آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سے متعلق بنگلہ دیش کا مطالبہ مسترد
بنگلہ دیش کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے BCCI نے KKR ٹیم سے کہا تھا کہ وہ مستفیض الرحمان کو ٹیم سے باہر نکال دیں۔
Published : January 7, 2026 at 11:30 AM IST
ڈھاکہ (بنگلہ دیش): انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کی آئندہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے اپنے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق رپورٹس بتاتی ہیں کہ منگل کو آئی سی سی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے درمیان ایک ورچوئل کال ہوئی، جس میں آئی سی سی نے بورڈ کو مطلع کیا کہ وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث بنگلہ دیش کے میچز بھارت سے باہر منتقل کرنے کی درخواست منسوخ کر رہا ہے۔ آئی سی سی نے بی سی بی سے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو اپنے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچز کھیلنے کے لیے بھارت آنا ہوگا، ورنہ وہ پوائنٹس کھو سکتی ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ منگل کے فیصلے کے بارے میں بی سی بی یا آئی سی سی کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ای ایس پی این کرک انفو کے مطابق، یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اتوار کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سری لنکا میں بنگلہ دیش کے میچ منعقد کرنے پر غور کرنے کو کہا۔ بنگلہ دیش اپنی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کی مہم کا آغاز 7 فروری کو کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں دو بار کی چیمپئن ویسٹ انڈیز کے خلاف کرے گا۔ ویسٹ انڈیز کے بعد بنگلہ دیش نو فروری کو اسی مقام پر اٹلی سے مقابلہ کرے گا، پھر کولکاتہ میں 2022 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چیمپئن انگلینڈ سے مقابلہ ہوگا۔
انگلینڈ کا سامنا کرنے کے بعد بنگلہ دیش وانکھیڑے اسٹیڈیم میں نیپال کے ساتھ مقابلے کے لیے ممبئی جائے گا۔ ورلڈ کپ کا آغاز سات فروری کو کولمبو میں پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا۔ قبل ازیں، بی سی بی کے مطابق، بی سی بی نے باضابطہ طور پر آئی سی سی سے درخواست کی تھی کہ آئندہ آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے بنگلہ دیش کے میچز کو ہندوستان سے باہر کسی مقام پر منتقل کیا جائے۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے ہندوستان کا سفر نہیں کرے گی، جس کی میزبانی ہندوستان اور سری لنکا مشترکہ طور پر کر رہے ہیں، "بنگلہ دیش ٹیم کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات" کی وجہ سے۔ یہ پیش رفت کولکاتہ نائٹ رائیڈرز (کے کے آر) کے اس اعلان کے بعد ہوئی ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو اپنے IPL 2026 کے سکواڈ سے ہٹا دیا ہے۔ یہ اقدام بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف مظالم سے متعلق بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کی ہدایت کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔
بی سی بی نے کہا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 سے متعلق حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک ہنگامی میٹنگ کی۔ بورڈ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پیش رفت کو مدنظر رکھتے ہوئے صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا، اور بنگلہ دیش کی قومی ٹیم کی ہندوستان میں ہونے والے میچوں میں شرکت سے متعلق تمام صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
بی سی بی نے کہا کہ موجودہ صورتحال اور بنگلہ دیش ٹیم کی بھارت میں حفاظت اور سلامتی کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خدشات کا بغور جائزہ لینے کے بعد اور بنگلہ دیش حکومت کے مشورے پر غور کرنے کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش کی قومی ٹیم موجودہ حالات میں ٹورنامنٹ کے لیے بھارت کا سفر نہیں کرے گی۔
بی سی سی آئی کے سکریٹری دیوجیت سائکیا نے خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ حالیہ پیش رفت کی روشنی میں، بی سی سی آئی نے کے کے آر فرنچائز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ایک کھلاڑی، بنگلہ دیشی مستفیض الرحمان کو ٹیم سے باہر کرے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ متبادل کی درخواست کرتے ہیں، تو بی سی سی آئی اس متبادل کی اجازت دے گا۔
بنگلہ دیش میں ہندو اقلیتوں کو حالیہ نشانہ بنائے جانے کے بعد بنگلہ دیشی کھلاڑی کی شمولیت نے ہندوستان میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی تھی اور اس آئی پی ایل میں اس کی شمولیت پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: