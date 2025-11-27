ETV Bharat / sports

آئی سی سی نے دو دن میں ختم ہونے والے ٹیسٹ کی پچ کو حیران کن ریٹنگ دی ہے

پرتھ میں کھیلا گیا ایشز 2025 کا پہلا میچ صرف دو دن میں ختم ہو گیا

آئی سی سی نے دو دن میں ختم ہونے والے ٹیسٹ کی پچ کو حیران کن ریٹنگ دی ہے
آئی سی سی نے دو دن میں ختم ہونے والے ٹیسٹ کی پچ کو حیران کن ریٹنگ دی ہے (Image Source: AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان 2025 کی ایشز سیریز کا پہلا میچ صرف دو دن تک جاری رہا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے اس میچ کے لیے اپنی پچ کی درجہ بندی جاری کی ہے، جس میں پرتھ کی پچ کو سب سے زیادہ درجہ بندی "بہت اچھی" دی گئی ہے۔

کسی بھی میچ کے لیے پچ کی درجہ بندی کا تعین میچ ریفری کرتا ہے۔ سری لنکا کے سابق کھلاڑی رنجن مدوگالے پرتھ میچ کے میچ ریفری تھے۔ انہوں نے پرتھ کی وکٹ کو "بہت اچھا" قرار دیا، جو آئی سی سی کے چار درجے کی درجہ بندی کے نظام میں سب سے زیادہ درجہ بندی ہے۔

اس درجہ بندی میں اچھی گیند کیری، محدود سیم مومنٹ اور میچ کے شروع میں اچھا باؤنس شامل ہے، جس سے بلے اور گیند کے درمیان مضبوط مقابلہ ہوتا ہے۔

2025 ایشیز کا پہلا میچ دو دن میں ختم ہو گیا

ایشز سیریز کا پہلا میچ آئی سی سی کی جانب سے "بہت اچھی" قرار دی گئی پچ پر دو دن میں ختم ہوا۔ پورے ٹیسٹ میچ میں صرف 847 گیندیں کرائی گئیں، یہ 1888 کے بعد سے کھیلے جانے والے گیندوں کے لحاظ سے ایشز کا سب سے چھوٹا ٹیسٹ ہے۔

ٹیسٹ کے پہلے دن مجموعی طور پر 19 وکٹیں گریں، انگلینڈ کی ٹیم 172 رنز پر آؤٹ ہوگئی، مچل اسٹارک نے کیرئیر کی بہترین 7-58 وکٹیں لیں۔ دوسرے دن مجموعی طور پر 13 وکٹیں گریں اور آسٹریلیا نے 380 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی دوسری اننگز پھر 164 پر سمٹ گئی، اس سے قبل ٹریوس ہیڈ کے شاندار 123 رنز نے آسٹریلیا کو آٹھ وکٹوں سے جیتنے میں مدد دی۔

کرکٹ آسٹریلیا نے کیا کہا؟

کرکٹ آسٹریلیا کے چیف آف کرکٹ نے کہا، "میچ ریفری کی 'ویری گڈ' ریٹنگ ہمارے اس یقین کی تصدیق کرتی ہے کہ پرتھ اسٹیڈیم نے ایک ایسی پچ تیار کی جس نے بلے اور گیند کے درمیان بہترین توازن فراہم کیا۔ دونوں طرف سے کچھ بہترین پیس باؤلنگ کا غلبہ اور مقابلے کی دلچسپ نوعیت کا مطلب یہ تھا کہ میچ صرف دو دن تک چلا۔ لیکن یہ مایوس کن تھا اور کچھ شائقین کے لیے 4 دن کی ٹکٹیں بہت اچھی تھیں۔ وہ لمحات جنہوں نے ایک بڑی بھیڑ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔"

انڈیا کی پچز کو کیا ریٹنگ ملی؟

آئی سی سی نے ہندوستانی پچوں کو 'اطمینان بخش' درجہ دیا ہے، جو کہ بہت اچھی ہے۔ احمد آباد اور دہلی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچوں کے ریفری اینڈی پائکرافٹ نے یہ ریٹنگز دی ہیں، حالانکہ یہ میچ تین اور پانچ دن تک چلے تھے۔

یہ بھی پڑھیں:

بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیسٹ شکست، جنوبی افریقہ نے چار سو آٹھ رنز سے جیت کر رقم کی تاریخ

TAGGED:

TEST PITCH THAT ENDS IN TWO DAYS
PERTH PITCH PITCH IS BEST
THE PERTH STADIUM PITCH
ICC PITCH RATING
ICC RATES PERTH PITCH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.