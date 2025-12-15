ETV Bharat / sports

آئی سی سی چیئرمین جے شاہ نے میسی کو اعزاز سے نوازا، ورلڈ کپ کے ٹکٹ سمیت تین چیزیں تحفے میں دیں

فٹبال لیجنڈ لیونل میسی کو ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں اعزاز سے نوازا گیا۔

آئی سی سی چیئرمین جے شاہ نے میسی کو اعزاز سے نوازا
آئی سی سی چیئرمین جے شاہ نے میسی کو اعزاز سے نوازا (Image: IANS)
نئی دہلی: ارجنٹائن کے فٹبال اسٹار لیونل میسی اپنے تین روزہ ہندوستانی دورے کے آخری روز نئی دہلی پہنچ گئے۔ ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے فٹبال لیجنڈ سے ملاقات کی اور انہیں اگلے سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے ٹکٹ، دستخط شدہ جرسی اور ایک فریم والا بیٹ پیش کیا۔

جے شاہ کا اقدام کرکٹ کی عالمی رسائی کو بڑھانے اور روایتی حدود سے باہر شائقین کو مشغول کرنے کے ان کے وژن کی عکاسی کرتا ہے، جو مختلف کھیلوں کے درمیان ثقافتی روابط استوار کرنے میں کھیل کے بڑھتے ہوئے اعتماد کو اجاگر کرتا ہے۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے ڈی ڈی سی اے کے صدر روہن جیٹلی کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی۔ غور طلب ہے کہ یہ میسی کے گوٹ انڈیا ٹور کا آخری دن تھا۔ ارون جیٹلی اسٹیڈیم پہنچ کر، میسی نے بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا ۔

میسی نے دوبارہ بھارت کا دورہ کرنے کا وعدہ کیا

اس موقع پر انہوں نے اسٹیڈیم میں موجود ہجوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ "گزشتہ چند دنوں میں آپ نے ہندوستان میں ہمیں جو پیار دیا ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ، واقعی، یہ ہمارے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا کہ ہم اسے بانٹ سکیں، اگرچہ یہ بہت کم وقت کے لیے تھا، لیکن یہ ساری محبت حاصل کرنا بہت اچھا تھا، جس کے بارے میں میں پہلے سے جانتا تھا، لیکن ذاتی طور پر اس کا تجربہ کرنا ناقابل یقین تھا۔"

میسی نے کہا، "آپ نے ان دنوں ہمارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ حیرت انگیز تھا۔ اس لیے آپ کی تمام محبتوں کا شکریہ، اور ہم ضرور کسی دن واپس آئیں گے- شاید کوئی میچ کھیلنے کے لیے یا کسی اور موقع کے لیے، لیکن ہم دوبارہ ضرور آئیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔"

میسی کا گوٹ ٹور

میسی کا گوٹ ٹور (GOAT India Tour 2025) کولکاتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں شروع ہوا جہاں ہزاروں شائقین انہیں دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ تاہم، ناقص پنڈال کے انتظام نے ان کے جوش کو مایوسی میں بدل دیا، جس کے نتیجے میں مکمل ناکامی ہوئی۔

اس کے بعد میسی تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد گئے، جہاں اپل اسٹیڈیم میں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونتھ ریڈی نے بھی میسی کے ساتھ میچ کھیلا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی وہیں ان سے ملاقات کی۔

میسی کا دوسرا دن ممبئی میں گزرا، جہاں انہوں نے مشہور وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کرکٹ کے لیجنڈ سچن ٹنڈولکر، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس، اور کئی موجودہ اور سابق ہندوستانی فٹبالرز، فلمی ستاروں، مشہور شخصیات اور سیاست دانوں سے ملاقات کی۔

اس کے بعد اسٹار فٹبالر اپنے دورے کے تیسرے اور آخری دن دہلی پہنچے۔ ان تین دنوں کے دوران میسی نے اپنے دو ساتھیوں لوئس سواریز اور روڈریگو ڈی پال کے ہمراہ چار شہروں کا دورہ کیا۔

