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آئی سی سی نے ستمبر مہینے کے پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کے فاتحین کا کیا اعلان، پانچویں بار ایک ہی ملک کو ملے دونوں ایوارڈز

بھارت کے شبھمن گل اور شیفالی ورما نے ستمبر مہینے کا ICC پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ جیت لیا ہے۔

icc awards player of the month for september 2026 to shubman gill and shafali verma, Urdu News
آئی سی سی نے گل اور شیفالی کو پلیئر آف دی منتھ کا ایوارڈ دیا (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2026 at 1:56 PM IST

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دبئی: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے ستمبر مہینے کے پلیئر آف دی منتھ کے فاتحین کے ناموں کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ بھارت کے ون ڈے اور ٹیسٹ کپتان شبھمن گل اور خواتین کی کرکٹ ٹیم کی جارح مزاج اوپنر شیفالی ورما نے یہ ایوارڈ اپنے نام کیا ہے۔ اس ایوارڈ کی تاریخ میں یہ پانچواں موقع ہے جب ایک ہی کرکٹ بورڈ یا ایک ہی ملک کے کھلاڑیوں نے خواتین اور مردوں دونوں کیٹیگریز کے ایوارڈز اپنے نام کیے ہوں، جب کہ بھارت نے مجموعی طور پر تیسری بار یہ کامیابی حاصل کی ہے۔

شبھمن گل کا یہ اپنا پانچواں منتھلی ایوارڈ ہے، جس کے ساتھ ہی انہوں نے مردوں کی کیٹیگری میں سب سے زیادہ بار یہ ایوارڈ جیتنے کا اپنا ہی ریکارڈ مزید مضبوط کر دیا ہے اور ویسٹ انڈیز کی کپتان ہیلی میتھیوز (5 بار) کی برابری کر لی ہے۔ دوسری طرف، شیفالی ورما نے اپنے کیریئر میں دوسری بار یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔

اس ایوارڈ کے لیے مردوں کی کیٹیگری میں بھارت کے اوپنر ابھیشیک شرما اور زمبابوے کے کپتان سکندر رضا کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ جب کہ خواتین کے ایوارڈ کے لیے سری لنکا کی کپتان چماری اتاپتو اور بھارت کی لیفٹ آرم اسپنر شری چرنی کو نامزد کیا گیا تھا۔

ستمبر میں شبھمن گل اور شیفالی ورما کی شاندار کارکردگی

شبھمن گل (India) مردوں کے پلیئر آف دی منتھ (5 واں ایوارڈ) ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کے پہلے دو میچوں میں 333 رنز بنائے۔ ترواننت پورم میں پہلے میچ میں 110 رنز کی اننگز کھیلی۔ گواہاٹی میں دوسرے ون ڈے میں 133 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 223 رنز کی تاریخی اننگز کھیلی۔ یہ اننگز ون ڈے تاریخ کی تیز ترین ڈبل سنچری (117 گیندوں پر) تھی۔ ون ڈے کرکٹ میں ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے یہ کسی بھی بلے باز کا سب سے بڑا انفرادی اسکور ہے۔

icc awards player of the month for september 2026 to shubman gill and shafali verma, Urdu News
شیفالی ورما (IANS)

شیفالی ورما (India) خواتین کی پلیئر آف دی منتھ (دوسرا ایوارڈ) ایشیا کپ اور ایشین گیمز میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 7 میچوں میں 360 رنز بنائے۔ ان کا ستمبر کا اسٹرائیک ریٹ 184.61 اور اوسط 72 کا رہا، جب کہ 6 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ ایشین گیمز کے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کے خلاف 49 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 100 رنز کی طوفانی سنچری بنائی۔ فائنل میں سری لنکا کے خلاف 48 رنز بنائے اور 2 وکٹیں لے کر ٹیم کو گولڈ میڈل جتوایا۔

icc awards player of the month for september 2026 to shubman gill and shafali verma, Urdu News
شبھمن گل (IANS)

پانچویں بار ہوا ایسا تاریخی کارنامہ

کرکٹ کی تاریخ میں یہ پانچواں موقع ہے جب کسی ایک ہی ملک نے دونوں ایوارڈز بیک وقت جیتے ہوں۔ بھارت کی طرف سے اس سے قبل درج ذیل جوڑیوں نے ایک ہی مہینے میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا:

1. جون 2024: جسپریت بمراہ اور اسمرتی مندھانا

2. ستمبر 2025: ابھیشیک شرما اور اسمرتی مندھانا

3. ستمبر 2026: شبھمن گل اور شیفالی ورما (موجودہ فاتح)

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