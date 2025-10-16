افغانستان کے کھلاڑی پر آئی سی سی نے لگایا جرمانہ، جانیے انہیں کس بات کی ملی سزا؟
افغانستان نے تیسرے ون ڈے میں بنگلہ دیش کو 200 رنز سے شکست دے کر سیریز 0-3 سے جیت لی۔
Published : October 16, 2025 at 11:05 AM IST
حیدرآباد: ٹی ٹوئنٹی سیریز میں 0-3 سے کلین سویپ کے بعد افغانستان نے بنگلہ دیش کو ون ڈے سیریز میں 0-3 سے شکست دے دی۔ میزبان افغانستان نے متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ون ڈے میں بنگلہ دیش کو 200 رنز سے شکست دے دی۔ سیریز کی میزبانی افغانستان کر رہا تھا۔
سیریز کا آغاز خراب رہا، کیونکہ ون ڈے سے قبل ٹی ٹوئنٹی سیریز میں میزبان ٹیم کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم یہ سیریز افغانستان کے لیے کافی اچھی رہی۔ تاہم آئی سی سی نے تیسرے میچ میں افغانستان کے بلے باز ابراہیم زدران کے رویے کو منظور نہیں کیا جس کے نتیجے میں ان پر میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا۔
Afghanistan batter has been penalised for breaching the ICC Code of Conduct.https://t.co/hk9rVWo3Uo— ICC (@ICC) October 15, 2025
کس چیز کی سزا دی گئی؟
درحقیقت، ابراہیم زدران، افغانستان کی اننگز کے 37ویں اوور میں 95 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد ڈریسنگ روم میں واپس آتے ہوئے، ٹیم ایریا کے قریب کچھ چیزیں مار کر اپنا غصہ نکالا۔ میچ ریفری نے اسے آئی سی سی کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا۔
Afghanistan Beat Bangladesh by 200 Runs | 3rd ODI | Full Match Highlights— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 15, 2025
AfghanAtalan have put on a remarkable all-round performance to beat Bangladesh by 200 runs in the third ODI and complete their first-ever ODI series whitewash against Bangladesh. Enjoy the full match… pic.twitter.com/cqjB0QKsgI
آئی سی سی نے بعد ازاں زدران کو ضابطہ اخلاق کی سطح 1 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا اور ان پر میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کیا۔ آئی سی سی نے واضح کیا کہ لیول 1 کی خلاف ورزی پر مختلف قسم کے جرمانے عائد ہوتے ہیں، جس میں کم از کم آفیشل سرزنش سے لے کر کھلاڑی کی میچ فیس کے 50 فیصد تک جرمانے اور جرم کی شدت کے لحاظ سے ایک یا دو ڈیمیرٹ پوائنٹس بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔
𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬! 🙌@IZadran18 was sensational with the bat throughout the entire series and scored 213 runs at 71.00 with two half-centuries to his name. 👏👏#AfghanAtalan | #AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/xnlY42mCIi— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 14, 2025
ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ بھی شامل کیا گیا
ابراہیم کے کیس میں ان کے تادیبی ریکارڈ میں ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 24 ماہ کے اندر یہ ان کا پہلا جرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ مستقبل قریب میں کوئی اور خلاف ورزی نہیں کرتے، ان پر ایک میچ کی پابندی نہیں ہوگی۔
آئی سی سی نے ایک بیان میں کہا، "ابراہیم نے جرم کا اعتراف کیا اور ایمریٹس آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف میچ ریفریز کے گریم لابروئے کی تجویز کردہ منظوری کو قبول کر لیا، اس لیے باقاعدہ سماعت کی ضرورت نہیں ہے۔"
ابراہیم زدران کو سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا
ابراہیم زدران نے سیریز میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین میچوں میں مجموعی طور پر 213 رنز بنائے۔ اس میں پہلے میچ میں 23 رنز اور آخری دو میچوں میں سے ہر ایک میں 95 رنز شامل تھے۔ جس کی وجہ سے انہوں نے پلیئر آف دی سیریز کا اعزاز حاصل کیا۔