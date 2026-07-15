آئی سی سی نے ون ڈے ورلڈ کپ کے فارمٹس میں بڑی تبدیلی کر دی، جانیے 2027 کا ورلڈ کپ اب کیسے کھیلا جائے گا؟
آئی سی سی کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد میچز کو مزید سنسنی خیز بنانا اور شائقین کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔
Published : July 15, 2026 at 7:14 PM IST
حیدرآباد: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے مردوں کے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے ارمٹس میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ نئے ڈھانچے کے تحت، 14 ٹیموں پر مشتمل ون ڈے ورلڈ کپ تین مراحل میں کھیلا جائے گا، جب کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے کو سپر 10 فارمیٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس میں ایلیمینیٹر بھی شامل ہے۔
ون ڈے ورلڈ کپ کا نیا فارمیٹ
نئے فارمیٹ کے تحت ون ڈے ورلڈ کپ میں صرف 14 ٹیمیں کھیلیں گی تاہم ٹورنامنٹ کا فارمیٹ روایتی سے مختلف ہوگا۔ فائنل میں پہنچنے کے لیے ٹیموں کو اب تین مراحل سے گزرنا ہوگا۔
مرحلہ 1
اسٹیج ون (12، 13 اور 14) میں تین سب سے نچلی رینک والی ٹیمیں ابتدائی طور پر پہلے راؤنڈ میں مقابلہ کریں گی، جسے سپر سیریز کہا جائے گا، جس میں صرف ٹاپ ٹیم ہی اسٹیج 2 میں آگے بڑھے گی۔
مرحلہ 2
مرحلہ دو 12 ٹیموں پر مشتمل ہو گا جو چھ ٹیموں کے دو گروپس میں تقسیم ہوں گی، کل 30 میچ کھیلے جائیں گے۔ ہر گروپ سے سرفہرست تین ٹیمیں اور ہر گروپ کی بہترین چوتھی رینک والی ٹیم اسٹیج 3 تک پہنچ جائے گی۔
مرحلہ 3
مرحلہ 3 کو سپر 7 کہا جائے گا، جس میں کل سات ٹیمیں راؤنڈ رابن مرحلے میں 21 میچ کھیلیں گی۔سپر 7 مرحلے سے ٹاپ چار ٹیمیں اس کے بعد سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا نیا فارمیٹ
آئی سی سی نے مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فارمیٹ میں بھی تبدیلیاں کی ہیں۔20 ٹیموں کے اس ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے کو سپر 8 ٹیموں سے سپر 10 تک بڑھا دیا گیا ہے۔
چار ٹیموں کے پانچ گروپ
ابتدائی گروپ مرحلہ اب چار ٹیموں کے پانچ گروپس پر مشتمل ہوگا (کل 30 میچز)، جو کہ پانچ ٹیموں کے چار گروپوں کے پچھلے فارمیٹ سے الگ ہوگا۔
سپر 10
ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں سپر 10 مرحلے میں داخل ہوں گی، جس میں پانچ ٹیموں کے دو گروپ شامل ہوں گے۔ ہر سپر 10 گروپ سے صرف ٹاپ ٹیم ہی سیمی فائنل کے لیے براہ راست کوالیفائی کرے گی۔ سپر 10 کے اندر، اپنے اپنے گروپوں میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیمیں بقیہ دو سیمی فائنل مقامات کے لیے کراس اوور ایلیمینیٹر میچوں میں مقابلہ کریں گی۔
آئی سی سی نے کیا کہا؟
آئی سی سی نے یہ فیصلے ایڈنبرگ میں آئی سی سی کی سالانہ کانفرنس کے دوران چیف ایگزیکٹو کمیٹی (سی ای سی) کی سفارشات کی بنیاد پر کیے ہیں۔ گورننگ باڈی نے کہا کہ اس کا مقصد مقابلوں کو مزید دلچسپ بنانا، مقابلے کی سطح کو بڑھانا، کھلاڑیوں اور شائقین کے تجربے کو مزید بہتر بنانا ہے۔"