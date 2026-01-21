آئی سی سی ون ڈے رینکنگ، ویراٹ کوہلی کا تاج چھن گیا، جانئے کون بنا نمبر ون بلےباز؟

آئی سی سی ون ڈے رینکنگ، ویراٹ کوہلی کا تاج چھن گیا، جانئے کون بنا نمبر ون بلےباز؟
نیوزی لینڈ کے بلے باز نے ٹیم انڈیا سے سیریز اور ویرات کوہلی سے نمبر ایک بلے باز کی پوزیشن چھین لی ہے۔
Published : January 21, 2026 at 4:01 PM IST
نئی دہلی: جہاں ہندوستان کو تین میچوں کی گھریلو ون ڈے سیریز میں نیوزی لینڈ سے پہلی بار 1-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہیں انہیں آئی سی سی کی درجہ بندی میں بھی نمایاں نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک ہفتہ قبل چار سال بعد آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں نمبر ون بلے باز بننے والے ویرات کوہلی اب دوسرے نمبر پر کھسک گئے ہیں، ان کی جگہ کیوی بلے باز ڈیرل مچل نے لے لی جنہوں نے بھارت کے خلاف سیریز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
گزشتہ ہفتے کی درجہ بندی میں دونوں کھلاڑیوں کے درمیان ایک پوائنٹ کا فرق دیکھا گیا تھا، لیکن اب اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیرل مچل 784 پوائنٹس سے بڑھ کر 845 پر پہنچ گئے ہیں جبکہ کوہلی صرف 785 پوائنٹس سے بڑھ کر 795 پر پہنچ گئے ہیں۔ سیریز کے تیسرے ون ڈے میں دونوں کھلاڑیوں نے سنچریاں بنائیں۔
What a series from Daryl Mitchell 😮💨#INDvNZ | 📸 BCCI pic.twitter.com/bLcxGh1DIQ— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 20, 2026
مچل اور کوہلی کی سیریز میں شاندار کارکردگی
مچل کو نیوزی لینڈ کی تاریخی فتح پر سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، وہ تین اننگز میں 176 کی اوسط سے 352 رنز بنا کر سب سے آگے رہے، جس میں دو سنچریاں اور ایک نصف سنچری شامل تھی۔ کوہلی نے سیریز میں مجموعی طور پر 240 رنز بنائے جس میں ایک سنچری اور ایک نصف سنچری شامل تھی۔
روہت شرما ایک مقام گر گئے
مزید برآں، روہت شرما، جو پہلے تیسرے نمبر پر تھے، نیوزی لینڈ سیریز میں اپنی خراب کارکردگی کے بعد ایک مقام نیچے گر گئے ہیں، اب وہ 757 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں۔ افغانستان کے اوپنر ابراہیم زدران 764 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آگئے ہیں۔
ائیر آؤٹ، راہول ان
نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے پہلے میچ میں کے ایل راہول کی میچ جیتنے والی ناقابل شکست اننگز اور دوسرے میچ میں ان کی شاندار 112 رنز نے انہیں رینکنگ میں ٹاپ ٹین میں پہنچا دیا ہے، جب کہ سیریز میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے شریاس آئر 10 ویں سے 11 ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔
Virat Kohli's reign as the No.1 ODI batter is over as an in-form New Zealander rises to the top 😲— ICC (@ICC) January 21, 2026
Details 👇https://t.co/G5NUvco7AM
آئی سی سی کی تازہ ترین رینکنگ
1. ڈیرل مچل (نیوزی لینڈ) 845 پوائنٹس
2. ویرات کوہلی (بھارت) 795 پوائنٹس
3. ابراہیم زدران (افغانستان) 764 پوائنٹس
4. روہت شرما (بھارت) 757 پوائنٹس
5. شبمن گل (بھارت) 723 پوائنٹس
6. بابر اعظم (پاکستان) 722 پوائنٹس
7. ہیری ٹییکٹر (آئرلینڈ) 708 پوائنٹس
8. شائی ہوپ (ویسٹ انڈیز) 701 پوائنٹس
9. چارتھ اسالنکا (سری لنکا) 690 پوائنٹس
10. کے ایل راہول (بھارت) 670 پوائنٹس