ہندوستان میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلو ورنہ ٹورنامنٹ سے باہر کیا جاؤ، آئی سی سی کا بنگلہ دیش کو الٹی میٹم
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شرکت کو لے کر تعطل برقرارہے، اس درمیان آئی سی سی نے سخت رخ اپنا لیا ہے۔
حیدرآباد: بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے درمیان ہندوستان اور سری لنکا میں منعقد ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی شرکت کو لے کر تعطل برقرار ہے۔ بی سی بی سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت میں اپنے میچز نہ کھیلنے پر بضد ہے جب کہ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ شیڈول کو حتمی شکل دینے کے بعد اسے تبدیل کرنا ناممکن ہے۔
آئی سی سی کا بنگلہ دیش کو الٹی میٹم
دریں اثنا، ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تعطل 21 جنوری تک ختم ہو جائے گا، کیونکہ آئی سی سی اس معاملے پر دو دن کے اندر فیصلہ کرنے والی ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق، دونوں جماعتوں کے درمیان ہفتہ کو ایک میٹنگ ہوئی، جس میں بی سی بی سے کہا گیا کہ وہ 21 جنوری تک فیصلہ کر لیں کہ آیا ورلڈ کپ ان کو بھارت میں کھلنا ہے یا نہیں۔ جس کے بعد آئی سی سی رینکنگ کی بنیاد پر متبادل ٹیم کا نام دے گا جو ممکنہ طور پر اسکاٹ لینڈ ہوگی۔
گزشتہ سات دنوں میں دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی دوسری میٹنگ میں، بی سی بی اپنے اس موقف پر قائم رہا کہ وہ اس بڑے ٹورنامنٹ کو بھارت سے باہر سری لنکا میں کھیلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ شریک میزبان ہیں۔ بی سی بی نے بھارت میں کھیلنے کے لیے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیا، لیکن آئی سی سی نے برقرار رکھا کہ اصل شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
گروپ کی تبدیلی کی درخواست
بنگلہ دیش ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے گروپ سی میں ہے جس کے تین میچ کولکاتہ میں اور چوتھا میچ ممبئی میں ہوگا۔ تاہم، میٹنگ کے دوران، بی سی بی نے یہ بھی درخواست کی کہ انہیں گروپ سی سے نکال کر گروپ بی میں آئرلینڈ سے بدل دیا جائے جو اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گا۔ تاہم آئی سی سی نے اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔
تنازعہ کی وجہ
یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی فرنچائز کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کی ہدایت پر بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو ریلیز کر دیا۔ اس کے جواب میں بنگلہ دیش نے بھارت میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے سے انکار کر دیا اور اپنے ملک میں آئی پی ایل کی نشریات بھی معطل کر دیں۔
بنگلہ دیش کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے
اب اس تنازع میں بنگلہ دیش کو پاکستان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اگر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سے بنگلہ دیش سے باہر منعقد ہوتا ہے تو پاکستان ٹورنامنٹ میں اپنی شرکت کا جائزہ لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی تمام تیاریاں روک دی ہیں۔