جب کہ آئی سی سی قومی پالیسی کے معاملات میں حکومتوں کے کردار کا احترام کرتی ہے، لیکن یہ فیصلہ عالمی کھیل یا پاکستان کے لاکھوں مداحوں سمیت دنیا بھر کے شائقین کے مفاد میں نہیں ہے۔"
عالمی کرکٹ ایکو سسٹم پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت
بیان میں مزید کہا گیا ہے، "آئی سی سی کو امید ہے کہ پی سی بی اپنے ملک میں کرکٹ کے لیے اہم اور طویل مدتی نتائج پر غور کرے گا، کیونکہ یہ عالمی کرکٹ ایکو سسٹم پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا وہ رکن کی حیثیت سے فائدہ اٹھانے والا ملک ہے۔
آئی سی سی کی ترجیح T20 ورلڈ کپ کی کامیاب نمائندگی اور صاف نظم و ضبط ہے، جس کی ذمہ داری پی سی بی سمیت اس کے تمام اراکین کی بھی ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ پی سی بی ایسا حل نکالے گا جس سے تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ ہو۔"
پاک بھارت میچز سب سے زیادہ آمدنی پیدا کرتے ہیں
یہ بات قابل غور ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے میچز کسی بھی دوسرے آئی سی سی ٹورنامنٹ کے مقابلے زیادہ آمدنی پیدا کرتے ہیں اور عام طور پر زیادہ ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے تجارتی منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ سفارتی تعلقات کی وجہ سے 14 سال سے دو طرفہ کرکٹ کی عدم موجودگی کے باوجود، ہندوستان اور پاکستان کو 2012 سے ٹورنامنٹ کے ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے۔
ناک آؤٹ میچز میں کیا ہوگا؟
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اگر ٹیمیں ناک آؤٹ میچ میں ملیں تو کیا ہوگا۔ 24 جنوری کو بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے نکالے جانے کے بعد، پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ حکومت حتمی فیصلہ کرے گی، جنہوں نے 2026 کے مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت پر شکوک کا اظہار کیا تھا۔ بنگلہ دیش نے اس سے قبل سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ جس کے بعد آئی سی سی نے اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ٹورنامنٹ میں شامل کیا۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان
پاکستان گروپ اے میں بھارت، نمیبیا، نیدرلینڈز اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے جانے والے ہیں جو (سری لنکا) بھارت کے ساتھ ٹورنامنٹ کی مشترکہ میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان اپنی مہم کا آغاز ٹورنامنٹ کے پہلے دن 7 فروری کو ہالینڈ کے خلاف کرے گا، اس کے بعد بالترتیب 10 اور 18 فروری کو امریکہ اور نمیبیا کے خلاف میچز ہوں گے۔
اگر پاکستان بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرتا ہے تو اسے دو پوائنٹس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آئی سی سی کی پلیئنگ کنڈیشنز کے مطابق اخراج سے پاکستان کا نیٹ رن ریٹ بھی متاثر ہوگا۔
پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکواڈ
سلمان علی آغا (کپتان)، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ، محمد نافع، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، عثمان خان، اور عثمان طارق۔