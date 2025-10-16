ETV Bharat / sports

افغانستان کے کھلاڑی پر آئی سی سی نے لگایا جرمانہ، جانیے انہیں کس بات کی ملی سزا؟

افغانستان نے تیسرے ون ڈے میں بنگلہ دیش کو 200 رنز سے شکست دے کر سیریز 0-3 سے جیت لی۔

icc fined ibrahim zadran for breaching code of conduct Urdu News
ابراہیم زدران (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 11:05 AM IST

4 Min Read
حیدرآباد: ٹی ٹوئنٹی سیریز میں 0-3 سے کلین سویپ کے بعد افغانستان نے بنگلہ دیش کو ون ڈے سیریز میں 0-3 سے شکست دے دی۔ میزبان افغانستان نے متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ون ڈے میں بنگلہ دیش کو 200 رنز سے شکست دے دی۔ سیریز کی میزبانی افغانستان کر رہا تھا۔

سیریز کا آغاز خراب رہا، کیونکہ ون ڈے سے قبل ٹی ٹوئنٹی سیریز میں میزبان ٹیم کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم یہ سیریز افغانستان کے لیے کافی اچھی رہی۔ تاہم آئی سی سی نے تیسرے میچ میں افغانستان کے بلے باز ابراہیم زدران کے رویے کو منظور نہیں کیا جس کے نتیجے میں ان پر میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا۔

کس چیز کی سزا دی گئی؟

درحقیقت، ابراہیم زدران، افغانستان کی اننگز کے 37ویں اوور میں 95 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد ڈریسنگ روم میں واپس آتے ہوئے، ٹیم ایریا کے قریب کچھ چیزیں مار کر اپنا غصہ نکالا۔ میچ ریفری نے اسے آئی سی سی کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا۔

آئی سی سی نے بعد ازاں زدران کو ضابطہ اخلاق کی سطح 1 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا اور ان پر میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کیا۔ آئی سی سی نے واضح کیا کہ لیول 1 کی خلاف ورزی پر مختلف قسم کے جرمانے عائد ہوتے ہیں، جس میں کم از کم آفیشل سرزنش سے لے کر کھلاڑی کی میچ فیس کے 50 فیصد تک جرمانے اور جرم کی شدت کے لحاظ سے ایک یا دو ڈیمیرٹ پوائنٹس بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔

ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ بھی شامل کیا گیا

ابراہیم کے کیس میں ان کے تادیبی ریکارڈ میں ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 24 ماہ کے اندر یہ ان کا پہلا جرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ مستقبل قریب میں کوئی اور خلاف ورزی نہیں کرتے، ان پر ایک میچ کی پابندی نہیں ہوگی۔

آئی سی سی نے ایک بیان میں کہا، "ابراہیم نے جرم کا اعتراف کیا اور ایمریٹس آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف میچ ریفریز کے گریم لابروئے کی تجویز کردہ منظوری کو قبول کر لیا، اس لیے باقاعدہ سماعت کی ضرورت نہیں ہے۔"

ابراہیم زدران کو سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا

ابراہیم زدران نے سیریز میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین میچوں میں مجموعی طور پر 213 رنز بنائے۔ اس میں پہلے میچ میں 23 رنز اور آخری دو میچوں میں سے ہر ایک میں 95 رنز شامل تھے۔ جس کی وجہ سے انہوں نے پلیئر آف دی سیریز کا اعزاز حاصل کیا۔

