پاکستان پر آئی سی سی کا بڑا ایکشن، ٹیم پر لگایا جرمانہ اور گیارہ ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس بھی کاٹے
ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس کٹنے کی وجہ سے پوائنٹس ٹیبل میں پاکستان کی پوزیشن مزید خراب ہو گئی ہے۔
Published : September 15, 2026 at 11:49 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: پاکستان کو حال ہی میں انگلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 0-3 سے شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیڈز میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے میچ میں انہیں اننگز اور 103 رنز سے شکست جھیلنی پڑی، جبکہ لارڈز میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں 194 رنز اور ایجبسٹن میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔
ابھی پاکستان کی ٹیم اس ہار سے ابھر بھی نہیں پائی تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے ان کے خلاف سخت ایکشن لے لیا ہے۔ تیسرے ٹیسٹ میں دھیمی اوور ریٹ (Slow Over-rate) کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم پر میچ فیس کا 50 فیصد جرمانہ لگانے کے ساتھ ساتھ ان کے 11 ڈبلیو ٹی سی (WTC) پوائنٹس بھی کاٹ لیے گئے ہیں۔
A further blow for Pakistan who have been hit with a pair of sanctions following their loss to England in the third #WTC27 contest in Birmingham.https://t.co/4pBrDK5K7n— ICC (@ICC) September 14, 2026
پاکستان کو دو طرح کی سزائیںآئی سی سی نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ پاکستان ٹیم برمنگھم میں تیسرے اور آخری مقابلے کے دوران وقت کی چھوٹ کو ذہن میں رکھنے کے بعد بھی مقررہ وقت سے 11 اوور پیچھے پائی گئی۔ جس کی وجہ سے ان پر دو طرح کی سزائیں لگائی گئی ہیں۔
آئی سی سی کے مطابق کھلاڑیوں پر ان کی ٹیم کی طرف سے مقررہ وقت کے اندر نہ پھینکے گئے ہر اوور کے لیے میچ فیس کا پانچ فیصد جرمانہ لگایا جاتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ جرمانہ میچ فیس کے 50 فیصد تک محدود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کم اوور کے لیے ٹیم پر ایک پوائنٹ کی پنالٹی لگائی جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، پاکستان کے کل پوائنٹس میں سے 11 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ پوائنٹس کاٹ لیے گئے ہیں۔
یہ سزائیں آئی سی سی (ICC) میچ ریفری رنجن مدوگالے، آن فیلڈ امپائرز پال رائفل اور کرس گیفنی، تھرڈ امپائر علاؤ الدین پالیکر اور فورتھ امپائر رسیل وارن نے لگائیں۔
اس سزا کی وجہ سے پاکستان کی ڈبلیو ٹی سی (WTC) پوائنٹس ٹیبل میں پوزیشن مزید خراب ہو گئی ہے۔ پہلے سے ہی نویں (9ویں) نمبر پر رہنے والی پاکستان ٹیم کا پوائنٹ فیصد (PCT) اب 4.63 ہو گیا ہے، جو پہلے 14.81 تھا۔ پاکستان نے اب تک کھیلے گئے 9 ٹیسٹ میچوں میں صرف دو میں فتح حاصل کی ہے اور سات میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
بتاتے چلیں کہ پاکستان کا اگلا ڈبلیو ٹی سی اسائنمنٹ نومبر میں ہے، جب وہ راولپنڈی اور لاہور میں سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی میزبانی کرے گا۔
A look at the #WTC27 standings following Pakistan’s latest sanction.— ICC (@ICC) September 14, 2026
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آسٹریلیا نمبر-1 پر برقرار
آسٹریلیا ڈبلیو ٹی سی اسٹینڈنگز (پوائنٹس ٹیبل) میں سرفہرست پوزیشن پر برقرار ہے۔ ان کے 96 پوائنٹس اور 80 فیصد پی سی ٹی (PCT) ہے۔ جنوبی افریقہ 36 پوائنٹس (چار میچوں میں) اور 75 پی سی ٹی کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ نیوزی لینڈ چھ میچوں میں 72.22 فیصد پی سی ٹی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ بنگلہ دیش ڈارون میں ملنے والی جیت کی بدولت بھارت سے آگے ہے اور چھ میچوں میں 55.56 فیصد پی سی ٹی کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ ڈبلیو ٹی سی کا فائنل میچ پوائنٹس ٹیبل کی ٹاپ دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، جو کہ 9 سے 13 جون کو اوول (The Oval) میں کھیلا جائے گا۔